De cuánto es la fortuna de Victoria Beckham, la Spice Girl que armó un imperio de millones

La ex integrante de las Spice Girls pasó de ser una estrella pop a construir un negocio de moda y belleza que hoy vale decenas de millones de dólares. Conocé cómo armó su fortuna.

Victoria Beckham ya no es solo Posh Spice. A sus 51 años, la británica se consolidó como una empresaria exitosa que transformó su imagen pública en un activo rentable. Según estimaciones actualizadas de medios especializados como Forbes y The Sunday Times Rich List, su fortuna personal ronda los US$ 450 millones, una cifra que incluye su marca de moda, su línea de belleza y los ingresos generados por su pasado musical y contratos publicitarios.

De los escenarios a los tableros de diseño

Cuando las Spice Girls se separaron en 2000, Victoria ya había empezado a construir algo distinto. En 2008 lanzó su propia marca de moda, Victoria Beckham Ltd. Los primeros años fueron duros: la empresa reportó pérdidas durante varios ejercicios. Pero en lugar de tirar la toalla, Beckham invirtió su propio dinero, contrató talento y se enfocó en un nicho premium. Hoy la marca es sinónimo de minimalismo elegante y se vende en más de 25 países.

En 2021 vendió un 50% de la marca a la empresa de inversión neoInvestment por US$ 110 millones. Esa operación fue un punto de inflexión: le permitió recapitalizar el negocio y seguir creciendo sin depender exclusivamente de su bolsillo. Según reportes financieros, la empresa facturó más de £40 millones (unos US$ 52 millones) en el último ejercicio disponible.

El salto al mundo de la belleza

En 2022 Victoria Beckham lanzó su marca de cosmética y skincare, Victoria Beckham Beauty. El lanzamiento fue un éxito inmediato: en las primeras 24 horas vendió más de US$ 1 millón. La línea se posicionó en el segmento luxury clean beauty, con productos que evitan ingredientes controvertidos y usan packaging premium.

Esta diversificación es clave para entender su fortuna actual. Mientras la moda enfrenta ciclos de consumo más lentos, la belleza tiene márgenes más altos y recurrencia de compra. Analistas estiman que la división beauty ya representa más del 30% de sus ingresos totales.

Otros activos y fuentes de ingresos

Además de sus dos marcas principales, Beckham genera ingresos por:

Contratos publicitarios y colaboraciones (Estée Lauder, Mango, Rolex, entre otras)

Regalías residuales de las Spice Girls (el catálogo sigue generando millones por año)

Inmuebles de alto valor en Londres, Los Ángeles y el campo inglés

Su rol como embajadora e influencer (tiene más de 30 millones de seguidores en Instagram)

Su marido, David Beckham, también aporta al patrimonio familiar, pero las fuentes consultadas separan claramente los activos de Victoria. El ex futbolista tiene su propia fortuna estimada en más de US$ 450 millones, impulsada por su marca de fragancias, su participación en el Inter Miami y contratos históricos.

Lecciones para el inversor que mira de afuera

La trayectoria de Victoria Beckham es un caso interesante de monetización de marca personal. Lo que empezó como fama pop se convirtió en equity de una empresa. No fue fácil: perdió dinero durante años, aguantó críticas feroces de la prensa británica y tuvo que aprender a leer balances y contratar gerentes profesionales.

Para alguien que está pensando en lanzar un negocio propio o invertir en marcas de consumo, hay varias lecciones claras:

La paciencia importa. Su marca de moda tardó más de 10 años en ser rentable.

Diversificar verticales dentro de la misma marca (moda → belleza) aumenta el lifetime value del cliente.

Mantener control accionario es clave. Beckham sigue siendo la accionista mayoritaria de su empresa.

En un mundo donde muchos famosos intentan convertir seguidores en ventas, Victoria Beckham destaca por haber construido activos reales con valor de reventa y flujo de caja propio. Su fortuna no es solo fama: es un negocio que genera millones año tras año.

¿Cuánto vale exactamente hoy? Las estimaciones varían entre US$ 350 y US$ 500 millones según el momento y la valuación de su empresa. Pero lo más relevante no es el número redondo, sino cómo una Spice Girl logró transformar su imagen en un imperio que sigue creciendo.