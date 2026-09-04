Convertir el cine en trinchera de la palabra: la propuesta de Sala Lúcida

En tiempos de inmediatez y consumo veloz, el ciclo Sala Lúcida invita a pausas activas para debatir con periodistas y escritoras sobre primicias e incomodidades a partir del cine.

En una época dominada por la inmediatez digital, donde la profundidad del pensamiento parece pulverizada por el scroll constante, surge una propuesta que busca recuperar el cine como espacio de reflexión compartida. Sala Lúcida, un ciclo que se desarrolla en Buenos Aires, transforma la sala cinematográfica en trinchera de la palabra: un lugar donde la proyección no es el final, sino el punto de partida para el debate.

La iniciativa, que se estrena este mes, consta de dos ciclos diferenciados pero complementarios. El primero, centrado en “la primicia”, reúne a periodistas para analizar cómo el cine captura y cuestiona las noticias que marcan la agenda. El segundo, titulado “la incomodidad”, convoca a escritoras que exploran las zonas grises, las tensiones éticas y las narrativas que incomodan al espectador contemporáneo.

Según los organizadores, la idea es generar una pausa activa: un momento en el que el público no solo consume imágenes, sino que las procesa colectivamente. Lejos de los debates superficiales de redes sociales, Sala Lúcida apuesta por conversaciones rigurosas, moderadas por voces con trayectoria, que permitan desarmar las películas capa por capa y conectarlas con la realidad argentina y global.

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El cine, en este formato, deja de ser mero entretenimiento para convertirse en herramienta de pensamiento crítico. Cada función irá seguida de un coloquio de entre 45 y 60 minutos, con capacidad limitada para garantizar la calidad del intercambio. Las primeras fechas incluyen títulos recientes y clásicos revisados desde la perspectiva actual, siempre con el foco puesto en cómo la ficción ilumina problemas concretos del presente.

Esta propuesta dialoga con una tradición que viene de lejos: desde los cineclubes de los años 60 hasta las experiencias más recientes de cine-debate en Europa y América Latina. Sin embargo, Sala Lúcida introduce un matiz propio: la incomodidad como valor y la primicia como disparador periodístico. No se trata solo de opinar, sino de pensar en voz alta con otros, en un contexto que exige cada vez más reflexión pausada.

Para quienes sienten saturación frente al consumo pasivo de pantallas, el ciclo ofrece una alternativa concreta. Convertir la sala oscura en espacio de palabra no es un gesto nostálgico; es una respuesta activa a la fragmentación contemporánea. En septiembre de 2026, Sala Lúcida comienza su camino con la convicción de que el cine sigue siendo uno de los mejores lugares para aprender a mirar mejor y hablar con mayor precisión.