Ganancias, Bienes Personales y Monotributo: las novedades impositivas de julio

Julio trae actualizaciones en Ganancias, Bienes Personales y Monotributo con nuevos vencimientos y ajustes normativos. Repasamos lo que necesitan saber inversores, profesionales y contribuyentes para evitar sorpresas.

Julio se presenta como un mes cargado de obligaciones fiscales para los contribuyentes argentinos. Con actualizaciones en el Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales y el régimen de Monotributo, la AFIP exige atención precisa en los vencimientos y en los nuevos parámetros que entran en vigencia.

El calendario fiscal de este mes incluye la presentación de declaraciones juradas y el pago de saldos para varios impuestos. Para el Impuesto a las Ganancias, las sociedades y ciertos autónomos deben cumplir con el vencimiento de la primera cuota o saldo del período fiscal 2025, según el cierre de balance. La novedad más relevante es la aplicación plena de la reforma que elevó el mínimo no imponible y modificó las alícuotas, lo que reduce la carga para un segmento de asalariados de ingresos medios.

En paralelo, el Impuesto sobre los Bienes Personales mantiene su esquema progresivo. Este año se aplica la actualización de las escalas y el valor de los inmuebles según los coeficientes de la ley de emergencia. Los contribuyentes con patrimonios superiores a los $50 millones (ajustados) deben prestar atención al vencimiento de la cuota única o primera cuota, que opera según el último dígito del CUIT. La AFIP recordó que los plazos se extienden para quienes adhieran al plan de facilidades de pago vigente.

El Monotributo, por su parte, trae la actualización semestral de los montos máximos de facturación y de las cuotas mensuales. Desde julio, las nuevas tablas reflejan el incremento por el índice de precios al consumidor. Quienes superen los parámetros de facturación del período anterior deberán recategorizarse antes del 20 de julio para evitar multas. La recategorización es obligatoria y se realiza exclusivamente por el portal de la AFIP con clave fiscal nivel 3.

Desde una perspectiva comparada, estos ajustes responden al mismo desafío que enfrentan otros países de la región: indexar los umbrales fiscales a la inflación para evitar el “arrastre” tributario. En Brasil, por ejemplo, el equivalente al monotributo (Simples Nacional) se actualiza anualmente con base en el IPCA; en Chile, el tramo exento de renta se reajusta por UF. Argentina, con su historial inflacionario, necesita ajustes más frecuentes, aunque estos suelen llegar con rezago.

Para inversores y profesionales independientes, el impacto es directo. Quienes operan en mercados de capitales o tienen renta financiera deben verificar si sus tenencias de CEDEARs, bonos o criptoactivos entran en el nuevo esquema de Ganancias. La exención parcial por tenencia de títulos públicos locales sigue vigente hasta fin de año, pero con límites más estrictos que el año pasado.

El consejo práctico es simple: revisar el “Mis Facilidades” de la AFIP antes del 15 de julio y descargar el nuevo aplicativo de Ganancias para personas físicas. Quienes tengan dudas sobre Bienes Personales pueden usar el simulador oficial que actualizó la AFIP la semana pasada. En el caso del Monotributo, la app móvil permite chequear en tiempo real si corresponde recategorizarse.

Estas novedades no modifican la estructura de fondo del sistema tributario argentino, que sigue caracterizándose por alta presión sobre el trabajo formal y una complejidad que genera costos de cumplimiento elevados. Sin embargo, representan un ajuste necesario en un contexto de inflación persistente y necesidad de recaudación. El lector sofisticado sabe que la verdadera discusión no pasa por los vencimientos de julio, sino por la sostenibilidad de un régimen que sigue castigando la inversión productiva mientras premia, en los hechos, la renta financiera exenta.

Quien haya leído la evolución de estas normas en los últimos cinco años reconocerá el patrón: ajustes semestrales que corrigen parcialmente la erosión inflacionaria, pero que rara vez van acompañados de una simplificación estructural. Julio, entonces, no es solo un mes de pagos; es un recordatorio de que la carga tributaria sigue siendo una variable clave en cualquier planificación financiera personal o empresarial.