Banco Provincia lanzó plan de refinanciación de deudas: quiénes acceden y cómo inscribirse

La entidad bonaerense activó una nueva etapa de su programa de regularización para clientes con préstamos personales y tarjetas de crédito en mora. Detallamos requisitos, beneficios y el paso a paso para ingresar.

El Banco Provincia presentó una nueva etapa de su programa de regularización de deudas, dirigido a clientes con préstamos personales y tarjetas de crédito en mora. La iniciativa busca facilitar el acceso a planes de refinanciación con cuotas accesibles y, en algunos casos, quitas de intereses punitorios.

Según comunicó la entidad, el plan está disponible para personas físicas que tengan deudas vencidas hasta el 31 de mayo de 2025. No aplica a clientes con deudas judicializadas ni a aquellos que ya se encuentren en procesos de refinanciación previos. La medida llega en un contexto donde el stock de mora en el sistema financiero argentino sigue siendo sensible a la inflación y al impacto de las tasas altas de los últimos años.

¿Quiénes pueden acceder?

Pueden inscribirse titulares de préstamos personales y tarjetas de crédito del Banco Provincia que registren mora de entre 30 y 180 días. También entran aquellos con saldos vencidos superiores, siempre que no hayan sido derivados a judiciales. El programa prioriza a clientes que mantuvieron un historial de pago razonable antes del default y que no superen ciertos umbrales de endeudamiento.

Desde la perspectiva del inversor o usuario financiero, este tipo de planes pueden ser una herramienta útil para evitar el deterioro del score crediticio y recuperar capacidad de endeudamiento futuro. Sin embargo, conviene analizar el costo financiero total (CFT) del nuevo plan antes de firmar, porque muchas veces las cuotas bajas esconden una extensión importante del plazo que termina encareciendo la deuda en términos reales.

Cómo ingresar al programa

El trámite es 100% digital y se realiza a través de la app o la home banking del Banco Provincia. Los pasos son los siguientes:

Ingresar con usuario y clave a la banca online o aplicación móvil. Dirigirse a la sección “Préstamos” o “Tarjetas” según corresponda. Seleccionar la opción “Refinanciación de deudas” o “Programa de Regularización”. El sistema mostrará automáticamente si se es elegible y las condiciones del plan (cantidad de cuotas, tasa de interés y monto de la cuota). Aceptar los términos y confirmar la adhesión.

Una vez aprobado, el plan se activa en un plazo de 48 a 72 horas hábiles. El banco informó que no se cobrará gasto administrativo por la adhesión.

Condiciones financieras del plan

Aunque el banco no difundió la tasa exacta en el comunicado, fuentes del mercado estiman que las tasas de refinanciación rondan entre 50% y 65% nominal anual, dependiendo del perfil del cliente y del monto refinanciado. Esto representa una mejora respecto de los intereses punitorios que suelen superar el 100% anual en mora. El plazo máximo de refinanciación llega a 48 cuotas en préstamos personales y 36 en tarjetas.

Desde una mirada conductual, es clave que el cliente evalúe si el nuevo compromiso de pago es sostenible. Refinanciar no borra la deuda; simplemente la reestructura. Si el ratio deuda-ingreso supera el 35-40%, lo más prudente es buscar una renegociación más agresiva o incluso asesoramiento externo antes de aceptar cualquier plan.

Alternativas para el deudor

Además del programa del Provincia, existen otras vías. Algunos clientes optan por consolidar deudas a través de préstamos personales en otras entidades con tasas más bajas (si el scoring lo permite). Otros recurren a saldos en tarjetas con tasa cero o planes de cuotas sin interés para “estacionar” parte del saldo. En cualquier caso, la primera recomendación es calcular el costo total de cada opción y comparar el VAN (valor actual neto) de los flujos.

El programa del Banco Provincia se suma a iniciativas similares lanzadas por otros bancos públicos y privados en los últimos meses, en un intento por reducir la mora sin deteriorar demasiado las carteras. Para el cliente, el desafío sigue siendo el mismo: evitar que la solución de corto plazo genere un problema mayor en el mediano.

Si tenés deuda en el Provincia, conviene chequear cuanto antes si calificás. En la práctica, estos planes suelen tener cupo limitado o condiciones que se endurecen a medida que avanza la etapa. Miralo desde el lado del inversor concreto: regularizar la deuda a tiempo puede ser tan importante como elegir el mejor FCI o el bono que más rinde.