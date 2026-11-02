TICKEY: el llavero con pantalla de tinta electrónica que muestra fotos y notas sin usar el celular

El dispositivo de ENILINX permite llevar imágenes, recordatorios y mensajes visibles todo el día con consumo mínimo de energía. Ideal para mochilas, escritorios o la heladera.

Un llavero que saca del celular las fotos, notas y recordatorios para tenerlos siempre visibles. Eso es lo que propone TICKEY, el nuevo dispositivo desarrollado por la empresa ENILINX y presentado en agosto de 2026.

La información fue publicada originalmente por Ámbito el 16 de agosto de 2026. Se trata de una pantalla de papel electrónico a color de 3,7 pulgadas que funciona con tecnología de tinta electrónica. Su principal ventaja es que, una vez actualizada la imagen, no consume energía para mantenerla fija, lo que permite dejarla prendida durante horas o días sin que se agote la batería.

El objetivo del equipo es simple: sacar del teléfono esa información que suele quedar enterrada entre aplicaciones y hacerla visible en el día a día. Desde la aplicación móvil se pueden enviar fotografías personales, dibujos, frases motivacionales, listas de tareas, calendarios o ilustraciones. La actualización se completa en aproximadamente tres segundos.

Su tamaño compacto lo convierte en un accesorio práctico. Se puede colgar de una mochila o bolso, colocarlo sobre el escritorio como recordatorio o adherirlo a la heladera para mostrar mensajes familiares, el pronóstico del tiempo o pequeños avisos. Además, admite placas frontales intercambiables que permiten cambiar su apariencia según el estilo o el lugar donde se use.

Entre sus funciones adicionales cuenta con NFC: al acercar el celular se abre un perfil web, portfolio, página de evento o cuenta de redes sociales. También incorpora un código QR con el mismo propósito. Desde ENILINX aclaran que esta característica está pensada solo para compartir enlaces y no funciona como medio de pago, tarjeta de acceso ni llave electrónica.

Existen dos versiones disponibles. La convencional cuenta con 8 MB de almacenamiento. La Developer Edition, con 128 MB, está dirigida a quienes quieran crear aplicaciones propias o instalar firmware de terceros, ya que el dispositivo tiene una arquitectura abierta que facilita modificaciones e integraciones.

La empresa anunció que en futuras actualizaciones de la aplicación agregará opciones como calendarios dinámicos, noticias, paneles bursátiles, álbumes de fotos automáticos y frases personalizadas. Todo esto sin necesidad de retroiluminación, lo que mantiene el bajo consumo y la visibilidad incluso bajo luz solar.

TICKEY representa una alternativa para quienes buscan reducir la dependencia constante del celular para consultar información sencilla. En un contexto donde la mayoría de los recordatorios quedan atrapados en la pantalla del teléfono, este pequeño dispositivo busca hacerlos tangibles y siempre a la vista.