Impuesto al débito y crédito bancario: cómo funciona, cálculo y quiénes quedan exentos

Guía completa y práctica sobre el impuesto a los débitos y créditos en cuenta bancaria. Explicamos el mecanismo, cómo se calcula en la vida real con ejemplos argentinos, quiénes están exentos según la normativa vigente y cómo impacta en las decisiones financieras cotidianas.

El impuesto al débito y crédito bancario es uno de esos gravámenes que, aunque muchos lo pagan casi sin darse cuenta, termina incidiendo de manera silenciosa pero constante en las finanzas de personas, empresas y profesionales. No se trata de un impuesto nuevo, pero su aplicación concreta sigue generando dudas, especialmente cuando se trata de determinar si una operación específica está alcanzada o si existe alguna exención aplicable. En esta guía vamos a desarmar el tema desde cero, con un enfoque práctico y orientado al inversor o profesional argentino que maneja movimientos bancarios frecuentes.

A diferencia de otros tributos que se liquidan una vez al año, este impuesto se cobra en el momento mismo en que se produce el movimiento en la cuenta. Eso lo convierte en un costo operativo permanente que conviene entender bien para evitar sorpresas y, sobre todo, para aprovechar las exenciones que la ley prevé. Vamos a ver cómo se calcula, qué operaciones están gravadas, quiénes pueden quedar fuera del pago y, fundamentalmente, cómo incide esto en la decisión de cómo estructurar tus finanzas diarias.

El origen y la lógica del impuesto

El impuesto surgió como una medida de emergencia fiscal a principios de los 2000, en el marco de la crisis que siguió a la salida de la convertibilidad. La idea inicial era gravar los movimientos en el sistema financiero para generar recaudación rápida y desalentar, en parte, la evasión. Con el tiempo se fue renovando y modificando, pero su esencia se mantiene: se aplica sobre los débitos (extracciones, transferencias, pagos con débito) y sobre los créditos (depósitos, transferencias recibidas) en cuentas corrientes y cajas de ahorro.

Hoy el impuesto forma parte del entramado tributario nacional y lo recauda la Administración Federal de Ingresos Públicos, aunque muchas veces aparece en el resumen de la cuenta como un concepto más junto con las comisiones del banco. La alícuota general es del 0,5% sobre los débitos y del 0,25% sobre los créditos, aunque existen excepciones y regímenes diferenciales según el tipo de cuenta y de contribuyente.

Lo interesante es que, a diferencia de lo que ocurre con el IVA o Ganancias, este gravamen no distingue demasiado entre el origen del dinero. Si entra o sale de la cuenta, generalmente está gravado. Esa característica lo hace especialmente regresivo para quienes tienen alto volumen de movimientos, como freelancers, pequeños comerciantes o inversores que rotan fondos entre cuentas.

Cómo se calcula en la práctica: ejemplos concretos

Supongamos que sos un profesional independiente que cobra honorarios por transferencia. Recibís $800.000 en tu cuenta corriente. Sobre ese crédito se aplica el 0,25%, es decir $2.000 que el banco debita automáticamente como impuesto al crédito. Luego, cuando transferís $500.000 a tu cuenta de inversión o pagás proveedores, sobre ese débito se aplica el 0,5%, o sea $2.500.

En total, por mover $1.300.000 entre crédito y débito, terminaste pagando $4.500 solo en este impuesto. Si multiplicás eso por varios movimientos al mes, la cifra empieza a ser relevante. Ahora bien, si ese mismo profesional factura a través de una sociedad por acciones simplificada o monotributo en ciertos casos, parte de esos movimientos podrían calificar para exención.

Otro ejemplo útil es el del inversor que mantiene parte de su portafolio en un fondo común de inversión. Cuando rescata el FCI y el dinero cae en su cuenta bancaria, ese crédito suele estar alcanzado por el impuesto. Luego, si usa esos fondos para comprar bonos o acciones a través de la cuenta comitente, el débito también genera el gravamen. Entender esto ayuda a decidir si vale la pena mantener los fondos “estacionados” en una cuenta remunerada dentro del banco o si conviene usar vehículos que minimicen el paso por cuenta corriente.

El cálculo siempre se hace sobre el importe bruto del movimiento. No importa si el dinero que entra ya pagó impuesto en otra cuenta: cada vez que toca una cuenta bancaria gravada, se vuelve a aplicar. Esa es una de las críticas más frecuentes que recibe el tributo: genera una especie de “cascada” impositiva que termina castigando la intermediación financiera legítima.

Quiénes están exentos o gozan de alícuotas reducidas

Aquí es donde la norma se vuelve más técnica y, a la vez, más útil. No todas las personas ni todas las operaciones pagan lo mismo. La reglamentación establece una serie de exenciones subjetivas y objetivas que vale la pena conocer con detalle.

En primer lugar, las cuentas sueldo o jubilación tienen exención total sobre los créditos que corresponden al depósito del salario o la jubilación. Esto significa que cuando tu empleador transfiere tu sueldo, ese crédito no paga impuesto al crédito. Sin embargo, cuando vos usás ese dinero y hacés débitos (pagos, transferencias, extracciones), sí se aplica el 0,5% sobre los débitos. Es una exención parcial pero muy relevante para la mayoría de los asalariados.

Los monotributistas también tienen un régimen particular. Según la normativa actualizada, los contribuyentes del monotributo que operan exclusivamente con cuentas bancarias destinadas a su actividad y que cumplen con ciertos requisitos de facturación electrónica pueden acceder a la devolución de parte o del total del impuesto pagado. El mecanismo consiste en presentar una solicitud ante el organismo recaudador y, si se aprueba, el importe se acredita como pago a cuenta de otros impuestos o se devuelve directamente.

Otra exención importante es la que aplica a las cuentas de pago de proveedores del Estado. Cuando una empresa cobra una factura al sector público, ese crédito suele estar exento. Lo mismo ocurre con las cuentas especiales utilizadas para el pago de haberes de personal en relación de dependencia cuando el empleador está inscripto en el régimen de seguridad social.

Los organismos públicos, las universidades nacionales y ciertas fundaciones sin fines de lucro también están exentos en forma general. En el caso de las asociaciones civiles y mutuales, la exención depende de que estén inscriptas en los registros correspondientes y que los movimientos estén vinculados directamente a su objeto social.

Un caso particular y muy utilizado es el de las cuentas destinadas exclusivamente al pago de impuestos y servicios. Los débitos que se realizan para pagar AFIP, ARCA, municipalidad o servicios públicos pueden, en ciertos casos, no estar alcanzados o tener alícuota cero si se configuran como “cuentas especiales” autorizadas por el banco. Hay que verificar con la entidad financiera si la cuenta está correctamente categorizada.

También están exentas las transferencias que se realizan entre cuentas de una misma persona cuando ambas están a su nombre y no se trata de cuentas de terceros. Esto evita que alguien pague dos veces por mover su propio dinero entre su cuenta corriente y su caja de ahorro, por ejemplo. Sin embargo, si la transferencia es a una cuenta de un familiar o socio, el impuesto sí se aplica.

El caso de las inversiones y los mercados de capitales

Para quien opera en bolsa o invierte en instrumentos financieros, el impuesto al débito y crédito tiene implicancias concretas. Cuando vendés acciones o bonos y el dinero ingresa a tu cuenta comitente o cuenta bancaria asociada, ese crédito está gravado. Luego, cuando retirás los fondos o los usás para comprar otro activo, el débito también paga.

Existe, sin embargo, un régimen particular para las operaciones bursátiles. Las transferencias que se realizan dentro del sistema de la Bolsa, a través de las ALyC, pueden en algunos casos minimizar el impacto si se mantienen dentro del circuito bursátil sin pasar por cuenta bancaria. Pero en la práctica, la mayoría de los inversores retail terminan llevando el dinero a su banco, lo que activa el impuesto.

Un punto que suele pasar desapercibido es el tratamiento de los dividendos y los intereses. Cuando una empresa distribuye dividendos y el dinero cae en tu cuenta, ese crédito paga el 0,25%. Lo mismo ocurre con los intereses de un plazo fijo: cuando se acreditan, generan impuesto al crédito. Por eso muchos inversores con volúmenes importantes terminan buscando estructuras (como fideicomisos o sociedades) que les permitan diferir o reducir este costo.

Cómo impacta en la planificación financiera personal

Más allá de los números puntuales, entender este impuesto cambia la forma en que estructurás tus finanzas. Por ejemplo, si tenés un negocio que genera muchos movimientos, puede convenirte centralizar los cobros en una única cuenta exenta o de alícuota reducida en lugar de fragmentar los ingresos en varias cuentas. Del mismo modo, si sos inversor, evaluar el costo impositivo total (incluyendo este gravamen) antes de rotar posiciones con frecuencia puede evitar que la rentabilidad bruta se erosione más de lo esperado.

Un error frecuente es creer que porque el porcentaje “parece bajo” (0,5% o 0,25%) no vale la pena prestarle atención. Pero cuando operás con montos de siete cifras mensuales, el impuesto termina representando decenas o cientos de miles de pesos al año. Ese dinero podría estar trabajando en un fondo money market o en un instrumento que rinda por encima de la inflación en lugar de convertirse en recaudación automática.

También es clave conocer el mecanismo de compensación. En muchos casos, el impuesto pagado por débitos en cuenta puede usarse como crédito contra otros impuestos. Por ejemplo, las empresas pueden computar el impuesto al débito como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Para eso es necesario llevar un registro preciso y cumplir con los plazos de información que exige el fisco. Muchos contribuyentes pierden este beneficio simplemente por no tener la documentación ordenada.

Casos especiales: cooperativas, cripto y cuentas en el exterior

Las cooperativas de crédito y las entidades financieras reguladas por el BCRA tienen su propio régimen. En general, los movimientos internos de las cooperativas entre socios y la entidad pueden estar exentos si cumplen con los requisitos de la ley de cooperativas. Sin embargo, cuando el socio retira fondos a su cuenta personal, el débito vuelve a estar gravado.

Respecto de las operaciones con criptomonedas, la situación es todavía más novedosa. Cuando vendés cripto a través de un exchange que deposita los pesos en tu cuenta bancaria, ese crédito está alcanzado por el impuesto. No existe todavía una exención específica para este tipo de operaciones, aunque el debate está abierto en el Congreso y en la AFIP sobre cómo tratar los activos digitales de manera integral.

Las cuentas en el exterior merecen un párrafo aparte. El impuesto al débito y crédito solo aplica sobre cuentas radicadas en entidades financieras argentinas. Si operás con un broker internacional o tenés cuenta en un banco del exterior, esos movimientos no pagan este gravamen. Eso explica, en parte, por qué muchos inversores con patrimonios medianos y altos terminan derivando parte de sus operaciones al exterior: no solo por diversificación cambiaria, sino también por evitar este costo recurrente.

Por supuesto, esa estrategia trae sus propios riesgos regulatorios, impositivos (Bienes Personales, exteriorización de tenencias) y operativos. No es una solución mágica, pero sí es un factor que aparece en la ecuación cuando se analiza el costo total de mantener todo el flujo financiero dentro del sistema bancario local.

Errores comunes que terminan saliendo caros

Uno de los errores más habituales es no categorizar correctamente la cuenta bancaria. Muchos profesionales abren una cuenta “común” en lugar de solicitar una cuenta “especial para profesionales” o “cuenta monotributo” que permite acceder a beneficios. El banco no siempre te informa de estas opciones de manera proactiva; tenés que pedirlas explícitamente.

Otro error frecuente es mezclar movimientos personales y de la actividad en la misma cuenta. Cuando el fisco detecta que una cuenta que supuestamente es para pago de haberes se usa también para cobros de clientes, puede perder la exención y generar recargos e intereses.

También es común olvidarse de solicitar la devolución del impuesto para monotributistas. El trámite es relativamente sencillo pero requiere presentar la información mes a mes o trimestralmente. Quienes no lo hacen están dejando sobre la mesa un crédito fiscal que, acumulado, puede ser significativo.

Por último, muchos inversores no tienen en cuenta este impuesto cuando calculan su rentabilidad neta. Decir que un plazo fijo rindió 42% anual bruto sin descontar el impuesto al débito y crédito (ni inflación, ni comisión) es una forma incompleta de medir performance. El rendimiento neto neto, como suele decirse, es lo que realmente importa.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total : alícuota general 0,5% sobre débitos y 0,25% sobre créditos (BCRA y ARCA, resoluciones vigentes al 15/10/2026). En una cuenta con $10 millones de movimiento mensual promedio, esto representa unos $37.500 mensuales solo por este concepto.

: alícuota general 0,5% sobre débitos y 0,25% sobre créditos (BCRA y ARCA, resoluciones vigentes al 15/10/2026). En una cuenta con $10 millones de movimiento mensual promedio, esto representa unos $37.500 mensuales solo por este concepto. Plazo de liquidación : el impuesto se debita en el mismo día hábil del movimiento o al día siguiente hábil.

: el impuesto se debita en el mismo día hábil del movimiento o al día siguiente hábil. Impuestos relacionados : el monto pagado por débitos puede computarse como pago a cuenta de Ganancias para empresas y ciertos profesionales; los monotributistas pueden solicitar devolución directa.

: el monto pagado por débitos puede computarse como pago a cuenta de Ganancias para empresas y ciertos profesionales; los monotributistas pueden solicitar devolución directa. Requisitos para exenciones : la cuenta debe estar correctamente categorizada ante el banco, los monotributistas deben estar adheridos al régimen de información y facturación electrónica, y los movimientos deben estar vinculados al objeto declarado.

: la cuenta debe estar correctamente categorizada ante el banco, los monotributistas deben estar adheridos al régimen de información y facturación electrónica, y los movimientos deben estar vinculados al objeto declarado. Peor escenario: si se detecta uso indebido de una cuenta exenta (mezcla de rubros o falsedad en la declaración), se pierde la exención retroactivamente, se generan intereses resarcitorios y multas que pueden llegar al 50% del impuesto omitido.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.