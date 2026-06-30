Pensión por incapacidad en Argentina: requisitos, monto y las 27 enfermedades que la habilitan

Conocé la lista completa de las 27 patologías que ANSES considera para otorgar la Pensión No Contributiva por Invalidez, los requisitos fundamentales y cuánto se cobra en 2025. Un beneficio clave para quienes no pueden trabajar.

La Pensión No Contributiva por Invalidez es uno de los beneficios más relevantes del sistema previsional argentino para personas que, por razones de salud, no pueden generar ingresos propios. Administrada por ANSES, se trata de una prestación no contributiva que no requiere aportes previos, aunque sí cumple con condiciones estrictas de vulnerabilidad económica y médica.

Según datos oficiales, este beneficio alcanza a decenas de miles de argentinos. El monto actual equivale al 70% de la jubilación mínima, lo que en marzo de 2025 representa aproximadamente $130.000 mensuales (el valor exacto se actualiza con los boletines de ANSES). Además, los beneficiarios acceden a la cobertura de PAMI una vez cumplidos los 70 años o en casos específicos.

Requisitos fundamentales

Para acceder a la pensión por invalidez se deben cumplir tres grandes condiciones:

Tener entre 18 y 64 años (o 65 en algunos casos de prórroga). Acreditar una discapacidad igual o superior al 76% certificada por autoridad médica competente. Demostrar estado de vulnerabilidad socioeconómica: no superar ciertos ingresos familiares y no contar con otros recursos suficientes para subsistir.

Además, el solicitante no debe percibir otra jubilación o pensión, salvo excepciones muy puntuales. La evaluación médica es clave y suele requerir certificados de juntas evaluadoras provinciales o del propio ANSES.

Las 27 enfermedades o patologías que habilitan la pensión

ANSES y las juntas médicas reconocen un listado específico de condiciones que, cuando alcanzan determinado grado de severidad, permiten iniciar el trámite. La lista completa es la siguiente:

Cáncer o tumores malignos Esclerosis múltiple Enfermedad de Parkinson Esquizofrenia y otras psicosis crónicas Trastorno bipolar grave VIH/SIDA en etapa avanzada Insuficiencia renal crónica en diálisis Cirrosis hepática descompensada Cardiopatías graves (insuficiencia cardíaca clase III o IV) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) severa Artritis reumatoidea invalidante Lupus eritematoso sistémico con compromiso visceral Distrofia muscular progresiva Parálisis cerebral Secuelas graves de poliomielitis Amputaciones múltiples o de miembro superior e inferior Ceguera total o baja visión profunda Sordera profunda bilateral Trastornos del espectro autista severo Retraso mental profundo o severo Enfermedad de Alzheimer u otras demencias avanzadas Lesiones medulares con paraplejía o tetraplejía Hemofilia grave con complicaciones Talasemia mayor Enfermedad de Chagas con compromiso cardíaco o digestivo grave Diabetes mellitus con complicaciones graves (retinopatía, nefropatía, neuropatía invalidante) Accidente cerebrovascular (ACV) con secuelas motoras o cognitivas permanentes de alto grado

Es importante aclarar que no basta con tener el diagnóstico: la patología debe generar una incapacidad laboral igual o superior al 76%. Cada caso se evalúa individualmente por las juntas médicas.

Cómo se tramita

El proceso comienza en ANSES con la presentación de DNI, certificado de discapacidad (CUD si corresponde) y documentación socioeconómica. Luego se deriva a la evaluación médica. El trámite es gratuito y se puede iniciar de manera presencial o, en algunos casos, con turno previo por la web de ANSES.

Desde el punto de vista comparado, el sistema argentino se asemeja a prestaciones por invalidez de otros países de la región, aunque con umbrales de discapacidad más altos que en naciones europeas. Quienes estén evaluando esta opción deberían consultar con un abogado previsional o directamente en una oficina de ANSES, ya que cada historia clínica presenta matices.

En un contexto donde el sistema jubilatorio argentino enfrenta tensiones demográficas y fiscales, la Pensión No Contributiva por Invalidez sigue siendo una herramienta central de protección social para los más vulnerables. Conocer los requisitos y el listado de patologías permite a las familias actuar con mayor información y anticipación.