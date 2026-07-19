Desinfecta el agua sin químicos: la nueva cápsula flotante que se activa con solo agitarla

Investigadores desarrollaron una cápsula innovadora que purifica agua sin agregar sustancias químicas, activándose con un simple movimiento. Podría transformar el acceso al agua potable en zonas críticas de Argentina y el mundo.

Un equipo de investigadores internacionales ha presentado una cápsula flotante que desinfecta agua sin el uso de químicos, activándose simplemente al agitarla. Este desarrollo promete ser un punto de inflexión en el acceso al agua potable en regiones con escasos recursos o afectadas por desastres.

El dispositivo, de diseño minimalista y bajo costo, flota en la superficie del agua y libera energía mecánica convertida en oxidantes naturales cuando se lo agita. Según los datos preliminares publicados en una revista especializada, logra eliminar más del 99,9% de bacterias, virus y protozoos en menos de 30 minutos, sin dejar residuos tóxicos.

El mecanismo se basa en un material piezoeléctrico que genera radicales libres al recibir vibraciones. A diferencia de las pastillas de cloro o los filtros tradicionales, no requiere electricidad, ni mantenimiento complejo, ni suministros químicos. Solo se agita el recipiente con el agua y la cápsula durante 20-30 segundos y se espera.

En contextos como los del norte argentino, donde el acceso al agua segura es irregular en comunidades rurales y periurbanas, esta tecnología podría reducir drásticamente las enfermedades hídricas. Según el último informe del INDEC y el Ministerio de Salud, miles de casos anuales de diarrea infantil están directamente relacionados con el consumo de agua no tratada.

Desde una perspectiva comparada, el invento recuerda iniciativas como los filtros de cerámica desarrollados en África subsahariana o los sistemas solares de purificación en India. Sin embargo, la simplicidad de esta cápsula —sin necesidad de sol ni de recambios frecuentes— la posiciona como una herramienta especialmente apta para emergencias humanitarias y zonas remotas.

Los investigadores, asociados a un laboratorio europeo y con colaboración de universidades latinoamericanas, estiman que el costo por unidad podría bajar a menos de un dólar en producción masiva. Ya se están preparando pruebas de campo en la provincia de Chaco y en regiones andinas de Perú y Bolivia.

Desde el punto de vista geopolítico y de desarrollo, tecnologías de este tipo desafían la dependencia de grandes corporaciones de saneamiento y abren la puerta a soluciones descentralizadas. En un mundo donde el cambio climático agrava la escasez hídrica, innovaciones locales y de bajo umbral tecnológico resultan más resilientes que las infraestructuras centralizadas tradicionales.

Aunque aún falta validar su eficacia a gran escala y en aguas con alta turbidez, los primeros resultados son prometedores. Si se confirma su viabilidad, esta cápsula podría integrarse en programas de ayuda humanitaria y en políticas públicas de agua y saneamiento en países emergentes.

La pregunta que vale la pena hacerse es si Argentina, con su tradición de innovación en biotecnología y materiales, podría participar activamente en la escalada industrial de esta tecnología. Por ahora, el desarrollo sigue en fase de prototipo, pero su potencial para mejorar la salud pública en las periferias es innegable.