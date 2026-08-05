Cómo comparar pólizas de seguro de hogar en Argentina: la checklist antes de firmar

Guía práctica para comparar pólizas de seguro de hogar en Argentina más allá del precio: qué verificar de la aseguradora, qué define la cobertura real, el error del infraseguro y las preguntas que hay que hacer antes de firmar.

Contratar un seguro de hogar en Argentina no es solo elegir la cuota más barata: dos pólizas con el mismo nombre pueden cubrir realidades muy distintas frente a un mismo siniestro. Esta guía repasa, punto por punto, qué comparar antes de firmar y qué preguntas hacerle al productor o a la compañía para no llevarte una sorpresa el día que necesites usar el seguro.

Antes de comparar: confirmá que la aseguradora esté habilitada

Antes de mirar coberturas o precios, el primer filtro es simple y gratuito: verificar que la compañía esté autorizada para operar en el mercado asegurador argentino. Todas las aseguradoras que operan legalmente en el país deben estar registradas ante la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), el organismo que regula y supervisa el sector.

En la web oficial podés consultar el listado de compañías de seguros habilitadas para operar y confirmar que la que te está por vender la póliza figura activa en el registro. Si un productor o una compañía no te puede indicar con qué razón social figura ante la SSN, tomalo como una señal de alerta.

Qué define el precio y la cobertura real

Dos pólizas de «seguro de hogar» pueden ser radicalmente distintas en lo que efectivamente cubren, aunque tengan un precio parecido. Antes de comparar, poné en la misma tabla estos puntos:

Suma asegurada de edificio y de contenido, por separado. El edificio (paredes, techos, instalaciones fijas) y el contenido (muebles, electrodomésticos, ropa, objetos personales) suelen tener sumas aseguradas independientes. Fijate que ambas se ajusten a lo que realmente tenés, y no a un número genérico que alguien puso para bajar la cuota.

El edificio (paredes, techos, instalaciones fijas) y el contenido (muebles, electrodomésticos, ropa, objetos personales) suelen tener sumas aseguradas independientes. Fijate que ambas se ajusten a lo que realmente tenés, y no a un número genérico que alguien puso para bajar la cuota. Riesgos incluidos versus riesgos adicionales. Incendio, explosión, rayo, daños por agua y responsabilidad civil suelen venir de base; robo, granizo, rotura de cristales o daños por fenómenos climáticos muchas veces son adicionales que hay que contratar aparte.

Incendio, explosión, rayo, daños por agua y responsabilidad civil suelen venir de base; robo, granizo, rotura de cristales o daños por fenómenos climáticos muchas veces son adicionales que hay que contratar aparte. Franquicia por evento. Es la parte del daño que el asegurado paga de su bolsillo antes de que la aseguradora empiece a responder. Puede variar según el tipo de siniestro y cambia mucho el costo real de afrontar un siniestro chico.

Es la parte del daño que el asegurado paga de su bolsillo antes de que la aseguradora empiece a responder. Puede variar según el tipo de siniestro y cambia mucho el costo real de afrontar un siniestro chico. Valor de reposición a nuevo versus valor con depreciación. Como condición general del mercado argentino, la mayoría de las pólizas de hogar indemniza a valor depreciado: al costo de reconstrucción o reposición se le descuentan la antigüedad, el uso y el estado de conservación. Existe la posibilidad de sumar una cláusula particular de reposición a nuevo, que no descuenta esa depreciación, aunque suele tener un costo adicional. Sin esa cláusula, un electrodoméstico con algunos años de uso puede terminar indemnizado muy por debajo de lo que cuesta reemplazarlo hoy.

Como condición general del mercado argentino, la mayoría de las pólizas de hogar indemniza a valor depreciado: al costo de reconstrucción o reposición se le descuentan la antigüedad, el uso y el estado de conservación. Existe la posibilidad de sumar una cláusula particular de reposición a nuevo, que no descuenta esa depreciación, aunque suele tener un costo adicional. Sin esa cláusula, un electrodoméstico con algunos años de uso puede terminar indemnizado muy por debajo de lo que cuesta reemplazarlo hoy. Límites por objeto y topes anuales. Más allá de la suma asegurada total, casi todas las pólizas fijan un tope máximo por objeto individual (joyas, equipos electrónicos, obras de arte) y, en algunos casos, un tope de indemnización acumulada por año de vigencia. Un objeto de valor alto sin declaración especial puede terminar cubierto muy por debajo de lo que vale.

El error más caro: el infraseguro y la regla proporcional

El error que más plata le cuesta a un asegurado casi nunca es una cobertura adicional mal elegida: es asegurar el inmueble o el contenido por menos de lo que realmente valen. Ese error se llama infraseguro, y está regulado por el artículo 65 de la Ley 17.418 de Seguros. La norma establece la llamada regla proporcional: si al momento del siniestro el valor asegurado es menor al valor real del bien, la aseguradora no indemniza el daño completo, sino en la misma proporción que existe entre el valor asegurado y el valor real, salvo que se haya pactado lo contrario.

En términos simples: si una vivienda quedó asegurada por la mitad de lo que realmente vale, ante un siniestro parcial la aseguradora va a indemnizar, en principio, la mitad del daño verificado, no el total. Por eso, dimensionar bien el capital asegurado —revisando y actualizando la suma cuando sube el costo de construcción o el valor de los bienes— pesa más que perseguir la prima más barata. La misma ley permite pactar en contrario esta regla proporcional, así que vale la pena preguntar explícitamente si la póliza que estás por firmar la incluye o la excluye.

Qué pedir siempre antes de firmar

Ningún resumen comercial ni folleto reemplaza al contrato. Antes de firmar, pedí siempre las condiciones generales y particulares completas de la póliza, no solo la ficha que resume coberturas.

Las condiciones generales son las reglas estándar que se aplican a todas las pólizas de ese ramo: qué se considera siniestro, cómo se calcula la indemnización, qué exclusiones aplican. Las particulares son las que se ajustan a tu caso: la dirección asegurada, las sumas específicas, las cláusulas adicionales contratadas y la prima acordada. Un folleto o una cotización online resumen, pero no obligan contractualmente a la aseguradora; el documento que manda, ante un reclamo, es la póliza completa.

Los servicios que cambian la experiencia real

Más allá de lo que cubre frente a un siniestro grande, hay servicios que definen si el seguro te sirve en el día a día:

Asistencia al hogar (cerrajero, plomero, electricista, gasista) para urgencias que no llegan a ser un siniestro pero requieren una solución rápida.

(cerrajero, plomero, electricista, gasista) para urgencias que no llegan a ser un siniestro pero requieren una solución rápida. Límite de visitas o intervenciones por año. La asistencia casi siempre tiene un tope de llamados cubiertos dentro del período de vigencia; superado ese límite, el servicio adicional lo paga el asegurado.

La asistencia casi siempre tiene un tope de llamados cubiertos dentro del período de vigencia; superado ese límite, el servicio adicional lo paga el asegurado. Canal de denuncia del siniestro. Conviene saber de antemano si la denuncia se hace por teléfono, aplicación, mail o a través de un productor, y qué documentación piden en el primer contacto.

Conviene saber de antemano si la denuncia se hace por teléfono, aplicación, mail o a través de un productor, y qué documentación piden en el primer contacto. Plazos de respuesta. La Ley de Seguros establece que el asegurado debe comunicar el siniestro dentro de los tres días de conocido (artículo 46), un plazo corto que conviene tener presente para no perder el derecho a cobrar. Además, cada aseguradora maneja sus propios tiempos internos de inspección y pago.

Checklist final: las preguntas para hacer antes de firmar

¿La compañía figura activa en el registro de la Superintendencia de Seguros de la Nación? ¿Cuál es la suma asegurada del edificio y cuál la del contenido, por separado? ¿Qué riesgos vienen incluidos de base y cuáles son adicionales opcionales? ¿Cuánto es la franquicia por evento, y cambia según el tipo de siniestro? ¿La indemnización se calcula a valor de reposición a nuevo o a valor depreciado? ¿Hay límites de cobertura por objeto individual o topes de indemnización anual? ¿La póliza incluye o excluye la regla proporcional del artículo 65 en caso de infraseguro? ¿Puedo ver las condiciones generales y particulares completas antes de firmar? ¿Qué asistencias incluye y cuántas visitas cubre por año? ¿Cuál es el canal para denunciar un siniestro y qué plazo de respuesta maneja la compañía?

Si ya elegiste con qué compañía trabajar y querés entender en detalle qué significa cada cláusula del contrato, la guía La letra chica del seguro de hogar: qué cubre realmente tu póliza repasa qué suele estar cubierto y qué no en las pólizas habituales del mercado argentino.