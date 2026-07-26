Inflación en dólares: por qué Argentina se encarece y el impacto en Chubut

La suba del IPC en dólares vuelve más costosa la economía argentina. Analizamos cómo esta dinámica afecta la competitividad, el costo de vida y las actividades productivas de Chubut.

La inflación en dólares, un concepto que combina la evolución del IPC local con la variación del tipo de cambio, volvió a acelerarse en los últimos meses. Según datos del INDEC y series del BCRA, el IPC en dólares acumuló un alza de más de 15% en lo que va del año, lo que ubica a Argentina como uno de los países que más se encareció en términos de moneda dura en la región.

Esto no es solo un dato técnico. Cuando los precios internos suben más rápido que el dólar oficial (o incluso que el paralelo en algunos segmentos), el país pierde competitividad frente a sus socios comerciales y se vuelve menos atractivo para el turismo emisivo y receptivo. En términos simples: Argentina se vuelve más cara.

El caso particular de Chubut

En una provincia como Chubut, donde la economía pivotea sobre petróleo, gas, pesca, turismo y producción frutícola, este encarecimiento en dólares tiene efectos concretos y diferenciados. El sector hidrocarburífero, que representa alrededor del 35% del producto bruto provincial, siente el impacto a través de los costos operativos. Muchos insumos y servicios asociados a la explotación (desde tubulares hasta software de exploración) se cotizan en moneda dura. Si los precios locales en dólares suben, la brecha entre costo y precio de venta se estrecha, afectando la rentabilidad de las operadoras.

El turismo, otro pilar provincial, también resiente esta dinámica. Puerto Madryn, El Calafate (aunque este último en Santa Cruz, recibe mucho flujo compartido) y la costa chubutense compiten con destinos regionales como Chile o Uruguay. Cuando el costo de una habitación de hotel o una excursión sube en dólares, el turista extranjero o incluso el argentino que piensa en vacacionar con divisas ahorradas elige otros mercados. Datos de la Cámara de Turismo de Chubut muestran que la ocupación en temporada baja cayó 8 puntos porcentuales interanual en los últimos dos trimestres, en parte atribuible a este factor.

Inflación en dólares versus tipo de cambio real

Vale separar dos cosas. La inflación en dólares no es lo mismo que una apreciación real del tipo de cambio. Esta última se mide habitualmente contra una canasta de monedas comerciales. Según estimaciones del CEMLA y del propio BCRA, el tipo de cambio real multilateral se encuentra en zona de apreciación moderada respecto al promedio de los últimos diez años. Sin embargo, la inflación en dólares captura mejor la percepción de “caro o barato” para quien piensa y presupuesta en moneda dura: inversores, turistas o importadores.

En Chubut esto se traduce en mayor presión sobre las economías regionales. La producción de fruta fina (cerezas, manzanas) para exportación enfrenta costos logísticos y de empaque que subieron en dólares más rápido que los precios internacionales. Lo mismo ocurre con la pesca: el langostino y la merluza compiten en mercados globales donde los precios son rígidos en dólares. Si los costos locales en esa moneda suben, los márgenes se comprimen y se pone en riesgo el empleo en ciudades como Comodoro Rivadavia, Rawson o Puerto Madryn.

Una mirada más larga muestra que...

Este no es un fenómeno nuevo. Algo similar ocurrió entre 2016 y 2017, cuando la combinación de apreciación cambiaria y inflación persistente generó una pérdida de competitividad que luego se corrigió de manera abrupta en 2018. La diferencia actual es que el punto de partida es una economía con cepo cambiario y reservas netas negativas, lo que limita la capacidad de corrección ordenada del tipo de cambio.

Desde el punto de vista fiscal provincial, el encarecimiento en dólares también complica las cuentas. Chubut depende fuertemente de la coparticipación y de regalías hidrocarburíferas que, aunque se liquidan en pesos, se negocian sobre precios internacionales en dólares. Si la actividad se contrae por pérdida de competitividad, la recaudación provincial se resiente en un contexto donde el gasto (sueldos públicos, obras) tiende a indexarse más rápido.

Lo que podría salir distinto

No todo es negativo. Un escenario de estabilización de la inflación local combinado con una corrección gradual del tipo de cambio podría revertir esta tendencia en los próximos trimestres. Además, ciertos sectores como el gas no convencional en la cuenca neuquina-chubutense tienen costos fijos en dólares que ya fueron absorbidos en etapas previas; una estabilización podría mejorar su ecuación económica.

El dato relevante acá es que la inflación en dólares no es un problema exclusivamente porteño. En provincias con alta exposición externa como Chubut, se traduce directamente en menor actividad, empleo y recaudación. Antes de sacar conclusiones optimistas sobre una supuesta “reindustrialización” o “reactivación”, conviene mirar estos números con atención. La competitividad en dólares no se recupera con anuncios, sino con consistencia macro sostenida en el tiempo.