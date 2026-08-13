Plazo fijo en dólares: cuánto se gana con US$3.000 y cuál banco paga mejor

Las tasas para depósitos en moneda estadounidense varían entre las entidades. Conocé cuánto podés obtener en 30 días con US$3.000 según cada banco.

Con la estabilización del tipo de cambio y la inflación bajo control, los depósitos en dólares volvieron a ganar atractivo para los ahorristas argentinos que buscan preservar valor en moneda dura sin exponerse a la volatilidad del mercado.

A diferencia de los plazos fijos en pesos, que pagan tasas que todavía compiten con la inflación esperada, los depósitos en dólares ofrecen rendimientos más modestos pero predecibles. Hoy las tasas varían sensiblemente entre bancos, por lo que elegir la entidad correcta marca una diferencia concreta al final del mes.

Según datos relevados al 13 de agosto de 2026, las tasas anuales para plazos fijos en dólares a 30 días oscilan entre 0,50% y 2,10% según la entidad. Para un capital de US$3.000, esto implica una ganancia que va desde menos de US$4 hasta casi US$16 en un mes, antes de impuestos.

El banco que lidera el ranking es Banco Hipotecario, con una tasa nominal anual (TNA) de 2,10%. Con US$3.000 colocados a 30 días, el interés bruto asciende a US$15,75. Le sigue de cerca el Banco Galicia, que ofrece 1,90% TNA y genera US$14,25 de interés en el mismo período.

En el pelotón intermedio aparecen Banco Nación (1,50% TNA, US$11,25 de ganancia), Banco Santander (1,40% TNA, US$10,50) y Banco Provincia (1,30% TNA, US$9,75). Más abajo se ubican BBVA (1,00% TNA, US$7,50) y HSBC (0,80% TNA, US$6,00). El último lugar del relevamiento lo ocupa ICBC, con solo 0,50% TNA, lo que equivale a un interés de US$3,75 sobre US$3.000 en 30 días.

Vale recordar que estos rendimientos son brutos. La AFIP aplica una retención del 35% sobre los intereses generados por depósitos en moneda extranjera, por lo que la ganancia neta queda reducida en más de un tercio. Así, los US$15,75 brutos del Hipotecario se convierten en unos US$10,24 netos.

Desde la perspectiva comparada, las tasas actuales en dólares son las más altas desde mediados de 2024, cuando el BCRA comenzó a liberalizar gradualmente los límites a las tasas pasivas en moneda extranjera. Sin embargo, siguen estando lejos de los niveles que se veían en 2022, cuando algunos bancos llegaron a pagar más de 4% TNA para captar dólares en plena salida de cepo.

Para el ahorrista que tiene entre US$1.000 y US$10.000 ociosos, el plazo fijo en dólares sigue siendo una opción conservadora que protege contra el riesgo cambiario y genera un pequeño rendimiento. La clave está en elegir la entidad que mejor tasa ofrezca en cada momento, ya que la diferencia entre el primer y el último puesto puede duplicar o triplicar la ganancia mensual.

Es importante verificar las condiciones de cada banco: algunos exigen ser cliente previo, otros tienen montos mínimos o máximos, y varios limitan la renovación automática. Además, conviene chequear si la tasa es fija o variable y si aplica alguna bonificación por sueldos o paquetes de productos.

En un contexto donde la Fed mantiene su tasa de referencia en el rango 4,25%-4,50% y el dólar blue se mantiene relativamente estable, el plazo fijo en dólares aparece como una alternativa razonable para quienes priorizan seguridad y liquidez por sobre el potencial upside de instrumentos más riesgosos como los bonos soberanos o las acciones.

¿Cuánto se gana realmente con US$3.000?

Hipotecario (2,10% TNA): US$15,75 brutos → US$10,24 netos

Galicia (1,90% TNA): US$14,25 brutos → US$9,26 netos

Nación (1,50% TNA): US$11,25 brutos → US$7,31 netos

Santander (1,40% TNA): US$10,50 brutos → US$6,83 netos

La brecha de casi US$5 netos entre la mejor y la peor opción en un solo mes justifica dedicar unos minutos a comparar antes de renovar o abrir el depósito. En un año, esa diferencia acumulada puede superar los US$50, dinero que de otro modo queda sobre la mesa.