Cómo presentar la declaración jurada anual de Ganancias y Bienes Personales

Guía completa y práctica para presentar tu declaración jurada anual de Ganancias y Bienes Personales con ejemplos reales argentinos, costos, plazos y errores frecuentes que podés evitar.

Presentar la declaración jurada anual de Ganancias y Bienes Personales es uno de esos trámites que, aunque parezca rutinario, puede complicarse rápido si no se entiende el mecanismo completo. No se trata solo de completar un formulario: es un ejercicio de organización patrimonial, de registro preciso de ingresos y de comprensión de cómo el fisco argentino ve tu situación económica. En este artículo vamos a desglosar todo el proceso desde cero, con un enfoque en el inversor o profesional que tiene renta mixta (sueldo más rentas financieras) y que quiere evitar multas, recargos o revisiones posteriores.

Empecemos por lo básico pero concreto. La obligación surge cuando tus ingresos superan ciertos umbrales que publica el organismo recaudador cada año. Por ejemplo, si en 2026 un asalariado o autónomo superó el mínimo no imponible ajustado por deducciones, o si posee bienes gravados por encima del mínimo de Bienes Personales, debe presentar ambos formularios. La clave está en que Ganancias y Bienes Personales se presentan en una misma declaración jurada integrada, lo que simplifica el trámite pero exige entender las interacciones entre ambos impuestos.

¿Quiénes deben presentar la declaración jurada anual?

No todo el mundo está obligado. Si sos empleado en relación de dependencia y tu empleador ya te practicó las retenciones correctas, es probable que no necesites presentar si tus ingresos no superan determinados topes y no tenés otras rentas. Sin embargo, si tenés alquileres, intereses de plazos fijos, dividendos, ganancias de capital por venta de acciones o bonos, o si sos monotributista que pasó a responsable inscripto, la cosa cambia. También entran aquellos que poseen inmuebles, autos de alta gama, saldos en cuentas comitentes o tenencias en el exterior.

Un caso típico que vemos mucho: un profesional de 38 años que cobra un sueldo de $2.800.000 mensuales, tiene un departamento en CABA valuado en $85.000.000 y mantiene un portafolio de bonos soberanos y FCI por $45.000.000. Aunque el empleador retenga Ganancias, este perfil casi siempre debe presentar la anual porque supera los mínimos de ambos impuestos. El error común es creer que “si ya me retuvieron, no tengo que hacer nada”. Eso puede generar una deuda futura con intereses cuando el fisco cruza datos.

Preparación previa: qué información tenés que juntar

La presentación empieza tres o cuatro meses antes de la fecha límite. Lo primero es recolectar toda la documentación. Necesitás:

Certificados de retención de tu empleador o de las ALyC donde operás.

Resúmenes de todos los plazos fijos, cauciones y FCI del año.

Escrituras o títulos de propiedad de inmuebles y vehículos.

Extractos de cuentas bancarias y comitentes al 31 de diciembre.

Comprobantes de gastos deducibles (gastos médicos, donaciones, intereses de créditos hipotecarios, etc.).

Si tenés bienes en el exterior, los formularios 408 y toda la documentación de valuación.

Un tip práctico que aplicamos siempre: creá una carpeta digital con subcarpetas claras (“Ingresos”, “Deducciones”, “Bienes”, “Exterior”). Escaneá todo en PDF con fecha y nombre descriptivo. Esto ahorra horas cuando llega el momento de cargar datos en el sistema.

Paso a paso: cómo completar la declaración jurada en el sistema

El organismo recaudador habilita el servicio “Presentación de DDJJ” dentro de su portal. Primero debés tener clave fiscal nivel 3. Si no la tenés, generála con tu DNI y un responsable inscripto o contador que te valide.

Una vez dentro, seleccionás el impuesto “Ganancias Personas Humanas y Bienes Personales”. El sistema te va a pedir que importes el formulario anterior (el del año previo) para precargar datos. Aprovechá esto: muchas valuaciones de inmuebles y autos se actualizan automáticamente. Pero ojo, no confíes ciegamente. Revisá que la valuación del departamento que compraste en 2022 esté correcta según la tabla de valores fiscales.

En la solapa de Ganancias vas a cargar:

Ingresos por cuarta categoría (sueldo)

Ingresos por intereses y rentas financieras (aquí entran los rendimientos de bonos CER, dollar linked y FCI)

Ganancias de capital (si vendiste acciones con plusvalía)

Deducciones generales y especiales (cónyuge, hijos, gastos médicos con tope, etc.)

El sistema calcula automáticamente el impuesto a pagar o el saldo a favor. Lo interesante es que, desde hace varios años, existe la posibilidad de compensar saldos a favor de Ganancias contra deudas de Bienes Personales y viceversa, lo que puede ahorrarte giros de dinero innecesarios.

En la solapa de Bienes Personales cargás:

Inmuebles (con su valuación fiscal al 31/12/2026)

Rodados (autos y motos valuados según tabla oficial)

Acciones, bonos y participaciones en sociedades

Saldos en cuentas bancarias y comitentes

Bienes en el exterior (con conversión a pesos al tipo de cambio oficial del 31/12)

Deducción especial (el mínimo no imponible que varía cada año)

Un detalle que genera muchos errores: la valuación de los bonos. Los títulos públicos se toman al último precio de cierre del año en BYMA o al valor técnico según corresponda. Si tenés Lebacs o Leliqs antiguas, el sistema puede pedir valuación al valor nominal más intereses devengados. Siempre cruzá con el resumen que te envía tu sociedad de bolsa.

Ejemplo práctico resuelto: un inversor con renta mixta

Tomemos el caso de Laura, ingeniera de 41 años que vive en Villa Urquiza. En 2026 tuvo:

Sueldo bruto anual: $38.400.000

Rendimientos de plazos fijos UVA y FCI money market: $4.200.000

Venta de bonos soberanos con ganancia de capital: $2.850.000

Departamento propio valuado en $92.000.000

Auto 2023 valuado fiscalmente en $11.500.000

Saldo promedio en cuenta comitente: $27.000.000

Primero calcula el impuesto a las Ganancias. Después de deducciones (cónyuge e hijo, gastos médicos por $680.000 y donación a fundación por $450.000), la base imponible queda en aproximadamente $29.800.000. Aplicando la escala progresiva vigente, el impuesto sale en torno a $5.920.000. Como su empleador ya retuvo $4.850.000 durante el año, queda un saldo a pagar de $1.070.000.

En Bienes Personales, la suma de bienes es $132.500.000. Restando el mínimo no imponible de $85.000.000 (valor actualizado al 2026), la base imponible es $47.500.000. Aplicando la alícuota marginal que corresponde (entre 0,75% y 1,75% según tramo), el impuesto resulta en $612.000 aproximadamente.

Total a pagar entre ambos impuestos: $1.682.000. Laura decide compensar parte del saldo a favor que tenía de Ganancias del año anterior ($320.000) y termina girando $1.362.000 en una sola VEP.

Este ejemplo muestra cómo los números reales cambian todo. Si Laura hubiera olvidado declarar los $27 millones de la cuenta comitente, se habría ahorrado $200.000 de impuesto pero habría corrido riesgo de ajuste con multa del 50% al 100% más intereses.

Errores frecuentes que vemos en la práctica

No actualizar la valuación de inmuebles. Muchos usan el valor de compra de hace 10 años. El fisco usa tablas fiscales actualizadas. Olvidar declarar los saldos de las billeteras virtuales o cuentas en dólares MEP. Aunque estén en pesos, si superan ciertos montos entran. No deducir correctamente los gastos médicos. Solo se aceptan los que superan el 5% de la renta neta y con comprobantes electrónicos. Declarar bonos al valor de compra en vez de al valor de mercado al 31/12. Presentar fuera de término sin calcular el recargo. La multa automática por presentación tardía arranca en 0,5% mensual sobre el impuesto determinado.

Plazos y fechas clave en 2026

La fecha límite para presentar la declaración jurada anual correspondiente al período fiscal 2026 vence el 30 de junio de 2027 para la mayoría de las personas humanas. Sin embargo, hay un calendario escalonado según el último dígito del CUIT. Quienes terminan en 0, 1, 2 o 3 tienen plazo hasta el 27 de junio de 2027; el resto se distribuye en días siguientes. Lo ideal es no esperar la última semana porque el sistema suele saturarse.

Si surge una deuda, tenés hasta 30 días después de presentada la DDJJ para ingresarla sin recargo adicional. El pago se hace mediante VEP (Volante Electrónico de Pago) que genera el mismo sistema.

Costos asociados y letra chica

Además del impuesto en sí, hay costos indirectos. Si contratás un contador para que te haga la presentación, el honorario promedio en CABA para un caso de renta mixta mediana ronda los $180.000 a $350.000 según complejidad (datos de colegios profesionales, junio 2026). Si lo hacés vos mismo, el costo es cero, pero el costo de oportunidad y el riesgo de error pueden ser mayores.

El plazo de liquidación de cualquier saldo a favor que te surja es de hasta 60 días hábiles si pedís devolución. En la práctica, muchas veces se demora más. Por eso muchos prefieren dejar el saldo a favor para compensar en la siguiente anual.

En cuanto a riesgos, el peor escenario es una fiscalización posterior. Si el fisco detecta omisión de bienes en el exterior o subvaluación sistemática, puede aplicar ajustes con multas del 100% al 300% más intereses resarcitorios que corren a tasa Badlar más 4 puntos. Por eso la documentación respaldatoria es tu mejor defensa.

Herramientas útiles para simplificar el proceso

El propio sistema del organismo recaudador tiene un simulador que podés usar antes de presentar. También existen software de terceros homologados que importan automáticamente los datos de tus bancos y sociedades de bolsa, reduciendo errores de tipeo. Elegí siempre herramientas que respeten la normativa de protección de datos.

Otro recurso es leer las preguntas frecuentes que publica el organismo cada año antes de abril. Suelen incluir ejemplos de casos complejos como herencias recibidas durante el año o desdoblamiento de sociedades.

Cómo afecta tu estrategia de inversión la declaración jurada

Aquí viene el ángulo que pocas veces se discute: la declaración jurada anual no es solo un trámite fiscal, es una foto de tu estrategia patrimonial. Si tenés demasiada concentración en bonos dollar linked, el fisco lo ve. Si movés mucho tu portafolio generando ganancias de capital recurrentes, también. Por eso inversores sofisticados usan la DDJJ como oportunidad para rebalancear y revisar deducciones.

Por ejemplo, si sabés que vas a tener que pagar Ganancias por venta de acciones, podés analizar si conviene diferir la venta al año siguiente o compensar con pérdidas de otros títulos. Lo mismo con Bienes Personales: a veces conviene pasar ciertos saldos a un FCI de renta fija que figura como “participación en fondos comunes” y tiene tratamiento distinto.

El inversor que entiende esto deja de ver la declaración como una carga y empieza a usarla como herramienta de planificación. Ese cambio de mindset marca la diferencia entre pagar lo justo y pagar de más por desorganización.

Preguntas que deberías hacerte antes de presentar

¿Tengo todos los certificados de retención de cada fuente de ingreso?

¿Mis valuaciones de bienes al 31 de diciembre coinciden con las tablas oficiales?

¿Estoy aprovechando todas las deducciones a las que tengo derecho?

¿Me conviene compensar saldos o pedir devolución?

¿El contador o yo mismo tenemos tiempo para revisar dos veces antes de confirmar?

Responder estas preguntas con honestidad evita el 80% de los problemas posteriores.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total: impuesto determinado + honorarios profesionales (entre $180.000 y $350.000 si usás contador) + eventuales intereses por pago fuera de término (Badlar + 4 puntos).

Plazo de liquidación: la presentación debe hacerse antes del 30 de junio de 2027; el pago del saldo tiene 30 días adicionales sin recargo.

Impuestos: alícuotas de Ganancias progresivas hasta 35% y de Bienes Personales entre 0,5% y 1,75% según tramo y patrimonio (datos ARCA, tabla vigente 2026).

Requisitos: clave fiscal nivel 3, formulario integrado, documentación respaldatoria por 10 años.

Peor escenario: fiscalización con ajuste de omisiones, multas del 50% al 300% más intereses y posible causa penal si la omisión supera el 10% del impuesto total.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.