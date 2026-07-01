Julio arranca más caro: subas en tarifas y transporte, mientras el Gobierno busca calmar al dólar

El mes comenzó con aumentos en servicios públicos, transporte y prepagas que impactan en el bolsillo. El Ejecutivo intenta que el tipo de cambio no sume presión inflacionaria en un contexto de alta sensibilidad de precios.

Julio llegó con varios aumentos que se traducen directamente en mayor costo de vida para los hogares. Tarifas de luz y gas, boleto de colectivos y trenes, y cuotas de prepagas son los principales ítems que suben este mes, en un contexto donde el Gobierno busca que el dólar no agregue otro golpe a los precios.

Según datos de consultoras privadas, el arranque del segundo semestre viene con una inflación mensual que podría rondar el 4%, impulsada en buena medida por estos ajustes regulatorios. El desafío oficial es que el crawling peg del dólar oficial no se acelere y termine alimentando expectativas de devaluación.

Las subas que ya impactan

En el segmento de energía, el Gobierno autorizó incrementos promedio del 20% en las tarifas de electricidad para usuarios de altos ingresos y del 30% en gas natural. Para los hogares de ingresos medios y bajos, los aumentos son más moderados pero igual se sienten en la boleta.

El transporte público también ajustó: en el AMBA el boleto de colectivo subió a $1.200 y el de tren a valores que van desde $550 hasta $1.000 según la sección. En el interior del país los incrementos fueron heterogéneos pero en promedio superan el 15%.

Las prepagas, por su parte, aplicaron un aumento del 4% para julio, el segundo del año, que se suma al 9% de febrero. Con esto, el acumulado del semestre ya supera el 13% solo por este ítem.

El dólar bajo la lupa

En paralelo, el equipo económico sigue de cerca el comportamiento del tipo de cambio. El dólar oficial (mayorista) se mueve con un crawling peg diario de alrededor del 0,8%-1%, pero la brecha con el blue y los dólares financieros se mantiene en torno al 35%-40%.

Desde el BCRA se busca evitar un salto discreto que pueda desatar una nueva ronda inflacionaria. Fuentes del equipo económico consultadas por FortunaWeb indican que la prioridad es “acomodar” el dólar sin generar ruido cambiario, especialmente ahora que se acerca la definición de la próxima revisión con el FMI.

El Central acumuló reservas en los últimos meses gracias al superávit comercial y a la liquidación de la cosecha gruesa, pero la demanda de divisas por parte de importadores y el pago de deudas externas siguen siendo un factor de presión.

¿Qué significa para el inversor retail?

Para alguien con ahorros en pesos, este escenario refuerza la necesidad de pensar en instrumentos que preserven poder adquisitivo. Los FCI money market siguen siendo una alternativa para estacionar liquidez a tasa real positiva en el muy corto plazo, aunque el rendimiento neto de inflación y comisiones queda acotado.

Los bonos soberanos en dólares (como los GD30 o AL30) y los CER ajustados por inflación siguen siendo opciones que muchos inversores están mirando para cubrirse de posibles saltos cambiarios o regulatorios. Sin embargo, la duración y el riesgo de default siguen siendo variables clave a monitorear.

“La pregunta no es si los aumentos van a impactar en tu bolsillo, sino cuánto de ese impacto podés compensar con decisiones financieras concretas”, resume una analista de una sociedad de bolsa consultada para esta nota.

Mirada hacia adelante

El mes recién empieza y todavía faltan definiciones sobre el futuro del cepo, la salida gradual del crawling peg y el sendero fiscal. El Gobierno insiste en que la inflación de un dígito mensual es posible antes de fin de año, pero los aumentos tarifarios de julio complican ese objetivo en el corto plazo.

Mientras tanto, el inversor concreto sigue con la misma pregunta de siempre: cómo proteger el poder de compra de sus pesos sin tomar riesgos excesivos en un contexto donde el riesgo regulatorio y cambiario sigue dominando sobre el riesgo de mercado puro.

Pongamos números: si un hogar tipo del AMBA destina 15% de su ingreso a servicios públicos y transporte, el ajuste de julio le representa un aumento de alrededor de $35.000-$45.000 mensuales según el nivel de consumo. Esa plata no vuelve. Por eso, entender cómo invertir el excedente (por más chico que sea) nunca fue tan relevante.