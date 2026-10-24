A diez años del billete de $200, la ballena ya no alcanza para un kilo de pan

Lanzado en 2016 para modernizar la circulación, el billete de $200 hoy equivale a menos de un dólar blue y compra apenas 800 gramos de pan. Un símbolo más de la erosión del poder adquisitivo del peso.

El 27 de octubre de 2016 el Banco Central ponía en circulación el billete de $200 con la imagen de la ballena franca austral. Diez años después, ese mismo papel ya no alcanza para comprar un kilo de pan en la mayoría de las panaderías del país.

La información fue publicada originalmente por CatamarcaYa el 24 de octubre de 2026. En aquel momento, el billete representaba una de las denominaciones más altas de la serie y buscaba facilitar las transacciones en una economía que todavía salía de la hiperinflación de 2016. Hoy, con una inflación acumulada que supera el 1.000 % solo desde 2022, su valor real se ha evaporado.

Al tipo de cambio blue de este sábado 24 de octubre de 2026, los $200 equivalen a menos de un dólar. En términos de poder adquisitivo, según datos del INDEC y relevamientos privados, con esa suma se pueden adquirir alrededor de 800 gramos de pan francés en la Capital Federal, o incluso menos en el interior. En 2016, ese mismo billete compraba casi 15 kilos del mismo producto.

Este deterioro no es un dato aislado. Refleja la pérdida sistemática de valor de la moneda doméstica, que obliga a los argentinos a pensar en términos de cantidades cada vez mayores de pesos para cubrir necesidades básicas. El billete de $200, que en su momento parecía una denominación importante, hoy es prácticamente una moneda chica en la cartera.

Desde el punto de vista monetario, la emisión sin respaldo consistente ha sido el principal motor de esta dinámica. Aunque los últimos programas buscaron anclar expectativas, la inflación inercial y los desequilibrios fiscales persistentes mantienen la presión sobre el valor del peso. El resultado es que los billetes pierden utilidad más rápido de lo que el Banco Central puede reemplazarlos con nuevas denominaciones.

Lo que podría salir distinto es que un eventual programa de estabilización más duradero logre revertir esta tendencia. Si la inflación mensual se mantiene por debajo del 2 % de forma sostenida, el poder adquisitivo de los billetes actuales dejaría de erosionarse a este ritmo. Sin embargo, la historia argentina muestra que estos procesos suelen ser largos y frágiles.

Mientras tanto, el billete de la ballena franca se ha convertido en un símbolo involuntario de cuánto ha cambiado el valor del dinero en una década. Lo que en 2016 era una herramienta práctica para el día a día, hoy apenas alcanza para el vuelto de una compra mínima.