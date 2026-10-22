El riesgo país argentino volvió a superar los 700 puntos

El indicador elaborado por JP Morgan subió 29 unidades hasta las 703, impulsado por la profundización de la recesión. El salto refleja mayor percepción de riesgo en medio de la contracción económica.

El riesgo país argentino volvió a superar la barrera psicológica de los 700 puntos básicos. Según el indicador que elabora JP Morgan, el EMBI subió este jueves 22 de octubre de 2026 hasta las 703 unidades, lo que representa un alza de 29 puntos con relación al último cierre.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 22 de octubre de 2026.

Este movimiento se produce en un contexto de recesión que se profundiza y que, según analistas, alimenta la percepción de riesgo entre los inversores internacionales. La contracción de la actividad económica reduce los ingresos fiscales y complica el cumplimiento de las metas fiscales, un factor que los mercados ponderan con especial atención en el caso argentino.

Desde una perspectiva comparada, el nivel actual de riesgo país se ubica por encima del promedio de los países de la región con calificación similar. Brasil, por ejemplo, opera con un EMBI cercano a los 180 puntos, mientras que México se mantiene por debajo de los 150. La brecha refleja tanto diferencias en el ciclo económico como en la credibilidad percibida de las políticas macroeconómicas.

La recesión que atraviesa la economía local no es un fenómeno aislado: responde a un ajuste fiscal y monetario de magnitud inédita en las últimas décadas. Sin embargo, la velocidad y profundidad de la caída de la actividad parecen haber sorprendido incluso a las proyecciones más pesimistas. Este escenario genera un círculo vicioso: menor crecimiento implica menores ingresos, lo que a su vez aumenta la probabilidad percibida de dificultades en el servicio de la deuda.

En términos históricos, Argentina ya ha transitado episodios en los que el riesgo país superó los 700 puntos en contextos de fuerte contracción. El precedente más cercano es el de 2020, durante la pandemia, aunque entonces el shock era externo y no resultado de una política de ajuste interno. La diferencia actual radica en que el ajuste es deliberado y se presenta como condición necesaria para estabilizar las variables nominales.

El repunte del EMBI también tiene lectura en el mercado de bonos soberanos. Los títulos en dólares mostraron caídas de precio en la rueda, lo que se traduce en un incremento de los rendimientos. Para los inversores que mantienen posiciones en deuda argentina, este movimiento implica una pérdida de valor de cartera y una mayor prima exigida por el riesgo.

Desde la lente geopolítica y de flujos, el contexto externo no ayuda. Aunque la Reserva Federal mantiene una postura cautelosa, los mercados emergentes en general enfrentan un entorno de mayor selectividad. En ese marco, los países con fundamentos más débiles o con procesos de ajuste en curso pagan un sobreprecio en términos de spread soberano.

Para el lector argentino, el dato no es abstracto. Un riesgo país elevado encarece cualquier eventual nuevo endeudamiento del Estado y, por rebote, afecta las tasas que pagan las empresas y hasta las posibilidades de crédito para hogares. Además, actúa como ancla negativa sobre las expectativas, lo que dificulta la recuperación de la demanda y la inversión privada.

El desafío para las autoridades pasa por mostrar que el ajuste tiene un horizonte claro y que la recesión no se extenderá más allá de lo necesario. Mientras tanto, el indicador de JP Morgan seguirá funcionando como un termómetro sensible de cómo los mercados evalúan el trade-off entre estabilización nominal y costo en actividad.

Queda por ver si este repunte es un episodio transitorio o el inicio de una nueva fase de mayor aversión al riesgo argentino. La respuesta dependerá tanto de los datos de actividad de las próximas semanas como de la capacidad del Gobierno para comunicar un sendero creíble de salida de la recesión.