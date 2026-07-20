El proyector inteligente que revoluciona el básquet y desafía a los entrenadores

Un dispositivo con IA proyecta jugadas, corrige técnica en tiempo real y analiza movimientos. ¿Puede reemplazar a un coach humano o solo es una herramienta más?

Un nuevo dispositivo promete cambiar la forma en que se entrena el básquet. Se trata de un proyector inteligente impulsado por inteligencia artificial que analiza en tiempo real los movimientos de un jugador, proyecta correcciones visuales directamente sobre la cancha y genera ejercicios personalizados. Según sus creadores, podría democratizar el acceso a un entrenamiento de alto nivel para quienes no tienen acceso a coaches profesionales.

El aparato, que todavía no tiene nombre comercial definitivo, combina cámaras de alta velocidad, sensores de movimiento y un software de IA entrenado con miles de horas de partidos de NBA y ligas europeas. Proyecta líneas, flechas y sombras sobre el parquet para indicar dónde debería estar el jugador, cómo ajustar el ángulo de tiro o en qué momento preciso soltar el balón. Todo en tiempo real.

Desde el punto de vista técnico, el sistema no solo corrige mecánica de tiro o posición defensiva. También es capaz de reconocer patrones de juego, sugerir pantallas, cortes y hasta simular defensores virtuales que el jugador debe sortear. Para muchos jóvenes que entrenan solos en clubes de barrio o en plazas, esto representa un salto enorme respecto a filmarse con el celular y revisar después.

¿Reemplazo o complemento?

La gran pregunta que surge es si esta tecnología puede sustituir la mirada humana de un entrenador. Un coach no solo corrige técnica: lee el contexto emocional del jugador, adapta el mensaje según personalidad, motiva en momentos de frustración y construye una estrategia colectiva que va más allá de lo individual. La IA, por ahora, todavía no logra capturar esos matices.

Sin embargo, para el inversor o el padre de familia que invierte en el desarrollo deportivo de sus hijos, el costo-beneficio puede ser atractivo. Un entrenador personal en Buenos Aires puede cobrar entre $15.000 y $35.000 por sesión. Este proyector, si llega al mercado a un precio estimado de entre US$800 y US$1.500 (según las especificaciones), se amortizaría en pocas semanas de uso intensivo.

El ángulo de la IA en el deporte

Este invento se suma a una tendencia global. Empresas como Hudl, Second Spectrum y Catapult ya usan IA para análisis de video en equipos profesionales. Lo novedoso aquí es la accesibilidad: está pensado para el jugador individual o el club pequeño, no solo para las franquicias millonarias. En un país como Argentina, donde el básquet de base muchas veces carece de recursos, podría nivelar la cancha.

Desde la perspectiva de finanzas personales, representa una inversión en capital humano. Un joven que mejora su juego gracias a esta herramienta puede acceder a becas universitarias en Estados Unidos, donde el básquet es pasaporte educativo. El retorno no se mide solo en puntos por partido, sino en oportunidades futuras.

Limitaciones que todavía no se resuelven

El sistema requiere una superficie plana y buena iluminación, lo que limita su uso en canchas al aire libre. Además, la precisión de la IA depende de la calidad de los datos con los que fue entrenada. Si el modelo se entrenó mayoritariamente con jugadores de élite, podría dar indicaciones poco realistas para un pibe de 1,75 m que juega en una liga barrial.

Tampoco está claro cómo se actualizará el software ni qué pasa con los datos biomecánicos recolectados. En un mundo cada vez más atento a la privacidad, un dispositivo que registra cada movimiento plantea interrogantes sobre quién es dueño de esa información.

Lo que viene

Los primeros prototipos ya están siendo probados en academias de California y en algunos clubes españoles. En Argentina, todavía no hay distribuidor oficial, pero varios entrenadores de clubes de la Asociación de Básquet de Capital Federal manifestaron interés en testearlo. Si el precio final se mantiene accesible y la precisión mejora con las actualizaciones, podría convertirse en un aliado más que en un reemplazo.

Al final, el proyector inteligente no elimina la necesidad del entrenador. Lo que hace es multiplicar su impacto: un buen coach con esta herramienta podría atender a más jugadores y dedicar su tiempo humano a lo que realmente importa: la psicología, la táctica colectiva y el vínculo. Para el que entrena solo, en cambio, es un salto cualitativo.

El básquet argentino siempre se caracterizó por su ingenio y capacidad de improvisación. Si este invento logra aterrizar a un precio razonable y con actualizaciones locales, podría ser el próximo gran aporte tecnológico criollo a un deporte que nos apasiona.