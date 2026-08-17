Cómo opera el MULC: la mecánica real detrás del control cambiario argentino

Guía completa y práctica sobre el funcionamiento interno del Mercado Único y Libre de Cambios. Entendé los flujos, los actores, los plazos de liquidación y las restricciones que condicionan tus decisiones de inversión.

El MULC no es un “mercado” en el sentido que uno imagina cuando piensa en la bolsa de Nueva York o en el Rofex de futuros. Es un sistema administrativo de asignación de divisas bajo reglas estrictas que el Banco Central actualiza casi todos los meses. Entender cómo circula realmente el dólar dentro de este esquema es clave para cualquier inversor argentino que tenga que decidir cuándo liquidar exportaciones, cuándo girar pagos al exterior o cómo armar una cartera que sobreviva a las restricciones cambiarias.

Pensá en el MULC como un embudo con varios filtros. En la punta ancha entran los dólares de la exportación, los créditos externos, las inversiones extranjeras directas y las compras de los turistas. En la punta estrecha, el BCRA decide quién puede retirar divisas, en qué monto, para qué destino y con qué tipo de cambio. Entre medio hay una serie de cuentas, autorizaciones y plazos que determinan si tu operación se aprueba en 24 horas o se duerme 90 días.

Los dos grandes flujos que alimentan el MULC

Del lado de los ingresos, el grueso sigue viniendo de las exportaciones agropecuarias y de energía. Cuando una cerealera liquida soja, el banco receptor debe vender esos dólares al MULC dentro de los plazos que fija la Comunicación “A” vigente. Hoy esos plazos oscilan entre 15 y 180 días según el producto y el tipo de declaración. Eso genera un stock de divisas que el BCRA administra con criterio de acumulación de reservas.

Del lado de las salidas, el MULC es mucho más restrictivo. Las importaciones requieren aprobación previa de la AFIP y del propio BCRA en muchos casos. Los giros de utilidades de empresas extranjeras tienen cupos trimestrales. Y los pagos de servicios (software, royalties, fletes) deben justificarse con documentación que a veces tarda semanas en validarse.

Cómo entra y sale el dólar del sistema: la mecánica paso a paso

Liquidación de exportaciones: el exportador declara la operación, el banco compra los dólares y los deposita en la cuenta del BCRA. El exportador recibe pesos al tipo de cambio oficial (o al blend si aplica). El BCRA registra el ingreso y decide si lo usa para intervenir en el mercado o para pagar deuda externa. Demandas autorizadas: un importador presenta la factura, obtiene el “cupo” y el banco debita dólares de la posición del MULC. Si no hay dólares suficientes en la posición general, la operación queda en lista de espera. Intervención del BCRA: cuando el MULC está desbalanceado, el Central sale a vender o comprar para evitar saltos abruptos. Esa intervención no es pública en tiempo real; se ve recién en el balance cambiario que publica semanas después. Cuentas de corresponsalía y “dólar electrónico”: gran parte del movimiento ya no se hace con billetes sino mediante transferencias SWIFT o a través del sistema MAE. Eso acelera los movimientos pero también permite al BCRA rastrear cada operación con mayor precisión. Te puede interesar Presupuesto familiar: método simple para ordenar ingresos y gastos

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Los precios que realmente importan

En el MULC conviven varios tipos de cambio que no son libres. El oficial, el “dólar exportador” (con retenciones), el dólar “solidario” para compras minoristas, el CCL y el MEP que operan por fuera pero influyen en la percepción de brecha. Un inversor que entiende el MULC sabe que la brecha no es solo una foto del momento: es el reflejo de cuánto está dispuesto el BCRA a defender el tipo de cambio oficial y cuánta demanda reprimida hay.

Cuando la brecha supera el 40-50 %, suele aparecer una mayor presión para que el MULC libere algún canal (como ocurrió con el dólar soja o con los incentivos a la exportación de servicios). Esa liberación temporal modifica los incentivos de todos los jugadores y genera oportunidades y riesgos que hay que dimensionar.

Qué significa esto para el inversor concreto

Si tenés una PyME que importa insumos, el MULC te obliga a planificar con 60 o 90 días de anticipación. Si sos un inversor individual con dólares en cuenta comitente, el MULC determina si podés girarlos al exterior para comprar bonos NY o si debés conformarte con el CCL local. Si administrás una cartera, el MULC condiciona el carry trade en pesos: cuanto más restrictivo es el mercado de cambios, más atractivo se vuelve el carry hasta que deja de serlo por riesgo de devaluación.

Las reglas que cambian sin aviso

El MULC no es un marco estable. En los últimos años el BCRA modificó más de 40 veces las normas de acceso. Un mes se permite girar dividendos hasta US$ 100.000 por trimestre; al siguiente se exige que el 30 % de las nuevas inversiones extranjeras se liquide en el MULC. Quien no sigue el Boletín Oficial y las Comunicaciones “A” del Central se expone a que le rechacen operaciones o, peor, a que le caiga una multa por “falta de veracidad”.

Por eso la recomendación práctica es simple: tené siempre dos escenarios. Uno donde el MULC sigue relativamente abierto y otro donde se endurece aún más. En el segundo caso, los activos que cotizan en el exterior (CEDEARs, bonos NY, ETF globales) cobran más valor relativo porque representan una forma de sacar divisas del sistema sin pedir permiso.

Preguntas útiles antes de cualquier movimiento

¿Esta operación requiere aprobación previa del BCRA o solo del banco?

¿Cuál es el plazo de liquidación real que me están ofreciendo?

¿Cuánta brecha implícita estoy pagando si elijo el CCL en lugar de esperar un eventual levantamiento de restricciones?

¿Mi contraparte (exportador, importador, banco) tiene cupo disponible en el MULC?

Responder esas cuatro preguntas antes de operar te ahorra sorpresas y, sobre todo, te obliga a pensar en términos de riesgo cambiario y no solo de rentabilidad nominal.

El MULC seguirá existiendo mientras Argentina mantenga un régimen de control de capitales. Entenderlo no te va a dar una bola de cristal, pero sí te permite dejar de reaccionar a los anuncios del Central y empezar a anticipar cómo esos anuncios van a afectar tu cartera. Esa diferencia, en un país con historia cambiaria como la nuestra, suele valer mucho más que cualquier pronóstico de tipo de cambio.