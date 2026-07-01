Nuevo aumento para camioneros: sueldos actualizados para julio y agosto

El sector del transporte de carga acordó incrementos trimestrales que impactan en básicos y viáticos. Conocé los montos que percibirán los choferes de larga distancia en los próximos dos meses.

El gremio de los camioneros cerró un nuevo acuerdo paritario que prevé incrementos trimestrales sobre los sueldos básicos y los adicionales por viáticos. Este esquema, que se aplica de forma escalonada, trae novedades concretas para los salarios de julio y agosto.

Según los términos del acuerdo entre la Federación de Trabajadores Camioneros y las cámaras empresarias del sector, el aumento trimestral se divide en dos tramos: un 12% para julio y un 10% adicional para agosto, ambos calculados sobre los valores vigentes a junio. De esta manera, el básico de un chofer de larga distancia que en junio rondaba los $1.050.000 pasará a superar los $1.300.000 en agosto, sin contar viáticos ni horas extras.

Cómo se componen los sueldos en el sector

El salario de un camionero no se limita al básico. Incluye adicionales por viáticos (que representan un porcentaje importante del ingreso total), antigüedad, presentismo y horas de manejo nocturno. Los viáticos, que están exentos de aportes y contribuciones, también se actualizan con el mismo esquema trimestral. Para julio, el viático diario pasará de $45.000 a $50.400, y en agosto subirá a $55.440.

Pongamos números concretos: un chofer con cinco años de antigüedad, que realiza viajes de larga distancia y acumula 15 días de viáticos por mes, percibirá en julio un ingreso bruto aproximado de $1.420.000. En agosto, ese mismo trabajador superará los $1.550.000 mensuales. Estas cifras no incluyen horas extras ni bonos por productividad, que pueden elevar el total entre un 15% y un 25% adicional.

Contexto del acuerdo paritario

Este esquema de incrementos trimestrales surgió como respuesta a la alta inflación de los últimos años y busca mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. El último acuerdo, firmado en abril, contemplaba revisiones cada tres meses precisamente para ajustar los valores ante posibles aceleraciones inflacionarias.

Desde el lado empresario, las cámaras del transporte de carga advierten que estos aumentos impactan directamente en los costos operativos. El combustible, los peajes y el mantenimiento ya representan más del 60% del costo total de un flete. Un nuevo incremento salarial, aunque pactado, genera presión sobre las tarifas que las empresas pueden ofrecer a sus clientes.

Impacto en el bolsillo del trabajador

Para el trabajador medio del sector, el acuerdo representa una mejora nominal cercana al 22% en dos meses. Sin embargo, la clave estará en cómo evolucione la inflación en el mismo período. Si la suba de precios se mantiene por encima del 6% mensual, parte de la ganancia se licuará en términos reales.

Desde el punto de vista del inversor o del empresario que contrata servicios de logística, conviene prestar atención a estos ajustes. Un aumento sostenido en los costos laborales del transporte termina trasladándose a precios finales de bienes y servicios. Quienes tienen exposición a cadenas de suministro locales deben considerar este factor en sus proyecciones de costos para el segundo semestre.

El acuerdo también incluye una cláusula de revisión para octubre, donde se evaluará el impacto acumulado de la inflación y se ajustará el esquema si fuera necesario. Hasta entonces, los sueldos de julio y agosto ya tienen números definitivos: un básico que superará el millón trescientos mil pesos y viáticos diarios por encima de los $55.000 a partir de agosto.

En un contexto donde el salario real todavía se recupera lentamente, este tipo de actualizaciones trimestrales se volvieron la norma en los convenios colectivos más fuertes. Para los camioneros, representan una herramienta de protección frente a la volatilidad cambiaria e inflacionaria que caracteriza a la economía argentina.