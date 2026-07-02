Se elimina la franquicia de u$s400 en envíos courier: qué cambia para los importadores

El director general de Aduanas anunció la revisión integral del régimen de couriers y el fin de la franquicia de u$s400 libres de impuestos. Analizamos el impacto para el inversor y consumidor final que compra en el exterior.

El director general de Aduanas, José Andrés Velis, adelantó esta semana que se viene una revisión integral del régimen de courier y, entre otras medidas, la eliminación de la franquicia de u$s400 libres de impuestos que regía para los envíos puerta a puerta.

La noticia no sorprendió del todo en la City: el régimen actual venía siendo cuestionado desde hace tiempo por su falta de fiscalización efectiva y por el uso masivo que se hacía de él para importar bienes de consumo que, en la práctica, terminaban compitiendo con la producción local sin pagar los aranceles correspondientes.

Qué cambiaba hasta ahora

Hasta este anuncio, una persona podía recibir hasta u$s400 por envío (y hasta u$s1.200 por año) sin pagar derechos de importación ni IVA, siempre que el paquete llegara a través de un operador courier autorizado. El mecanismo era sencillo: comprabas en Shein, AliExpress, Amazon o en cualquier tienda extranjera, elegías envío por courier y, en la mayoría de los casos, el paquete llegaba sin mayores trámites.

Esa franquicia se convirtió en la vía preferida de miles de argentinos para comprar ropa, electrónicos, repuestos y hasta pequeños electrodomésticos. Según datos del propio sector, el volumen de envíos courier creció exponencialmente en los últimos cinco años.

Lo que viene: más controles y digitalización

Velis anticipó que el nuevo esquema incluirá mayor digitalización de los procesos y una revisión profunda de los umbrales. Aunque todavía no se dieron a conocer los nuevos montos ni las alícuotas exactas, el mensaje es claro: el “todo gratis hasta u$s400” se termina.

Desde el punto de vista del inversor o del consumidor con excedentes, esto implica recalcular costos. Un producto que antes llegaba con un 0% de aranceles ahora podría sumar entre 20% y 50% de derechos de importación más IVA del 21% sobre el valor CIF (costo + seguro + flete), según la partida arancelaria.

Impacto en el bolsillo del comprador final

Pongamos números. Supongamos que compras un jean de u$s60 en una plataforma china. Con la franquicia actual, pagabas aproximadamente u$s60 + envío. A partir del nuevo régimen, ese mismo jean podría costar:

Valor CIF: u$s70 (producto + envío)

Derechos de importación (20%): u$s14

IVA (21% sobre CIF + arancel): u$s17,64

Posible tasa estadística y otros: u$s3-5

Total aproximado: u$s104-107. Es decir, casi un 75% más caro que antes.

Para compras de mayor volumen o de bienes con aranceles más altos (electrónicos, por ejemplo), el salto es aún mayor.

¿Qué significa esto para el inversor retail?

Aunque parezca una noticia de consumo, tiene impacto en decisiones de inversión. Varias fintech y e-commerce locales que armaron sus modelos de negocio alrededor de la importación “barata” vía courier deberán ajustar márgenes o precios. Eso puede afectar valuaciones de acciones de empresas del sector si cotizan, o simplemente cambiar el mix de consumo de sus clientes.

Además, el aumento en el costo de importar bienes de consumo puede derivar en mayor demanda de dólares para viajes o en una recomposición de carteras hacia bienes locales o servicios. Nada dramático, pero un pequeño cambio de incentivos que conviene monitorear.

El ángulo de la digitalización

El otro eje del anuncio es la digitalización. Hoy muchos couriers operan con sistemas que no están totalmente integrados al sistema aduanero. La promesa es pasar a un esquema donde cada envío tenga trazabilidad digital, declaración anticipada y, probablemente, un sistema de scoring de riesgo que permita fiscalizar mejor los volúmenes altos.

Esto debería reducir la informalidad y los abusos (hay casos documentados de personas recibiendo 30 o 40 paquetes al año declarados como “regalos” o “muestras”). Pero también puede generar demoras iniciales en los envíos mientras se ajustan los procesos.

¿Qué conviene hacer ahora?

Si tenés compras pendientes de valor relevante, convendría apurarlas antes de que se implemente el nuevo régimen (aún sin fecha exacta). Para el mediano plazo, la recomendación es clara: comparar siempre el precio final con aranceles incluidos versus comprar localmente.

La eliminación de la franquicia de u$s400 no es un cambio menor. Es la corrección de un régimen que se había vuelto demasiado generoso y que generaba distorsiones evidentes. Como en casi todas las medidas de este tipo, los que más sentirán el impacto serán los compradores frecuentes de bajo monto que usaban el courier como canal habitual.

Mirémoslo desde el lado del inversor: otro recordatorio de que en Argentina, el riesgo regulatorio muchas veces pesa más que el riesgo de mercado. Lo que hoy parece un atajo barato puede dejar de serlo de un día para el otro.