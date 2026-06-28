Francia: 11 muertos tras la caída de una avioneta con paracaidistas

Una avioneta que transportaba paracaidistas se estrelló en el noreste de Francia, dejando al menos 11 fallecidos. El accidente generó conmoción en el país y activó una investigación exhaustiva.

Un trágico accidente aéreo sacudió al noreste de Francia este fin de semana. Una avioneta que llevaba a bordo paracaidistas experimentados se estrelló poco después de despegar, dejando un saldo de al menos 11 muertos, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Vesoul, en la región de Alta Saona. La aeronave, un modelo ligero utilizado habitualmente para saltos paracaidistas, cayó en una zona rural poco poblada. Los bomberos y equipos de rescate llegaron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento de todas las personas a bordo.

Según los primeros reportes, la avioneta transportaba 10 paracaidistas y un piloto. Ninguno sobrevivió al impacto. Las condiciones meteorológicas en la zona eran estables, por lo que las causas del accidente aún se desconocen. La Oficina de Investigaciones y Análisis para la Seguridad de la Aviación Civil (BEA) de Francia ya inició una investigación exhaustiva para determinar si hubo fallos técnicos, errores humanos o factores externos.

Este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes en la aviación deportiva europea, generan siempre una profunda conmoción. Francia cuenta con una fuerte tradición paracaidista y varias escuelas de salto reconocidas. El hecho de que las víctimas fueran deportistas experimentados añade un matiz de perplejidad al caso.

Desde el gobierno francés, el ministro de Transporte expresó sus condolencias a las familias y anunció que se pondrán todos los recursos disponibles para esclarecer lo ocurrido. En paralelo, las autoridades locales han establecido un perímetro de seguridad alrededor del sitio del accidente mientras se recolectan evidencias.

El último accidente aéreo de magnitud similar en Francia se remonta a 2019, cuando una avioneta colisionó con otra en pleno vuelo durante un evento aeronáutico. Aquel incidente también dejó varios muertos y motivó mejoras en los protocolos de seguridad para vuelos no comerciales.

Mientras avanzan las pericias, la comunidad paracaidista francesa se encuentra en estado de shock. Varias asociaciones ya anunciaron que suspenderán temporalmente las actividades para acompañar el duelo de los afectados. Se espera que en las próximas horas se den a conocer las identidades de las víctimas, aunque por el momento se mantiene el resguardo de su privacidad.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las aeronaves livianas, incluso cuando operan en condiciones aparentemente seguras. La BEA tiene por delante la compleja tarea de reconstruir la secuencia de los hechos a partir de los restos y los datos disponibles.

Desde FortunaWeb seguiremos de cerca la evolución de la investigación, ya que este tipo de eventos también impactan en el sector de la aviación civil y los seguros asociados a actividades deportivas de alto riesgo.