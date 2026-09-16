Cómo elegir un fondo común de inversión según tu horizonte temporal y tolerancia al riesgo

Guía práctica para seleccionar FCI en 2026: tipos de fondos, costos reales que impactan el rendimiento y plazos de rescate que determinan la liquidez. Análisis con enfoque en perfiles de inversor argentino.

Elegir un fondo común de inversión (FCI) no es una cuestión de seguir el rendimiento del mes anterior ni de confiar en el nombre del administrador. En un contexto como el argentino de 2026, donde la volatilidad cambiaria, la inflación residual y los movimientos de tasas siguen marcando el pulso de los mercados, la decisión debe partir de dos variables personales: el horizonte temporal y la tolerancia real al riesgo.

Antes de mirar rendimientos pasados, conviene definir para qué se necesita el dinero. Un inversor que planea comprar un departamento en dos años tiene necesidades muy distintas a quien está armando un colchón para la jubilación dentro de quince. Esa diferencia de plazo determina qué tipo de fondo puede tolerar sin que una corrida o un ajuste de tasas le arruine el objetivo.

Fondos de renta fija: cuando la preservación de capital manda

Los fondos de renta fija corta, los más conservadores, invierten principalmente en títulos públicos y privados de corto plazo, Lebacs o sus equivalentes actuales y colocaciones a tasa fija. Suelen ofrecer rescate en 24 o 48 horas hábiles, lo que los convierte en sustitutos casi perfectos de una cuenta remunerada pero con algo más de diversificación. Su costo de administración suele rondar el 0,5% al 1% anual, aunque el verdadero costo que hay que mirar es el de custodia y el de suscripción, que en algunos casos suman otro 0,3%.

En 2026 estos fondos siguen siendo la opción dominante para perfiles conservadores y para empresas que necesitan parkear liquidez. Pero atención: no todos son iguales. Algunos incluyen bonos provinciales o cuasi-fiscales con spread más alto pero también con riesgo de iliquidez en momentos de estrés. Revisar la duración promedio de la cartera y el porcentaje de títulos con vencimiento menor a 90 días es más útil que mirar el rating de la calificadora.

Fondos de renta variable: para horizontes largos y estómago fuerte

Los fondos que invierten en acciones locales e internacionales tienen plazos de rescate que suelen ir de 3 a 10 días hábiles, según el reglamento. Ese detalle no es menor: en un mercado que puede moverse 8% en una semana, la diferencia entre rescatar el viernes o el miércoles siguiente puede significar miles de dólares.

El costo de estos fondos es más alto, entre 1,8% y 2,5% anual en la mayoría de las gestoras locales, más un éxito que suele activarse cuando se supera cierto benchmark. Ese porcentaje parece alto, pero conviene compararlo con lo que cuesta replicar esa cartera por cuenta propia: comisiones de ALYC, custodia en el exterior y el tiempo que se pierde siguiendo reportes de empresas.

En un horizonte de más de cinco años, la renta variable local ha mostrado en ciclos largos una capacidad de recuperación que pocos instrumentos replican. Sin embargo, la clave está en no entrar con todo el capital de una vez. Las suscripciones programadas mensuales reducen el impacto de la volatilidad y evitan el clásico error de comprar en el pico de entusiasmo.

Fondos mixtos y de retorno total: el punto medio que pocos aprovechan

Existe una categoría intermedia que en 2026 ha ganado adeptos entre inversores profesionales: los fondos mixtos con mandato flexible. Combinan renta fija, variable, dólar y hasta algún componente internacional según el criterio del gestor. Sus plazos de rescate varían entre 48 horas y 5 días, y sus costos suelen ubicarse entre 1,2% y 1,8%.

Lo interesante de estos vehículos es que el gestor tiene mandato amplio para rotar la cartera según el contexto macro. En años de fuerte compresión de spreads, pueden aumentar la duration; en momentos de tensión cambiaria, suben la exposición a dólar MEP o a cedears. Ese dinamismo tiene un precio, pero también evita que el inversor tenga que tomar todas las decisiones de timing.

Los costos reales: más allá del porcentaje de administración

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El número que aparece en el prospecto como "costo de administración" es solo parte de la historia. Hay que sumar:

Comisión de suscripción (en algunos fondos todavía existe)

Comisión de rescate si se sale antes de cierto plazo

Gastos de custodia y registro

Costo de transacción implícito en la cartera (el famoso "turnover")

Un fondo que promete 0,4% de administración pero rota la cartera tres veces al año puede terminar costando más que uno que cobra 1,2% y mantiene posiciones por más tiempo. La mejor forma de comparar es mirar el rendimiento neto de todos los gastos en un período de 24 meses y anualizarlo.

Plazos de rescate y la ilusión de liquidez

En Argentina la liquidez de un FCI no se mide solo por lo que dice el reglamento. Hay que mirar cuántos rescates diarios o semanales puede absorber el fondo sin tener que vender activos a precios de liquidación. Algunos fondos de renta fija larga han tenido en el pasado "colas" de rescate que demoraron el pago más allá de lo estipulado. El tamaño del fondo importa: uno muy chico puede ser más ágil, pero uno muy grande puede tener problemas para salir de posiciones sin mover el mercado.

Cómo armar una cartera de FCI según perfil

Para un inversor con horizonte menor a 18 meses y aversión alta al riesgo, la combinación razonable es 70% renta fija corta, 20% fondos de dólar linked y 10% en un fondo mixto conservador. El rescate promedio de esta cartera debería estar por debajo de 72 horas.

Quien tiene un horizonte de 5 a 10 años y tolerancia media puede subir la exposición a renta variable hasta 40%, manteniendo un 40% en renta fija y 20% en fondos mixtos. Aquí los plazos de rescate se estiran, pero el inversor ya no necesita el dinero en el corto plazo.

El perfil agresivo, con más de diez años por delante, puede tener hasta 60-70% en renta variable y el resto distribuido entre fondos de retorno total y alguna cuota en fondos cerrados de infraestructura o venture capital, aunque estos últimos suelen tener plazos de rescate de 90 días o más.

Preguntas que hay que hacerse antes de suscribir

¿Cuál es el peor drawdown histórico de este fondo y cuánto tardó en recuperarse? ¿El gestor tiene skin in the game (inversión propia significativa)? ¿El fondo ha cambiado su política de inversión en los últimos tres años? ¿Qué porcentaje de los suscriptores son institucionales versus retail? Las respuestas a estas preguntas suelen revelar más que cualquier gráfico de rendimiento.

En 2026, con un mercado local que sigue madurando y con cada vez más fondos que incorporan criterios ESG o temáticos, la elección sigue siendo más artesanal de lo que muchos creen. No hay un fondo perfecto, pero sí hay uno que se ajusta mejor al momento de vida, al flujo de caja y a la capacidad de dormir tranquilo cuando el Merval cae 12% en una semana.

La clave no está en elegir el que más rinde este cuatrimestre, sino en construir una combinación que sobreviva a los ciclos que todavía faltan por venir en la economía argentina.