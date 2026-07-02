Cuánto cuesta abrir una franquicia de cafetería en Argentina y qué marcas buscan expandirse

Del café de especialidad a las cadenas tradicionales, el negocio de las franquicias de cafeterías sigue creciendo en todo el país. Analizamos las inversiones iniciales que arrancan en $150 millones y los plazos de recupero que van de 17 a 28 meses.

El negocio del café en Argentina no para de crecer. Desde las cadenas más tradicionales hasta las propuestas de café de especialidad, las franquicias se consolidan como una de las opciones preferidas por inversores que buscan colocar capital en un rubro con demanda constante y ticket promedio accesible.

Según datos del sector, el consumo de café fuera de casa se mantiene resiliente incluso en contextos de alta inflación. Esto explica por qué varias marcas están activamente buscando franquiciados para expandir su red de locales en CABA, GBA y principales ciudades del interior.

Cuánto hay que invertir realmente

Las inversiones iniciales para abrir una franquicia de cafetería arrancan en los $150 millones para formatos más compactos (entre 40 y 60 m²) y pueden superar los $350 millones en locales de mayor superficie o con concepto premium. Estos números incluyen canon de ingreso, obra civil, equipamiento, stock inicial y gastos preapertura.

"El inversor que viene de un plazo fijo o de un FCI Money Market y busca renta real tiene que mirar con lupa el payback", explica un consultor de franquicias que trabaja con varias cadenas del rubro. En la práctica, los plazos de recupero que prometen las marcas oscilan entre 17 y 28 meses, siempre que el local alcance los niveles de facturación esperados.

Marcas que buscan franquiciados en 2025

Starbucks sigue siendo la referencia del segmento premium. Si bien opera mayoritariamente con locales propios, en los últimos años abrió la posibilidad de partnerships en ciudades del interior. La inversión para un local típico ronda los $300-400 millones y el recupero promedio se ubica en 24-28 meses.

Café Martínez, una de las cadenas argentinas con mayor historia, tiene un plan agresivo de expansión por franquicias. Requiere una inversión inicial de entre $180 y $250 millones según el formato. Promete un recupero de inversión de 18 a 22 meses en locaciones de alto tráfico.

En el segmento de café de especialidad, Havanna (con su línea de cafeterías) y Árbol de Café están activamente buscando inversores. Árbol de Café, por ejemplo, tiene un formato más chico que requiere desde $150 millones y ofrece plazos de recupero cercanos a los 17-20 meses. Su diferencial es el origen trazable del grano y una experiencia más “tercera ola”.

Otra marca que ganó terreno es Coffea, que se posiciona en un punto medio entre el café tradicional y el specialty. Su inversión promedio ronda los $170-220 millones y ya tiene varios interesados en Córdoba, Mendoza y Rosario.

Bonafide también reactivó su programa de franquicias después de la pandemia. Con un canon más accesible y formatos que van desde kioscos hasta cafés completos, apunta a inversores con capital entre $160 y $280 millones.

Qué mirar antes de firmar

Más allá del número de la inversión, hay variables que marcan la diferencia entre un buen y un mal negocio:

Canon de franquicia y regalías : suelen ir del 5% al 8% sobre facturación. Hay que negociar bien este punto.

: suelen ir del 5% al 8% sobre facturación. Hay que negociar bien este punto. Obligación de compra de insumos : muchas cadenas exigen comprar café, vasos y packaging a precios prefijados. Esto puede erosionar el margen si no está bien estipulado.

: muchas cadenas exigen comprar café, vasos y packaging a precios prefijados. Esto puede erosionar el margen si no está bien estipulado. Ubicación : en este rubro, el 70% del éxito depende del paso peatonal y la visibilidad. Un local en un shopping o en una esquina de barrio con oficinas rinde mucho más que uno en una calle secundaria.

: en este rubro, el 70% del éxito depende del paso peatonal y la visibilidad. Un local en un shopping o en una esquina de barrio con oficinas rinde mucho más que uno en una calle secundaria. Formación y soporte: las mejores cadenas ofrecen entrenamiento completo al franquiciado y su equipo, además de asistencia en marketing y operaciones los primeros seis meses.

Desde el lado del inversor, conviene separar dos cosas: el retorno esperado y el riesgo operativo. Una cafetería requiere presencia activa o un gerente de confianza. No es un negocio 100% pasivo.

Números que hay que pedir en la reunión

Antes de comprometerse, exigí el “paquete de franquicia” completo: proyecciones de ventas mes a mes, estructura de costos detallada, porcentaje de locales que alcanzan el punto de equilibrio en los primeros 12 meses y casos de éxito y fracaso reales (no solo los que aparecen en la carpeta comercial).

Pongamos números concretos: con una inversión de $200 millones, un local que facture $12-15 millones mensuales netos de IVA puede generar un margen operativo del 18-25% una vez estabilizado. Eso implica recuperar el capital en torno a los 20 meses si todo sale según lo proyectado. Pero la realidad muestra que el primer año suele ser más duro: hay que asumir que los primeros 4-6 meses probablemente sean de inversión adicional.

El café sigue siendo uno de los rubros con mejor relación riesgo-rentabilidad dentro de las franquicias de comida y bebida. Pero como en toda inversión, la clave está en elegir la marca con trayectoria probada, negociar bien el contrato y ubicar el local en un punto con demanda verificada.

¿Estás evaluando entrar al negocio del café? La decisión pasa menos por si “el rubro funciona” y más por si el modelo concreto que te ofrecen genera caja suficiente para recuperar tu capital en un plazo razonable y dejar renta real por encima de la inflación y el dólar.

Miralo con la misma lupa con la que analizarías cualquier otro activo: rentabilidad neta neta, payback y riesgo de ejecución. Solo así vas a poder decidir si esa cafetería que tanto te gusta en la esquina es también un buen negocio.