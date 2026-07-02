ARCA: cómo recuperar el saldo a favor en Ganancias, IVA, Bienes Personales y Monotributo

La AFIP permite usar los saldos a favor para compensar obligaciones, reimputar pagos o solicitar la devolución directa a tu cuenta bancaria. Te explicamos paso a paso cómo gestionarlos en cada impuesto a través de ARCA.

Si sos contribuyente y tenés un saldo a favor en Ganancias, IVA, Bienes Personales o Monotributo, la buena noticia es que podés recuperarlo. La AFIP habilitó a través de ARCA (Administración de Recursos y Contribuyentes Automatizada) un proceso más ágil para compensar, reimputar o pedir la devolución directa a tu cuenta bancaria.

En la práctica, esto significa que ya no tenés que hacer trámites presenciales ni esperar meses para que te devuelvan lo que te corresponde. Pero ojo: cada impuesto tiene sus reglas y plazos. Te contamos cómo funciona en cada caso.

¿Qué es un saldo a favor y por qué surge?

Un saldo a favor aparece cuando pagaste de más, cuando tenés créditos fiscales que superan los débitos o cuando aplicás deducciones mayores a la obligación. En Ganancias puede venir de retenciones en exceso o de pagos a cuenta; en IVA, de créditos fiscales acumulados; en Bienes Personales, de pagos en exceso; y en Monotributo, de recategorizaciones o pagos indebidos.

La plataforma ARCA centraliza todo esto. Entrás con tu CUIT y Clave Fiscal nivel 3, vas a la solapa “Devoluciones y Compensaciones” y el sistema te muestra automáticamente los saldos disponibles.

Cómo recuperar saldo a favor en Ganancias

En Ganancias el saldo a favor se puede:

Compensar contra futuras obligaciones del mismo impuesto.

Reimputar a otros conceptos (como anticipos o intereses).

Solicitar la devolución en efectivo.

El trámite se inicia en ARCA seleccionando “Compensación/Reimputación” o “Devolución”. Si optás por devolución, tenés que informar tu CBU y adjuntar el formulario 746/A si corresponde. AFIP suele liberar los fondos en 30 a 60 días si no hay observaciones. Un dato clave: si el monto supera los $500.000, el sistema puede pedir información adicional o incluso una fiscalización previa.

IVA: el caso más habitual de saldos acumulados

Muchos monotributistas y responsables inscriptos acumulan crédito fiscal en IVA porque sus compras superan las ventas gravadas. En ARCA podés elegir compensarlo contra IVA futuro, transferirlo a otro contribuyente (con la figura de cesión) o pedir la devolución.

Para pedir devolución tenés que tener el IVA Técnico o el IVA Diferencial aprobado y adjuntar los comprobantes que respalden el crédito. Desde 2023, AFIP agilizó este proceso para exportadores y para quienes producen bienes de capital, pero sigue siendo uno de los trámites que más rechazos genera por errores en la carga de información.

Bienes Personales y el saldo a favor por pagos en exceso

Si pagaste de más en Bienes Personales (por ejemplo, por una valuación errónea de tus activos o por aplicar mal alguna exención), ARCA te permite reimputar ese saldo a otros períodos o solicitar la devolución.

El proceso es más sencillo que en IVA. Cargás la solicitud, el sistema cruza con tu DDJJ y, si está todo ok, aprueba la devolución. El dinero cae en tu cuenta en un plazo promedio de 45 días. Recordá que si tenés deudas en otros impuestos, AFIP puede compensar de oficio antes de girarte el saldo.

Monotributo: saldos a favor por recategorización o pago indebido

En Monotributo los saldos a favor suelen surgir cuando te recategorizás hacia abajo o cuando pagaste cuotas de más. La devolución se tramita también por ARCA, pero el sistema es un poco más restrictivo: solo permite devolución en efectivo si el monto supera los dos meses de cuota y si no tenés deuda en el régimen.

Muchos monotributistas optan por compensar el saldo contra futuras cuotas. Es la opción más rápida y evita tener que esperar la aprobación de una devolución.

Consejos prácticos antes de iniciar el trámite

Revisá que tu CBU esté validado en la solapa “Datos Tributarios” de ARCA. Si no, la devolución se va a rechazar. Tené a mano las DDJJ rectificativas si hiciste algún ajuste reciente. Si el saldo es grande (más de $1 millón), considerá consultar con un contador antes de presentar. AFIP suele pedir más documentación en esos casos. El plazo para solicitar devolución generalmente es de 5 años desde que surgió el saldo. No lo dejes pasar.

En resumen, ARCA simplificó mucho el recupero de saldos a favor, pero sigue siendo un sistema que castiga los errores de carga. Si entendés bien las opciones que tenés para cada impuesto, vas a poder decidir si compensás, reimputás o pedís que te giren el dinero a tu cuenta.

¿Tenés un saldo a favor que no sabés cómo usar? La mayoría de las veces la mejor opción es compensarlo contra obligaciones futuras, salvo que necesites liquidez inmediata. En ese caso, la devolución directa es viable, pero preparate para juntar la documentación que te pidan.