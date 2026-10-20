Pilotos de APLA en alerta por apertura de cielos a JetSMART y riesgo laboral

El sindicato de pilotos apuntó contra las gestiones de Federico Sturzenegger y Hernán Gómez. Preocupan tanto la preservación de empleos como los estándares de seguridad aérea.

El sindicato Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) se declaró en estado de alerta ante el avance de medidas que habilitarían mayores operaciones de la low-cost chilena JetSMART en el mercado doméstico argentino.

La información fue publicada originalmente por Tiempo Argentino el 19 de octubre de 2026. El gremio apuntó directamente contra el ministro de Economía, Federico Sturzenegger, y el subsecretario de Transporte, Hernán Gómez, a quienes acusa de impulsar una política de “cielos abiertos” que, según su visión, pondría en riesgo cientos de puestos de trabajo y comprometería los niveles de seguridad operativa.

Desde APLA sostienen que la expansión sin límites de las aerolíneas extranjeras de bajo costo genera una competencia desleal que afecta principalmente a las empresas de bandera y a sus tripulaciones locales. “No estamos en contra de la competencia, pero sí de la competencia que se hace bajando estándares laborales y de seguridad”, señalaron voceros del sindicato.

El reclamo adquiere relevancia en un contexto donde el sector aerocomercial argentino aún se recupera de los impactos de la pandemia y de sucesivas crisis cambiarias. Los pilotos advierten que una mayor presencia de JetSMART podría traducirse en una reducción de frecuencias o incluso en el achicamiento de flota de las compañías locales, con el consiguiente efecto sobre el empleo calificado.

Otro eje del planteo tiene que ver con la seguridad aérea. APLA cuestiona que la política de cielos abiertos no venga acompañada de un fortalecimiento proporcional de los controles regulatorios y de la inversión en infraestructura aeroportuaria. “Abrir el mercado sin garantizar que se cumplan los mismos requisitos operativos para todos los operadores es poner en riesgo a los pasajeros”, sostuvieron.

El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte aún no emitieron una respuesta formal al comunicado del gremio. Sin embargo, fuentes del sector indican que el Gobierno busca aumentar la conectividad aérea y reducir tarifas como parte de una estrategia más amplia de desregulación del transporte.

Para el inversor o el usuario frecuente del transporte aéreo, el debate tiene aristas concretas: tarifas más bajas en el corto plazo podrían convivir con una posible reducción de la oferta local en el mediano plazo y con interrogantes sobre los estándares de mantenimiento y entrenamiento de las tripulaciones.

APLA anunció que mantendrá el estado de alerta y evaluará medidas de fuerza si las negociaciones con las autoridades no avanzan en las próximas semanas. El conflicto se suma a una serie de tensiones entre sindicatos del sector y la actual gestión económica en materia de desregulación.