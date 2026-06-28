Irán y la bomba nuclear: la estrategia de Teherán para equilibrar poder con EE.UU. e Israel

Desde Teherán, analistas y funcionarios plantean que solo un arma nuclear permitiría disuadir a Washington y Tel Aviv. Un debate que reabre la tensión en el Golfo y obliga a repensar la arquitectura de seguridad regional.

Desde Teherán, voces cada vez más influyentes plantean sin rodeos que Irán ya no puede seguir postergando lo inevitable: desarrollar un arma nuclear para equilibrar el poder frente a Estados Unidos e Israel. La frase “no hay otro camino” aparece con frecuencia en círculos cercanos al régimen y en análisis publicados por think tanks locales.

El argumento es pragmático y a la vez escalofriante: mientras Israel mantenga su arsenal no declarado y Washington siga usando sanciones, ciberataques y amenazas militares como herramientas de política exterior, Teherán solo puede garantizar su supervivencia alcanzando la capacidad de disuasión atómica. Es la misma lógica que usaron otras potencias regionales en su momento.

El contexto que alimenta la tesis

La última escalada en Oriente Medio dejó en claro la asimetría de fuerzas. Los ataques israelíes contra infraestructura iraní, la eliminación selectiva de científicos y comandantes, y la presión constante de la Administración estadounidense (sea republicana o demócrata) convencieron a buena parte del establishment iraní de que el acuerdo nuclear de 2015 (JCPOA) fue un error estratégico. Cumplir con límites mientras el otro lado no lo hace solo dejó al país más vulnerable.

“La disuasión convencional ya no alcanza”, sostienen analistas próximos a la Guardia Revolucionaria. La superioridad tecnológica israelí y el paraguas militar americano hacen que cualquier respuesta asimétrica iraní (misiles, proxies, ciberataques) pueda ser contestada con un golpe mucho más duro. Solo la bomba, afirman, cambiaría esa ecuación.

Lo que dice la historia regional

La experiencia de Corea del Norte es citada con frecuencia en Teherán. Pyongyang desarrolló su arsenal nuclear bajo sanciones internacionales feroces y hoy nadie habla seriamente de invadirlo. Pakistán, por su parte, equilibró a India con la bomba. Para los halcones iraníes, el mensaje es claro: quien llega al umbral nuclear se vuelve intocable.

Por el contrario, Libia y Irak pagaron con régimen change la decisión de renunciar o no llegar a tiempo. Esa lectura histórica alimenta la convicción de que, en un mundo regido por el poder duro, la supervivencia pasa por el átomo.

Riesgos y contrapartidas

El problema, claro, es que cruzar ese umbral no sería gratis. Una carrera nuclear iraní aceleraría la proliferación en la región: Arabia Saudita, Turquía y Egipto ya han dado señales de que no se quedarían de brazos cruzados. El Golfo se convertiría en un polvorín atómico de múltiples jugadores, con todos los riesgos de error de cálculo que eso implica.

Además, el costo económico sería brutal. Nuevas sanciones, aislamiento financiero y posible ataque preventivo israelí o americano son escenarios que el régimen no puede descartar. La pregunta que pocos se hacen en voz alta en Teherán es si el costo de la bomba no terminaría siendo más alto que el beneficio de la disuasión.

La posición del inversor frente al ruido

Para los mercados, este debate no es abstracto. Un Irán nuclear o en el umbral nuclear implicaría mayor prima de riesgo en el petróleo, volatilidad en los bonos emergentes y posibles movimientos defensivos en oro y dólar. Los inversores con exposición a energía o a activos de mercados emergentes deberían monitorear con atención cualquier señal de que Teherán esté acelerando su programa.

Hasta ahora, la inteligencia occidental estima que Irán no ha tomado la decisión política definitiva de fabricar el arma, aunque ya posee el conocimiento y el material fisible suficiente como para hacerlo en meses si lo decide. Esa ambigüedad deliberada es, por ahora, su principal herramienta de negociación.

El dilema iraní es, en el fondo, el dilema de muchos países que se sienten amenazados por potencias superiores: ¿es posible sobrevivir sin la bomba en un mundo donde el poder nuclear sigue siendo la última moneda de cambio? Teherán parece haber llegado a la conclusión de que la respuesta es no. Queda por ver si el resto del mundo logra convencerlo de lo contrario antes de que sea demasiado tarde.