Cómo registrar y liquidar correctamente el sueldo de una empleada doméstica en 2026

Guía práctica y actualizada para registrar a tu empleada doméstica en AFIP y liquidar su sueldo de forma legal, evitando multas y asegurando todos los aportes y derechos laborales.

Registrar y liquidar el sueldo de una empleada doméstica ya no es solo una cuestión de buena voluntad: es una obligación legal que protege tanto al trabajador como al empleador. En 2026, con las actualizaciones en el régimen de servicio doméstico, cumplir con los pasos correctamente evita multas de AFIP, problemas con la seguridad social y posibles reclamos futuros.

El primer paso es inscribirte como empleador en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Esto se hace de manera online a través del portal de AFIP. Necesitarás tu CUIT o CUIL, los datos completos de la trabajadora (incluyendo CUIL) y el detalle del vínculo laboral: cantidad de horas semanales, si es con retiro o sin retiro, y la fecha de inicio de la relación.

Una vez registrado el empleado, el sistema genera automáticamente el recibo de sueldo digital. Este documento es clave porque detalla el salario básico, las horas extras si las hubiera, los adicionales por antigüedad y las deducciones de aportes jubilatorios, obra social y seguro de ART.

Cómo calcular el sueldo mensual

En 2026 el salario mínimo para el personal de servicio doméstico se actualiza dos veces al año. Supongamos que tu empleada trabaja 24 horas semanales con retiro: el piso legal supera los $480.000 mensuales. A ese monto se le suma el porcentaje por antigüedad (1% por cada año trabajado) y cualquier adicional acordado. Las horas extras se pagan con un recargo del 50% en días hábiles y 100% en feriados.

Los aportes a la seguridad social corren por cuenta del empleador y representan aproximadamente el 25% adicional al sueldo bruto. Esto incluye jubilación, PAMI, obra social y el fondo de desempleo. La empleada, por su parte, aporta alrededor del 11% que se descuenta de su salario neto.

Liquidación mes a mes

Cada mes debés generar la liquidación antes del 4to día hábil. El portal de AFIP te permite hacerlo de forma automática si mantuviste actualizados los datos. Allí figuran:

Sueldo básico según categoría y horas

Antigüedad

Horas extras y adicionales

Descuentos de aportes personales

Contribuciones patronales (que pagás vos)

El pago debe realizarse por transferencia bancaria o medio que deje registro. Nunca en efectivo sin recibo. Guardá el comprobante porque AFIP puede requerirlo en cualquier fiscalización.

Vacaciones, aguinaldo y licencias

La empleada doméstica tiene derecho a vacaciones pagas progresivas según antigüedad, aguinaldo en dos cuotas (junio y diciembre) y licencias por enfermedad o maternidad. Estos conceptos deben liquidarse por separado y figurar en los recibos correspondientes. Olvidarlos es una de las causas más frecuentes de reclamos ante el Ministerio de Trabajo.

Error común que se repite en 2026

Muchos empleadores creen que registrar solo el salario base y pagar “en negro” el resto es una solución. No lo es. AFIP cruza datos con consumos de luz, gas y declaraciones juradas. Si detecta inconsistencias, puede determinar de oficio un salario mayor y aplicar multas que superan fácilmente los $300.000 por trabajador no registrado correctamente.

Beneficios de hacer las cosas bien

Además de dormir tranquilo, al registrar correctamente accedés a deducciones en Ganancias (hasta cierto monto) y podés contratar un seguro de ART más económico. La empleada, por su lado, acumula aportes para su jubilación y tiene cobertura médica. Es un ganar-ganar cuando se entiende el mecanismo completo.

Pasos prácticos para empezar hoy

Ingresá a la web de AFIP con tu clave fiscal nivel 3. Buscá “Servicio Doméstico” dentro de “Mis Servicios”. Cargá o actualizá los datos de la trabajadora y las horas semanales. Generá la liquidación del mes en curso y descargá el recibo. Pagá los aportes y contribuciones antes del vencimiento (generalmente el 15 del mes siguiente).

Mantener todo al día no solo evita dolores de cabeza futuros, sino que construye una relación laboral transparente y profesional. En un contexto donde cada peso cuenta, cumplir correctamente con las obligaciones es la mejor forma de proteger tu patrimonio y respetar los derechos de quien trabaja en tu casa.

Fuente: Información basada en normativa vigente de AFIP y Ministerio de Trabajo actualizada a agosto 2026.