Melconian alerta que el superávit comercial se evapora por el boom de turismo al exterior

El economista cuestionó el rumbo económico del Gobierno y advirtió sobre desequilibrios crecientes en la balanza de divisas, con la energía y el turismo como principales factores. La recuperación sigue siendo muy limitada, según su análisis.

Carlos Melconian volvió a poner el dedo en la llaga. En una nueva aparición pública, el economista cuestionó el rumbo económico actual y alertó que el superávit comercial que tanto se festejó en los últimos meses se está evaporando más rápido de lo esperado. El principal culpable, según él: el fuerte aumento del turismo al exterior que drena dólares a un ritmo preocupante.

"El superávit comercial se evapora por turismo", fue una de las frases más contundentes de su intervención. Melconian explicó que, si bien las exportaciones siguen mostrando números positivos, el gasto de los argentinos en viajes, compras en el exterior y servicios turísticos está compensando gran parte de ese superávit. Esto genera un desequilibrio en la cuenta corriente que, de no corregirse, puede volver a complicar la acumulación de reservas del Banco Central.

Energía y desequilibrios de divisas

Otro punto que destacó fue el rol de las exportaciones energéticas. Si bien el sector hidrocarburífero aportó dólares en los últimos trimestres, Melconian alertó que se trata de un flujo volátil. "No es un superávit estructural, es algo transitorio que depende del precio internacional y del volumen de exportación", señaló. Según sus cálculos, si el precio del petróleo o del gas natural licuado se corrige a la baja, el saldo comercial podría volverse negativo con rapidez.

El economista también hizo hincapié en que la recuperación económica es "muy limitada". Más allá de algunos datos puntuales de crecimiento en ciertos sectores, la actividad agregada sigue sin despegar con fuerza. "Estamos en una recuperación en V pero de una caída muy profunda. No es que la economía esté volando, estamos saliendo del pozo pero todavía estamos cerca del fondo", graficó.

Cuestionamiento al rumbo económico

Melconian no ahorró críticas al esquema actual. Considera que hay una excesiva dependencia de la corrección fiscal y monetaria sin un plan integral que reactive la demanda agregada de manera sostenible. "El ajuste es necesario, pero si no viene acompañado de señales claras para la inversión privada, la recuperación va a ser lenta y frágil", dijo.

En materia cambiaria, insistió en que el crawling peg actual genera distorsiones que tarde o temprano se pagan. "Mantener un tipo de cambio atrasado es como patear la pelota para adelante: en algún momento te la volvés a encontrar", advirtió.

Qué significa para el inversor

Para el inversor retail que opera en la plaza local, estos comentarios de Melconian no son solo ruido político. Tienen implicancias concretas. Si el superávit comercial se erosiona, la capacidad del BCRA de acumular reservas se reduce, lo que puede generar presión sobre el dólar y los activos en pesos. Los bonos soberanos y las acciones de empresas exportadoras o energéticas podrían verse afectadas según cómo evolucione la cuenta de divisas en los próximos meses.

Mirémoslo desde el lado del inversor: si venís con una cartera diversificada entre bonos dollar linked, acciones y algún FCI en dólares, conviene prestar atención a cómo se comportan las reservas netas y el saldo comercial real (no el que se publica, sino el que queda después de restar el turismo y los pagos de importaciones de energía). El dato de balanza comercial de los próximos meses va a ser clave.

Melconian no es el único que viene alertando sobre esto. Varios analistas coinciden en que el superávit comercial de 2024 fue en gran medida un efecto de la recesión (menos importaciones) y no de un boom exportador estructural. El desafío ahora es pasar de un superávit "por default" a uno genuino. Si el turismo al exterior sigue fuerte y la energía no compensa, el segundo semestre puede traer más presión cambiaria de la que muchos esperan.

Conviene separar dos cosas: el diagnóstico de Melconian (que coincide con varios números públicos) y la solución que propone (que siempre genera más debate). Pero el punto central es claro: un superávit comercial que se evapora por turismo no es una buena noticia para la estabilidad cambiaria ni para la confianza de los inversores. Habrá que ver cómo responde el mercado en las próximas ruedas.