El día después del Mundial 2026: Milei busca relanzar su agenda con reformas y menor riesgo país

El Gobierno planea capitalizar el clima de euforia post-Mundial para impulsar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la ley de Inocencia Fiscal y consolidar la caída del riesgo país. Un timing político que mezcla deporte y economía.

El lunes posterior a la final del Mundial 2026 en Estados Unidos, el foco en la Argentina ya no estará en el césped sino en la Rosada. Fuentes del equipo económico confirmaron que el Gobierno de Javier Milei planea aprovechar el probable “viento de cola” emocional que genere un nuevo título mundial para relanzar su agenda de reformas estructurales.

El calendario no es casual. El Ejecutivo busca capitalizar un momento de unidad nacional y baja de conflictividad social para avanzar en tres frentes concretos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ley de Inocencia Fiscal y la consolidación de la tendencia bajista del riesgo país, que ya acumula una caída de más de 800 puntos básicos desde el pico post-PASO de 2025.

Reforma del BCRA: autonomía bajo la lupa

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central es el plato fuerte. El proyecto, que ya cuenta con media sanción en Diputados, busca prohibir explícitamente la emisión monetaria para financiar al Tesoro y reforzar los mandatos de estabilidad de precios y preservación del valor de la moneda. Para el equipo de Caputo y su viceministro, esta reforma es la piedra angular para que la baja de la inflación sea percibida como duradera y no como un fenómeno transitorio.

“Si logramos aprobar esto en un contexto de euforia popular, el mercado lo va a leer como un punto de no retorno”, confió un funcionario de primera línea a FortunaWeb. El desafío es conseguir los votos en el Senado, donde la oposición fragmentada podría negociar contrapartidas en materia de gasto social.

Ley de Inocencia Fiscal: alivio para contribuyentes y empresas

En paralelo, el Ejecutivo buscará reflotar la llamada “ley de Inocencia Fiscal”, que establece que ningún contribuyente puede ser penalizado por delitos fiscales si paga la deuda impositiva más intereses antes de ser notificado formalmente. La iniciativa busca descomprimir la presión sobre pymes y monotributistas que, según datos de la AFIP, representan más del 70% de los litigios tributarios en curso.

Desde el punto de vista del inversor, esta norma podría mejorar el clima de negocios y reducir uno de los riesgos no financieros que más pesan a la hora de decidir inversiones de mediano plazo en la Argentina.

Riesgo país: la tendencia que Milei quiere blindar

El riesgo país opera hoy en torno a los 650 puntos básicos, el nivel más bajo desde marzo de 2023. La combinación de superávit fiscal primario, acumulación de reservas y expectativas de un acuerdo con el FMI para 2027 explica gran parte de la mejora. Sin embargo, analistas advierten que gran parte de esa compresión de spreads responde a un “factor Milei” que podría diluirse si las reformas se estancan.

“El mercado está descontando que Milei va a lograr avanzar en la agenda. Si no lo hace, el riesgo país puede volver a los 900-1.000 puntos con la misma velocidad con la que bajó”, señaló un estratega de un banco extranjero que opera en Buenos Aires.

El rol del Mundial como catalizador político

La experiencia de 2022 no pasó desapercibida. Tras la final en Qatar, el Gobierno de Alberto Fernández logró un breve período de baja conflictividad que aprovechó para negociar con el FMI. Esta vez, Milei quiere ir más allá: usar la posible “fiebre mundialista” para generar un clima propicio a reformas que, en tiempos normales, generarían marchas y ruido político.

Desde el equipo de comunicación ya se trabaja en un discurso presidencial que mezcle el orgullo futbolístico con la narrativa de “la Argentina que se pone de pie también en lo económico”. La idea es clara: capitalizar el relato ganador.

¿Qué mira el inversor concreto?

Para el inversor con portafolio local, estos movimientos tienen implicancias directas. Una reforma del BCRA que consolide la independencia institucional suele ser leída positivamente por los bonos soberanos en dólares (el Global 2030 y el 2035 vienen mostrando buen carry). La ley de Inocencia Fiscal, en tanto, podría mejorar el valor de las acciones de empresas con alto litigio fiscal, especialmente en sectores como energía, retail y agro.

Sin embargo, el mercado ya aprendió a no fiarse de los “efectos honeymoon”. La clave será si estas iniciativas se convierten en ley antes de que se disipe el clima post-Mundial. Como siempre en la Argentina, el timing político y el timing económico vuelven a bailar juntos.

Desde FortunaWeb seguiremos de cerca cómo se traduce este “día después” en cotizaciones, flujos y decisiones de inversión. Porque, más allá de la Copa, lo que realmente importa para el bolsillo es qué se hace con la victoria.