Javier Milei regresa a la Bolsa de Comercio: señales de un nuevo relato económico

La visita del presidente Javier Milei a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el jueves pasado estuvo rodeada de gestos inusuales que reflejan el cambio de época y la reconstrucción de un relato oficial enfocado en los mercados.

La aparición del presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el jueves pasado no fue una visita protocolar más. Llegó con una serie de gestos que, vistos en conjunto, marcan tanto un cambio de época como la reconstrucción deliberada de un relato oficial que había sido abandonado durante más de una década.

El primer dato inusual fue el lugar mismo: el recinto histórico de la Bolsa, donde hace años que un presidente no pronunciaba un discurso de fondo. Milei eligió ese escenario para reiterar su compromiso con la desregulación, la baja de la inflación y la atracción de capitales. Pero lo hizo con un tono que, más que técnico, buscaba reforzar una narrativa: los mercados como termómetro de confianza y la estabilización como condición previa a cualquier crecimiento sustentable.

Quien haya seguido la trayectoria de Milei desde su irrupción en la escena pública notará un cambio sutil pero relevante. El candidato disruptivo de 2021-2023 se presentaba como outsider absoluto; el presidente de 2025, en cambio, parece buscar anclajes institucionales en los centros de poder económico tradicional. La Bolsa no es solo un edificio en San Martín y Sarmiento: es el símbolo de un capitalismo que, para el oficialismo actual, dejó de ser el enemigo a derrotar y pasó a ser el socio necesario para salir del default recurrente.

La puesta en escena incluyó varios elementos que merecen ser leídos con atención. La presencia de los principales operadores del mercado, el aplauso cerrado en ciertos pasajes del discurso y, sobre todo, la ausencia de críticas abiertas al establishment financiero —algo que formaba parte del repertorio mileísta original— sugieren que el Gobierno está intentando cerrar un ciclo de confrontación retórica. En su lugar, aparece un relato que combina liberalismo radical con pragmatismo macroeconómico.

Desde una perspectiva comparada, este movimiento recuerda lo que hicieron otros líderes que llegaron al poder con banderas antiestatistas en contextos de alta inflación y desconfianza. El caso de Brasil bajo Collor de Mello en 1990, aunque terminó en fracaso, o el giro de Menem en 1989-1991, muestran cómo el mercado suele ser el primer público al que se busca seducir cuando se intenta recomponer la credibilidad externa. La diferencia con Milei es que, a diferencia de aquellos, cuenta con una base de apoyo que celebra la ortodoxia fiscal como virtud moral y no solo como herramienta técnica.

El renacimiento del “relato” oficial es, quizá, el aspecto más interesante. Durante los primeros meses de gestión, el discurso dominante fue el del ajuste y la herencia recibida. Ahora, con la inflación bajando y las reservas en recuperación, el Gobierno parece sentir que tiene margen para construir una narrativa de éxito. La Bolsa se convirtió en el altar donde se celebra esa transición: de la emergencia al “modelo”.

Sin embargo, conviene mirar con perspectiva histórica. La Argentina ya vivió varias versiones de este guion. En 1991, la convertibilidad fue presentada en términos casi mesiánicos en los mismos salones financieros. En 2016, el “gradualismo” de Macri también encontró en la Bolsa un público entusiasta. En ambos casos, el entusiasmo inicial chocó después contra restricciones externas y fiscales que el relato no había anticipado del todo.

Lo que distingue al momento actual es la combinación de un shock fiscal de magnitud inédita en democracia con una corrección cambiaria que, aunque dolorosa, logró eliminar la brecha más grande de los últimos años. Ese combo generó un superávit financiero que pocos creían posible en diciembre de 2023. Milei lo exhibe como prueba de que “el ajuste funciona” y de que la única forma de crecer es con ahorro genuino y no con emisión.

Desde la lente de la geoeconomía, la visita también tiene lectura internacional. En un mundo donde los capitales fluyen hacia donde hay reglas claras y baja inflación, el mensaje a Wall Street y a los fondos de inversión es inequívoco: Argentina vuelve a estar abierta para los negocios, siempre que se respeten las nuevas reglas del juego. El FMI, en sus últimos reportes, ha reconocido los avances fiscales aunque sigue advirtiendo sobre la sostenibilidad política del programa.

Para el inversor local, el mensaje es más concreto. La recuperación de los bonos soberanos en dólares, el repunte de las acciones y la llegada de algunos fondos de venture capital muestran que el relato está calando en los precios. Pero como recuerda Carmen Reinhart en sus trabajos sobre crisis recurrentes, los mercados emergentes tienen memoria larga: una mejora de seis meses no borra una historia de defaults y reestructuraciones. La confianza se gana lento y se pierde rápido.

El desafío para Milei es que el relato que construye en la Bolsa no termine siendo solo un ejercicio de autoafirmación para su base. Necesita traducirse en inversión productiva, generación de empleo formal y recuperación del salario real. Hasta ahora, los datos macro muestran una economía que dejó de caer pero que aún no arranca. El consumo sigue deprimido y la inversión privada, si bien muestra signos de vida en algunos sectores, no alcanza los niveles necesarios para sostener un crecimiento sostenido.

En ese sentido, la visita del jueves puede leerse como el intento de pasar de la fase de estabilización a la de crecimiento. El relato oficial ya no es solo “estamos saliendo del pozo”; es “este es el camino correcto y los mercados lo validan”. Queda por ver si los números acompañan antes de que la paciencia social, siempre finita en la Argentina, se agote.

Quien haya leído a Hirschman recordará que las sociedades toleran costos altos cuando creen que hay una salida creíble. La Bolsa, en este caso, funciona como escenografía de esa salida. El verdadero test no será el aplauso del jueves, sino los flujos de capital y los datos de actividad de los próximos trimestres.