Instrumentos que vencieron a la inflación en Argentina: una mirada por ciclos de la última década

Más allá de los clásicos plazos fijos y bonos CER, analizamos qué vehículos de inversión realmente preservaron valor durante los distintos regímenes macroeconómicos entre 2016 y 2026, con énfasis en las transiciones de política.

La última década en Argentina (2016-2026) no fue un período uniforme de inflación alta, sino una secuencia de regímenes macroeconómicos muy diferentes: desde el gradualismo cambiario y monetario de 2016-2018, pasando por el cepo reforzado y la emisión explosiva de 2019-2023, hasta la estabilización post-2023 con fuerte corrección fiscal y cambio de ancla nominal. Esta heterogeneidad hace que la pregunta clásica “qué le ganó a la inflación” no tenga una única respuesta, sino que varíe según el tramo del ciclo.

Vale separar dos cosas. Primero, la performance real ex post de cada instrumento, medida contra el IPC oficial del INDEC. Segundo, la capacidad de cada vehículo para sortear las restricciones de acceso (cepo, impuestos, liquidez) que caracterizaron gran parte del período. Un instrumento que rindió 15 puntos por encima de la inflación pero que solo estuvo disponible para inversores institucionales o con cuenta en el exterior no es una solución práctica para la mayoría.

El ciclo 2016-2018: cuando las tasas reales positivas fueron posibles

En los primeros años del gobierno de Macri, el Banco Central mantuvo tasas de interés reales positivas durante varios trimestres. Los plazos fijos UVA, lanzados en 2016, fueron uno de los pocos instrumentos minoristas que lograron sistemáticamente ganarle a la inflación en ese tramo. Su principal virtud fue indexar el capital a la evolución del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), que seguía de cerca al IPC, más un spread fijo. Sin embargo, su liquidez era baja (mínimo 90 días) y en 2018, cuando la corrida cambiaria se aceleró, muchos inversores prefirieron salir a dólar.

Por el lado de los mercados de capitales, los bonos ajustables por CER (como los que luego se reestructuraron en 2020) ofrecieron retornos reales positivos en 2017 y parte de 2018, siempre que el inversor tolerara la volatilidad de precios. Las acciones de empresas exportadoras o con precios regulados también mostraron capacidad de traslación de inflación, aunque con dispersión alta: energía y commodities se comportaron mejor que sectores internos fuertemente regulados.

2019-2023: el dominio del dólar y los activos indexados duros

El período de cepo estricto y emisión monetaria para financiar déficits primarios cambió el tablero. Los plazos fijos tradicionales en pesos perdieron sistemáticamente contra la inflación, incluso los UVA sufrieron en 2020 cuando el gobierno intervino los índices de ajuste. En cambio, los bonos soberanos en dólares bajo legislación local (los “dollar-linked” y los CER duros) se convirtieron en refugio relativo.

Un instrumento que pocos destacan pero que mostró resiliencia fue el Fondo Común de Inversión de renta fija en pesos con duration corta y componente CER. Estos fondos permitieron a inversores retail acceder diariamente a liquidez mientras mantenían exposición a instrumentos indexados. Entre 2020 y 2022, varios de estos FCI acumularon retornos reales positivos de entre 4 y 12 puntos anuales según el gestor, superando ampliamente a los plazos fijos UVA que quedaron atrapados en tasas reguladas.

Las acciones de empresas con fuerte pricing power (principalmente en sectores de commodities, tecnología y exportación) también vencieron al IPC en ese tramo, aunque con drawdowns violentos durante las corridas. El Merval en dólares, medido en MEP o CCL, mostró caídas reales hasta 2022 y una recuperación fuerte desde mediados de 2023, cuando el cambio de expectativas fiscales comenzó a permear.

Post-2023: la nueva normalidad de tasas reales y carry trade

Desde la corrección fiscal de 2024 y el cambio de régimen monetario, el panorama volvió a favorecer a instrumentos de renta fija. Los bonos CER cortos y los nuevos instrumentos de deuda provincial indexados ofrecieron carry real positivo con volatilidad moderada. Los FCI money market que incorporaron títulos ajustables por inflación se convirtieron en la opción preferida de inversores institucionales y family offices locales.

Un vehículo que ganó particular relevancia en este último tramo fueron los Certificados de Depósito Interfinanciero (CEDIN) y los nuevos instrumentos de titulización de deuda privada indexada. Aunque de menor tamaño, permitieron a empresas medianas captar fondeo a tasas reales negativas para el tomador, lo que generó carry atractivo para el inversor calificado.

Comparación internacional y lecciones locales

Si miramos la experiencia de Brasil entre 2015 y 2018 o de Turquía post-2018, vemos un patrón similar: en regímenes de alta inflación y cepo, los instrumentos indexados a inflación o a tipo de cambio real terminan siendo los ganadores, pero solo mientras el gobierno respeta el índice. Cuando la intervención sobre los índices es fuerte (como ocurrió en Argentina en 2020-2022 con el “IPC oficial” vs “IPC privado”), la performance real se deteriora.

La lección argentina de estos diez años es que no existe un instrumento “para siempre”. La clave estuvo en rotar exposición según el régimen: UVA y CER en períodos de gradualismo, dólar MEP y FCI CER durante el cepo duro, y carry real en bonos cortos una vez estabilizada la fiscal.

Qué funcionó mejor según horizonte de inversión

Para horizontes menores a un año, los FCI de renta fija corta con componente inflacionario fueron los que mejor balancearon retorno real y liquidez en casi todos los subperíodos. Para horizontes de dos a cinco años, las acciones de empresas con balance sano y capacidad de traslado de costos mostraron el mejor desempeño real acumulado, siempre que el inversor tolerara la volatilidad cambiaria.

Los plazos fijos UVA, tan promocionados al comienzo de la década, terminaron perdiendo contra la inflación acumulada entre 2019 y 2022, aunque se recuperaron parcialmente después. Los bonos CER largos sufrieron reestructuraciones y quitas de hecho vía inflación mayor a la indexación en varios momentos.

Consejos prácticos para el inversor actual (2026)

En el régimen actual de inflación bajando pero aún elevada, la combinación más robusta parece ser una cartera diversificada con 40-50% en instrumentos de renta fija CER o dollar-linked cortos, 30% en FCI money market con carry real, y el resto en acciones o CEDIN de empresas con flujo de caja en dólares o precios libres. La diversificación por régimen sigue siendo más importante que la búsqueda del “mejor” instrumento único.

Quien diga que sabe cuál será el ganador de los próximos cinco años probablemente esté confundiendo convicción con extrapolación. Lo que la última década enseña es que la capacidad de leer el cambio de régimen macro sigue siendo la variable más importante del retorno real.