Daños por agua y filtraciones: qué cubre (y qué no) el seguro de hogar en Argentina

Rotura de cañerías, desborde de instalaciones y el vecino de abajo: qué cubre realmente el seguro de hogar ante daños por agua, por qué «falta de mantenimiento» es la exclusión que más rechaza siniestros, y los pasos para reclamar si te dicen que no.

Cuando el problema es el agua, la póliza de hogar entra en un terreno donde las coberturas son generosas pero las exclusiones también, y ahí se concentra la mayoría de los rechazos. Esta guía complementa la letra chica del seguro de hogar con el detalle específico de daños por agua: qué cubre, qué no, cómo se distingue un hecho cubierto de uno excluido y qué hacer paso a paso.

Qué suele cubrir la cobertura de daños por agua

La mayoría de las pólizas de hogar en Argentina cubren los daños materiales que causa el agua por la rotura accidental de cañerías, tanques o sistemas de plomería dentro de la vivienda. En la práctica, tres escenarios típicos:

Rotura de cañerías : un caño que revienta dentro de una pared, un piso o el entretecho y moja estructura y contenido.

: un caño que revienta dentro de una pared, un piso o el entretecho y moja estructura y contenido. Desborde de instalaciones : pérdidas por tanques de agua, termotanques, inodoros, bachas o artefactos sanitarios que se desbordan de manera accidental.

: pérdidas por tanques de agua, termotanques, inodoros, bachas o artefactos sanitarios que se desbordan de manera accidental. Filtraciones de techo o pared: manchas de humedad y daños en revoques, pintura o mobiliario cuando el origen es un hecho súbito —por ejemplo, una tormenta que levanta una chapa— y no un problema estructural preexistente.

Además de la reparación del daño, algunas coberturas incluyen asistencia domiciliaria de urgencia para plomería, e incluso gastos de alojamiento temporario si la vivienda queda inhabitable. Conviene revisar la póliza propia, porque estos alcances varían de aseguradora a aseguradora.

La exclusión que más rechazos genera: «falta de mantenimiento»

La cláusula que más dolores de cabeza trae es la de falta de mantenimiento. Las pólizas suelen limitar la cobertura cuando el daño se originó en un problema de conservación y no en un hecho súbito e imprevisto: humedad o filtraciones que aparecieron de a poco, cañerías deterioradas por el paso de los años, un techo que hace tiempo pierde agua sin que nadie lo haya reparado.

La distinción clave es esta:

Cubierto : un hecho repentino y accidental — el caño que revienta de golpe, la tormenta que rompe una canaleta y provoca una filtración inmediata.

: un hecho repentino y accidental — el caño que revienta de golpe, la tormenta que rompe una canaleta y provoca una filtración inmediata. Excluido: el deterioro gradual — la humedad que viene creciendo hace meses, una cañería vieja sin mantenimiento, una filtración conocida y no reparada.

Por eso, ante cualquier pérdida de agua conviene actuar rápido: cuanto más tiempo pasa sin intervención, más fácil es para la aseguradora argumentar que el daño es producto de desidia y no de un evento súbito. Guardar comprobantes de mantenimientos previos —plomero, impermeabilización de techos, service de termotanque— es la mejor prueba de que el hecho fue imprevisto.

Daños a terceros: cuándo entra el vecino de abajo

Si una rotura o filtración en tu departamento termina mojando la propiedad de un vecino, el capítulo que se activa no es el de daños propios sino el de responsabilidad civil frente a terceros, que ampara el escape de agua que perjudica a un vecino siempre que el origen esté en la vivienda asegurada y se trate de un hecho accidental.

En estos casos hay dos relaciones distintas que conviene no mezclar: la tuya con tu aseguradora, por los daños en tu propia unidad, y la de responsabilidad civil, por los daños que tu problema le generó al vecino. Conviene notificar a la aseguradora la existencia de un tercero afectado apenas se detecta, para que intervenga desde el principio y el reclamo no termine siendo una discusión directa entre vecinos.

Paso a paso ante un siniestro por agua

Cortá el agua. Lo primero es frenar la fuente del problema para evitar que el daño se agrave. Documentá todo con fotos y video antes de mover o limpiar nada: el origen de la pérdida, el alcance del daño, los bienes afectados. No repares antes de la inspección, salvo que sea indispensable para evitar un daño mayor. Adelantarse a reparar sin la inspección de la aseguradora puede dificultar la evaluación del daño y complicar el reclamo. Denunciá el siniestro dentro de los tres días corridos de conocido el hecho. Es una obligación legal: el artículo 46 de la Ley 17.418 establece que el tomador debe comunicar el siniestro «dentro de los tres días de conocerlo», y la interpretación habitual es en días corridos, no hábiles. Esperá el pronunciamiento. Una vez entregada toda la información complementaria, la compañía tiene 30 días para expedirse. El artículo 56 de la misma ley es contundente: «la omisión de pronunciarse importa aceptación». Si se fija un monto y lo aceptás, después hay 15 días más para el pago (art. 49).

Cómo se liquida: reposición, franquicia e infraseguro

Tres variables definen cuánto termina cobrando el asegurado:

Valor de reposición vs. depreciación. Por defecto, muchas pólizas indemnizan a valor depreciado : al costo de reconstruir a nuevo se le descuenta una amortización según antigüedad, uso y estado de conservación. Para cobrar el valor de reposición a nuevo hay que haber contratado esa cláusula particular.

Por defecto, muchas pólizas indemnizan a : al costo de reconstruir a nuevo se le descuenta una amortización según antigüedad, uso y estado de conservación. Para cobrar el valor de reposición a nuevo hay que haber contratado esa cláusula particular. Franquicia. Es la parte del costo que queda a cargo del asegurado antes de que la aseguradora empiece a pagar, como monto fijo o porcentaje del daño.

Es la parte del costo que queda a cargo del asegurado antes de que la aseguradora empiece a pagar, como monto fijo o porcentaje del daño. Infraseguro y regla proporcional. Si la suma asegurada es menor al valor real de reconstrucción, la aseguradora no paga el 100%: aplica la regla proporcional del artículo 65 de la Ley 17.418. Si la casa está asegurada por la mitad de lo que vale, el asegurado cobra la mitad del daño.

Qué hacer si te rechazan el siniestro

Un rechazo no es la última palabra. El camino tiene tres instancias, de menor a mayor formalidad:

Reclamo directo ante la compañía, a través de su servicio de atención al asegurado, pidiendo por escrito los fundamentos del rechazo. Reclamo ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, el organismo que regula el mercado asegurador. El trámite es gratuito y se hace por Trámites a Distancia, adjuntando la póliza y la documentación del caso. Defensa del Consumidor, a través de la Ventanilla Federal Única. Un dato a tener presente: el COPREC, la instancia de conciliación previa que existía a nivel nacional, fue disuelto por el Decreto 55/2025 desde febrero de 2025, así que los reclamos de jurisdicción nacional se canalizan hoy directamente por esa ventanilla.

Ninguna de las tres vías es excluyente. Guardar todo por escrito —denuncia del siniestro, fotos, presupuestos, la respuesta de la aseguradora— es lo que sostiene cualquiera de esos reclamos.