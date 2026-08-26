Cómo invertir en Lecaps y Letras del Tesoro en 2026: guía práctica y actualizada

Una mirada detallada y actualizada sobre las Letras del Tesoro y Lecaps como instrumentos de renta fija en pesos. Análisis de rendimientos, riesgos, formas de acceso y estrategias recomendadas para inversores en el contexto macro actual.

Las Letras del Tesoro y las Lecaps siguen siendo, en 2026, uno de los primeros escalones que muchos inversores argentinos pisan cuando buscan colocar pesos a tasa positiva sin asumir demasiada duración ni riesgo crediticio. Sin embargo, el menú ha cambiado: la curva de tasas en pesos se ha achatado, el BCRA ha profundizado su régimen de metas de inflación y el Tesoro ha ganado espacio en el financiamiento neto positivo. Vale la pena mirar con nuevos ojos estas herramientas.

Lo que más importa hoy no es tanto el nivel nominal de las tasas —que sigue siendo elevado— sino la tasa real ex-ante y la brecha entre lo que rinde cada tramo de la curva. En un contexto donde la inflación núcleo se ubica en torno al 2% mensual y las expectativas de devaluación son bajas, las Lecaps cortas ofrecen carry real positivo en un tramo del horizonte que pocos otros activos en pesos pueden igualar.

¿Qué son exactamente y cómo funcionan en la práctica?

Las Letras del Tesoro (Letes) son títulos de deuda pública en pesos o dólares emitidos por el Ministerio de Economía. Las Lecaps, en cambio, son Letras de Capitalización, un instrumento más reciente que capitaliza intereses en lugar de pagarlos periódicamente. Ambas se colocan mediante licitaciones semanales y se negocian activamente en el mercado secundario a través de ALyCs y plataformas de home banking.

La principal diferencia operativa radica en la forma de pago: mientras las Letes tradicionales pagan intereses al vencimiento, las Lecaps incorporan el interés al capital, lo que genera un efecto compuesto atractivo cuando se reinvierten. En 2026, el Tesoro ha priorizado las Lecaps para extender levemente la duration promedio de su stock de deuda en pesos sin generar presión inmediata sobre el flujo de caja.

Acceso: del minorista al institucional

Cualquier persona con CUIT o CUIL puede suscribir estos instrumentos. La forma más sencilla es a través de la cuenta comitente en un broker o banco habilitado. Plataformas como Bull Market, PPI o las de los bancos más grandes permiten participar directamente en las licitaciones primarias con montos desde $10.000.

En el mercado secundario la liquidez es razonable, aunque no comparable a la de los bonos soberanos en dólares. El spread entre compra y venta suele rondar los 30-80 puntos básicos según el tramo de vencimiento. Quien necesite salir antes del vencimiento debe estar dispuesto a aceptar cierta variabilidad de precio, especialmente en semanas de licitaciones pesadas o movimientos bruscos en las expectativas de tasa.

Análisis de la curva actual (agosto 2026)

La curva de Lecaps muestra rendimientos efectivos que van del 28% TNA para las letras a 30 días hasta 36% TNA para las de 180 días. Traducido a tasa efectiva mensual, estamos hablando de rendimientos entre 2,1% y 2,7% mensuales. Si las expectativas de inflación para los próximos seis meses se ubican en 1,8% promedio, el carry real sigue siendo positivo, aunque modesto.

Un aspecto poco comentado es el rol que juegan estas letras en la construcción de portafolios “defensivos en pesos”. En un año donde los dólares financieros (MEP y CCL) han mostrado volatilidad acotada y los bonos CER han sufrido por la desaceleración inflacionaria, las Lecaps han actuado como estabilizador de portafolio para family offices y fondos comunes que no quieren tomar riesgo cambiario.

Estrategias recomendadas para 2026

Ladder de vencimientos: en lugar de concentrarse en un solo tramo, construir una escalera con vencimientos cada 30-45 días permite reinvertir a tasas que se ajustan a la evolución de las expectativas. Esta estrategia reduce el riesgo de reinversión y mejora la liquidez promedio del portafolio. Te puede interesar Cómo invertir en CEDEARs desde Argentina: guía práctica 2026

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Cómo destinar el aguinaldo a inversiones que realmente construyen patrimonio Carry trade moderado: tomar posiciones en Lecaps de 90-120 días cuando la brecha entre la tasa implícita y las expectativas de inflación supera los 40 puntos básicos anualizados. Requiere monitoreo semanal de las encuestas de expectativas (REM) y de las señales que envía el BCRA en sus comunicados. Uso táctico antes de licitaciones: históricamente, las letras suelen ofrecer mejores tasas en las licitaciones previas a fin de mes o de trimestre, cuando el Tesoro busca mejorar su perfil de financiamiento. Quien tiene liquidez ociosa puede aprovechar esos windows. Combinación con FCI money market: varios fondos comunes de inversión de money market invierten fuertemente en Lecaps y Letras del Tesoro. Para inversores que no quieren operar directamente en el mercado secundario, estos vehículos ofrecen una alternativa de muy baja comisión y liquidez diaria.

Riesgos que conviene no subestimar

El principal riesgo no es de default —el Tesoro ha demostrado capacidad de pago en pesos—, sino de oportunidad y de inflación residual. Si la desinflación se acelera más de lo esperado, las tasas reales ex-post pueden volverse negativas. Por el contrario, un rebrote inflacionario o un cambio de régimen cambiario podría licuar el poder adquisitivo de los flujos.

También existe riesgo de liquidez en escenarios de stress: aunque el mercado secundario ha madurado, en momentos de alta volatilidad los spreads se ensanchan y los volúmenes caen. Quien necesite vender en esos días puede hacerlo, pero a precios menos favorables.

Consideraciones fiscales y operativas

Los rendimientos de las Letras del Tesoro y Lecaps están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Para personas humanas, la alícuota es del 15% sobre los intereses devengados. Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en estos instrumentos tienen tratamiento diferenciado, lo que los hace más eficientes desde el punto de vista tributario para ciertos perfiles.

Desde el punto de vista operativo, es clave elegir una ALyC que ofrezca buena ejecución y costos bajos de comisión. Las diferencias de 0,15% en la comisión de suscripción pueden parecer marginales, pero sobre un portafolio grande y con reinversiones frecuentes terminan impactando el retorno neto.

Conclusión: herramientas útiles, pero no mágicas

Las Lecaps y Letras del Tesoro no reemplazan una estrategia completa de inversión. Son, sin embargo, un componente valioso para la porción defensiva del portafolio en pesos. En 2026, con un régimen macro más ordenado que en años previos, su rol es más el de generador de carry previsible que el de refugio contra la crisis.

Quien las incorpore debe hacerlo con conocimiento de la curva, monitoreo de las variables macro clave y una clara comprensión de su propio horizonte de inversión. Como en casi todo en la plaza local, el mayor riesgo no suele ser el instrumento en sí, sino la falta de disciplina a la hora de definir cuándo entrar, cuánto asignar y cuándo salir.