Cristales y ventanas rotas: cómo funciona la cobertura del seguro de hogar

Qué cubre —y qué no— la cobertura de cristales del seguro de hogar en Argentina, cómo cambia el trámite si el vidrio se rompió por un hecho de terceros, y los plazos legales para denunciar y reclamar.

Un portazo fuerte, una pelota, una piedra que salta al cortar el pasto: la ventana o la puerta de vidrio se raja y ahí aparece la pregunta de si el seguro de hogar cubre eso. La respuesta es sí, casi siempre, pero con reglas específicas sobre qué entra, qué queda afuera y qué plazos legales corren. Esta nota complementa la guía general sobre qué cubre realmente la póliza de hogar, enfocada puntualmente en cristales.

Qué entra y qué no en la cobertura de cristales

La mayoría de las pólizas de hogar en Argentina limitan esta cobertura a los vidrios y espejos que forman parte fija de la construcción, instalados en posición vertical: ventanas, puertas y espejos quedan cubiertos por rajaduras o roturas (Zurich). El criterio que usan las compañías es que el vidrio «forme parte de la estructura de tu casa» y esté instalado verticalmente (BBVA).

Ese mismo criterio deja afuera lo que no es fijo ni vertical: techos de vidrio, claraboyas y mesas de vidrio, además de vidrios especiales como el de un horno. La misma lógica corre para los objetos de vidrio que no son parte de la construcción: cristales de muebles (mesas ratonas, vitrinas, estanterías) y objetos de decoración no suelen entrar en la cobertura específica de cristales, aunque en algunas pólizas pueden estar amparados dentro del rubro más amplio de contenidos del hogar, con sus propios límites.

Los vidrios de vehículos —parabrisas, luneta, ventanillas— no forman parte del seguro de hogar bajo ningún concepto: esa cobertura corresponde al seguro del automotor. Y algunas compañías extienden el criterio de «vertical y fijo» a mamparas de baño u otras divisiones de vidrio integradas a la construcción (La Perseverancia); si tenés ese tipo de elemento, conviene confirmarlo, porque no todos los condicionados lo detallan igual.

Rotura accidental frente a rotura por terceros

La rotura accidental —un golpe, una caída, un portazo— suele activarse con la sola denuncia del hecho y la documentación habitual del siniestro. El trámite cambia cuando el vidrio se rompió por un hecho de terceros: un robo, un intento de robo o un acto de vandalismo. En esos casos es práctica habitual del mercado que la aseguradora pida además la exposición o denuncia policial, para acreditar que el daño no fue un accidente doméstico sino consecuencia de un hecho ajeno.

También es común que el robo o el vandalismo se traten, dentro de la póliza, bajo el ítem de «robo» o «actos vandálicos» —con su propio límite y su propia franquicia— y no como parte de la cobertura de cristales. No conviene dar por sentado que ambas funcionan igual: antes de necesitarlo, preguntá si tu póliza las distingue a los efectos de la franquicia y el tope aplicable.

Cuánto cubre: suma por pieza, tope anual y franquicia

Como con casi toda cobertura adicional del hogar, la de cristales trabaja con tres parámetros:

Una suma asegurada por pieza : cada vidrio, puerta o espejo tiene su propio tope de reposición, hasta el cual la aseguradora cubre el gasto de reponerlo y colocarlo.

: cada vidrio, puerta o espejo tiene su propio tope de reposición, hasta el cual la aseguradora cubre el gasto de reponerlo y colocarlo. Un tope anual o por evento , que agrupa el total que la aseguradora paga por esta cobertura durante la vigencia de la póliza.

, que agrupa el total que la aseguradora paga por esta cobertura durante la vigencia de la póliza. Una franquicia: el monto que queda a cargo del asegurado en cada siniestro.

Estos tres números varían según la aseguradora y el plan contratado, y no hay un estándar único de mercado. Más que memorizar una cifra, conviene revisar las condiciones particulares de la propia póliza —o pedírselas al productor— antes de necesitarlas.

Paso a paso frente al siniestro

Documentá el daño apenas ocurre: fotos del vidrio roto y del lugar; si hubo un hecho de terceros, también cualquier rastro como vidrios en el piso o marcas de forzamiento. Denunciá el siniestro dentro de los tres días corridos de conocido el hecho. Es una obligación que fija el artículo 46 de la Ley 17.418; si no se cumple, el asegurado puede perder el derecho a ser indemnizado, salvo que pruebe caso fortuito o imposibilidad de hecho sin su culpa (El Seguro en Acción). Si el hecho involucró a terceros, sumá la exposición o denuncia policial a la documentación. Esperá el pronunciamiento de la aseguradora: tiene treinta días desde que recibió toda la información complementaria para expedirse (artículo 56). Si guarda silencio vencido ese plazo, la ley interpreta que acepta la cobertura. Fijate cómo te van a indemnizar: en cristales es práctica habitual que la aseguradora opte por enviar un prestador de su red —un vidriero— que repone y coloca la pieza, en lugar de pagar en efectivo. Esa elección suele ser una potestad de la compañía prevista en el condicionado, no del asegurado.

Cuándo conviene pensarlo dos veces antes de denunciar

No todo golpe en un vidrio justifica activar el seguro. Si el costo de reposición está cerca —o apenas por encima— del monto de la franquicia, lo que termina cobrando el asegurado puede ser mínimo, mientras que el siniestro queda igual registrado en el historial de la póliza. Ese historial puede pesar en la renovación: es práctica habitual del mercado que las aseguradoras ajusten condiciones o bonificaciones según la cantidad de siniestros declarados. Antes de denunciar un daño menor, conviene pedir un presupuesto de reposición y compararlo con la franquicia vigente.

Si la aseguradora rechaza el reclamo

Reclamo directo ante la compañía: el primer paso es plantear la disconformidad ante el servicio de atención al asegurado de la propia aseguradora. Superintendencia de Seguros de la Nación: si la respuesta no llega, no conforma o rechaza el siniestro sin fundamento, se puede reclamar ante la SSN a través de Trámites a Distancia, adjuntando la póliza y la documentación que acredite el carácter de asegurado. El trámite es gratuito. Defensa del Consumidor: la relación entre asegurado y aseguradora es también una relación de consumo, y el reclamo puede iniciarse en paralelo por la Ventanilla Federal Única, también gratuito.

Ninguna de estas vías es excluyente entre sí: se puede reclamar ante la SSN y, en paralelo, evaluar una acción judicial si el monto o la complejidad del caso lo justifican.