El Gobierno ajustará el nuevo recibo de sueldo: el dato que se olvidaron incorporar

Tras una reunión con la UIA, el Ministerio de Desregulación admitió que el nuevo formato de recibo de sueldo omite un dato obligatorio por ley. Se prepara una actualización para evitar confusiones y sanciones.

El Gobierno nacional se verá obligado a modificar el nuevo formato de recibo de sueldo que comenzó a implementarse en las últimas semanas. Según confirmaron fuentes oficiales tras una reunión con la Unión Industrial Argentina (UIA), se omitió incorporar un dato que la legislación vigente considera obligatorio.

La novedad surge después de que la UIA expusiera ante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado distintas inquietudes operativas vinculadas con la aplicación del nuevo diseño simplificado de liquidación de haberes. El encuentro, que se realizó en las últimas horas, sirvió para que los empresarios alertaran sobre inconsistencias que podrían generar reclamos laborales o multas de la AFIP y del Ministerio de Trabajo.

El dato faltante es el detalle explícito del aporte jubilatorio individual que realiza cada trabajador. Aunque el recibo incluye el total de contribuciones al sistema previsional, la normativa vigente —regulada por la Ley de Contrato de Trabajo y resoluciones complementarias— exige que figure de manera discriminada la porción que corresponde al empleado, diferenciada de la que paga el empleador. Esa omisión, aparentemente inadvertida durante la redacción del nuevo modelo, obliga ahora a una rectificación.

Desde el Ministerio reconocieron el error y adelantaron que se emitirá una circular aclaratoria en los próximos días para ajustar el formato. La actualización no implicará cambios en los sistemas de liquidación ya adaptados, pero sí requerirá agregar una línea específica en el apartado de deducciones previsionales.

Contexto de la simplificación

El nuevo recibo de sueldo forma parte del paquete de desburocratización impulsado por el Ejecutivo para reducir la carga administrativa de las empresas. El objetivo declarado es pasar de formatos complejos y extensos a un documento más claro, con menos ítems y lenguaje accesible. Sin embargo, la prisa por la implementación generó estos tropiezos.

La UIA, que representa a gran parte de la industria formal, valoró la intención de simplificar pero advirtió que cualquier modificación debe respetar los mínimos legales para evitar litigiosidad. “No se trata de resistir el cambio, sino de asegurarnos que sea sostenible y cumpla con las obligaciones vigentes”, resumieron fuentes empresariales.

¿Qué implica para las empresas y los trabajadores?

Para las áreas de Recursos Humanos, el ajuste significa una nueva adaptación de los software de liquidación. Aunque no es un cambio estructural, sí obliga a revisar los reportes ya emitidos desde la entrada en vigencia del nuevo formato. En paralelo, los trabajadores podrían recibir recibos rectificatorios en los próximos meses.

Desde el punto de vista del empleado, contar con la discriminación clara del aporte personal es relevante porque permite verificar el registro en ANSES y, eventualmente, reclamar por errores en la acreditación de años de servicio.

Este episodio ilustra un patrón recurrente en las reformas de desregulación: la tensión entre la voluntad de simplificar y la necesidad de preservar estándares mínimos de información y protección. Como ha ocurrido en otras iniciativas similares en América Latina, el éxito de estas medidas depende menos del anuncio inicial que de la capacidad técnica para corregir sobre la marcha.

El Ministerio de Desregulación anticipó que la circular de ajuste se publicará antes de fin de mes y que incluirá un modelo revisado con el dato obligatorio incorporado. Mientras tanto, recomendaron a las empresas que, en caso de duda, mantengan los formatos anteriores hasta recibir la versión definitiva.

La historia de los recibos de sueldo en Argentina muestra que pocas áreas generan tanta fricción entre Estado, empresas y trabajadores. Cada intento de modernización choca con una maraña de resoluciones acumuladas durante décadas. Esta vez, al menos, el error se detectó temprano y se corrige antes de que derive en una ola de reclamos judiciales.