EEUU e Irán bajan la tensión: tregua temporal y negociaciones en Doha

Según Axios, ambos países detendrán ataques por ahora, permitirán el libre tránsito de buques y avanzarán en conversaciones técnicas en Doha. La pausa abre una ventana incierta en plena rivalidad geopolítica.

La noticia que reportó Axios este domingo no es un giro dramático, pero sí un cambio de ritmo. Estados Unidos e Irán acordaron detener temporalmente los ataques mutuos y permitir el libre tránsito de buques en el Golfo Pérsico mientras avanzan conversaciones técnicas en Doha. El anuncio llega en un momento de máxima fricción, luego de meses de escalada que incluyeron ataques a buques, sanciones reforzadas y retórica que hacía temer un conflicto abierto.

Desde una perspectiva histórica, este tipo de pausas no son raras en la relación entre Washington y Teherán. Recuerdan el patrón que se vio durante la administración Obama previo al JCPOA de 2015 o en los intercambios indirectos durante la era Trump. Siempre hay un momento en que ambos lados reconocen que el costo de seguir subiendo la apuesta supera el beneficio inmediato. La pregunta que vale la pena hacerse es si esta tregua es un verdadero punto de inflexión o apenas un respiro táctico.

El libre tránsito de buques es el elemento más concreto del acuerdo temporario. El estrecho de Ormuz sigue siendo la arteria por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial. Cualquier interrupción sostenida habría tenido un impacto inmediato sobre precios globales y, por rebote, sobre las economías emergentes importadoras de energía. La decisión de ambos lados de dar marcha atrás en ese frente habla de una racionalidad compartida que, al menos por ahora, prima sobre la lógica de confrontación total.

Qatar, sede de la reunión, no es un actor neutral por casualidad. Doha mantiene relaciones fluidas tanto con Washington como con Teherán y ha servido de mediador en varios intercambios previos, incluidos los que llevaron a la liberación de prisioneros. La elección del lugar y el formato técnico —en vez de político— sugiere que las partes buscan bajar el perfil público de las conversaciones. Eso reduce el riesgo de que cualquier concesión sea leída como debilidad doméstica.

Para los mercados emergentes, y especialmente para Argentina, el dato relevante es el impacto potencial sobre el precio del petróleo y los flujos de capital. Un acuerdo que baje la prima de riesgo geopolítico en el Golfo suele traducirse en menor volatilidad de commodities y, eventualmente, en condiciones externas algo más benignas. Sin embargo, la historia enseña que estas ventanas se cierran tan rápido como se abren. La administración Trump 2.0 ha dejado claro que su política hacia Irán pasa por presión máxima; Teherán, por su parte, sigue profundizando sus lazos con Rusia y China.

La tregua actual se inscribe en un contexto global donde la geoeconomía manda. El petróleo no es solo un commodity: es un instrumento de poder. Quien controle —o amenace— su flujo en Ormuz tiene una carta que jugar en la mesa de la rivalidad Estados Unidos-China. Por eso la pausa de “por ahora” debe leerse con cautela. No resuelve el programa nuclear iraní, las sanciones secundarias ni la proyección regional de Teherán a través de sus proxies.

Desde la lente comparada, vale recordar que negociaciones similares en el pasado generaron breves rallies en los mercados de deuda emergente, solo para revertirse cuando reaparecían los obstáculos técnicos o políticos. El precedente más cercano es la ronda de conversaciones indirectas de 2021-2022 en Viena, que terminaron sin acuerdo pero que al menos bajaron la temperatura por varios meses.

Lo interesante aquí no es tanto el anuncio en sí, sino qué incentivos tienen ambas partes para que esta pausa se convierta en algo más duradero. Para Washington, un acuerdo parcial podría servir para aislar a China y Rusia en el tablero global. Para Irán, aliviar la presión económica es vital ante una economía que arrastra inflación crónica y devaluación de su moneda. El punto de equilibrio entre esos dos objetivos definirá si Doha es apenas un capítulo o el comienzo de un nuevo ciclo.

Argentina, como siempre, es tomadora de precios. Una estabilización —aunque sea frágil— del precio del petróleo y de la percepción de riesgo geopolítico le daría un poco más de aire a la política económica local. Pero confiar en que la tregua se mantenga sería repetir el error de creer que el contexto externo es un dato fijo. La única certeza es que la rivalidad estratégica entre Washington y Teherán no desapareció; solo tomó un respiro.