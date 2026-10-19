República Dominicana logra una de las inflaciones más bajas de América Latina en 2026

El país caribeño se ubicó cuarto en la región con la menor inflación acumulada entre enero y septiembre de 2026, según datos regionales. Un caso que invita a comparar con las trayectorias de otros emergentes y sus lecciones para la política monetaria local.

República Dominicana registró la cuarta menor inflación acumulada de América Latina entre enero y septiembre de 2026. El dato lo ubica en un grupo selecto de economías que lograron contener las presiones de precios pese al contexto global de costos energéticos y alimentarios volátiles.

La información fue publicada originalmente por El Nacional el 17 de octubre de 2026. Según las cifras que circulan en medios dominicanos, el país centroamericano se colocó solo por detrás de tres naciones con desempeños aún más moderados. Este resultado contrasta con la experiencia de varios vecinos regionales que enfrentaron aceleraciones más marcadas, muchas veces vinculadas a depreciaciones cambiarias o ajustes fiscales abruptos.

La performance dominicana no es casual. Desde hace varios años el Banco Central de la República Dominicana ha mantenido una política monetaria activa, combinando tasas de interés con intervenciones cambiarias calibradas. El enfoque recuerda, en cierta medida, las estrategias que varios países del Sudeste Asiático aplicaron en la poscrisis de 1997: anclas nominales creíbles acompañadas de flexibilidad cambiaria administrada.

Desde la perspectiva comparada, el caso dominicano resulta interesante para Argentina. Mientras que en nuestro país la inflación acumulada sigue siendo de las más altas del continente, República Dominicana muestra que es posible estabilizar expectativas incluso en economías pequeñas y abiertas. El secreto parece radicar en la consistencia de la política y en la capacidad de aislar el núcleo inflacionario de choques externos puntuales.

Economistas que siguen la región destacan que la inflación dominicana se mantuvo por debajo del 4% acumulado en los primeros nueve meses del año. Ese nivel contrasta fuertemente con países que superaron el 20% o incluso el 30% en el mismo período. La brecha ilustra cómo las diferencias institucionales y la calidad de las anclas de política terminan definiendo resultados concretos en el bolsillo de las familias.

El dato adquiere mayor relevancia cuando se lo mira en el ciclo financiero global actual. Con la Reserva Federal manteniendo una postura restrictiva y los precios de las commodities todavía sensibles a la geopolítica, varios emergentes han visto deteriorarse sus cuentas externas. República Dominicana, sin embargo, logró combinar control inflacionario con crecimiento moderado, lo que sugiere que el trade-off entre estabilidad y actividad no siempre es tan rígido como suele presentarse en el debate local.

Quien haya estudiado a Dani Rodrik reconocerá aquí la importancia de los espacios de política nacional. El gobierno dominicano preservó márgenes para responder a shocks sin abandonar el objetivo de inflación. Esa combinación de disciplina y flexibilidad es precisamente lo que Hirschman habría llamado una “estrategia del desarrollo” adaptada al contexto de un país de ingresos medios.

Para el lector argentino el paralelo es claro. Nuestros problemas inflacionarios no son únicos, pero tampoco inevitables. Países con menor tradición de estabilidad han logrado resultados mejores cuando lograron alinear expectativas fiscales, cambiarias y monetarias. República Dominicana no es un modelo para copiar de manera literal —sus condiciones estructurales difieren—, pero sí ofrece un precedente útil sobre qué combinación de herramientas puede funcionar en entornos volátiles.

El ranking regional de los primeros nueve meses de 2026 vuelve a mostrar que la inflación no es un destino geográfico sino el resultado de decisiones secuenciales. Las economías que priorizaron la credibilidad de sus bancos centrales y evitaron ajustes procíclicos extremos terminaron más cerca del grupo de cabeza. Argentina, con su historia reciente de inflación crónica, tiene frente a sí el desafío de construir una secuencia semejante si aspira a converger hacia niveles regionales más manejables.

El caso dominicano merece ser observado con atención en los próximos trimestres. Si mantiene la tendencia, servirá como ejemplo concreto de que, incluso en América Latina, es posible estabilizar sin recurrir a regímenes extremos ni a aislamiento del contexto internacional. La pregunta que vale la pena hacerse es qué lecciones específicas de esa experiencia pueden adaptarse a realidades más complejas como la nuestra.