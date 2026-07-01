Tenaris: dictan conciliación obligatoria y frenan 150 despidos en planta SIAT

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intervino en el conflicto laboral de Tenaris y dictó conciliación obligatoria, retrotrayendo la situación al inicio del conflicto y abriendo una instancia de negociación entre la siderúrgica y los trabajadores de la planta SIAT.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que Tenaris mantenía con un sector de sus trabajadores en la planta SIAT de Campana, lo que frena de manera inmediata los 150 despidos anunciados por la empresa del Grupo Techint.

La medida, notificada este miércoles, retrotrae la situación al estado previo al inicio del conflicto y obliga a las partes a sentarse a negociar durante un período de 15 días hábiles, prorrogables. Durante ese lapso, la empresa no puede avanzar con las desvinculaciones y los trabajadores deben levantar cualquier medida de fuerza.

Según fuentes gremiales, los despidos afectaban principalmente a personal de la planta SIAT, dedicada a la fabricación de tubos de acero sin costura para la industria petrolera. La decisión de Tenaris se enmarca en un contexto de menor actividad en el sector de oil & gas, con una caída en la demanda de tubulares derivada de la menor inversión de las operadoras ante la incertidumbre macroeconómica.

Desde la compañía señalaron que la medida busca adecuar la estructura de costos a los niveles actuales de producción. “Es un ajuste necesario ante la contracción del mercado”, indicaron en off the record, aunque evitaron hacer declaraciones públicas mientras dure la conciliación.

El gremio de la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) había calificado los despidos como “arbitrarios” y había convocado a asambleas y medidas de fuerza que incluyeron el bloqueo de accesos a la planta. La intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense llega tras varias semanas de tensión y busca evitar una escalada mayor del conflicto.

Impacto en el sector y en los mercados

Tenaris es la principal productora de tubos de acero sin costura de América Latina y uno de los activos más relevantes del Grupo Techint. Sus resultados están fuertemente correlacionados con el precio internacional del petróleo y el nivel de actividad de Vaca Muerta. En los últimos trimestres, la empresa había mostrado una recuperación en sus despachos gracias a la mayor actividad shale, pero la combinación de dólar bajo, cepo cambiario y atraso tarifario en energía complicó las cuentas de las operadoras.

Para los inversores que siguen el papel de Tenaris en la Bolsa de Nueva York (TS) y en el mercado local (TEN3), este tipo de conflictos laborales agregan ruido. Aunque el impacto directo en el EBITDA es limitado (los 150 trabajadores representan menos del 2% de la planta local), el mensaje de rigidez laboral preocupa en un contexto donde muchas empresas del sector industrial evalúan inversiones de mediano plazo.

Desde el lado del inversor retail, conviene mirar este caso con dos lentes. Primero, como señal de cómo se están moviendo los costos laborales en la industria pesada argentina. Segundo, como barómetro de la relación entre el Gobierno y los gremios metalúrgicos en un año electoral. La conciliación obligatoria es un instrumento clásico del Ministerio de Trabajo para ganar tiempo, pero rara vez resuelve el nudo de fondo: la brecha entre productividad y costo laboral en un sector expuesto a competencia internacional.

¿Qué puede pasar en las próximas semanas?

Las negociaciones se iniciarán en los próximos días en la sede del Ministerio en La Plata. Fuentes cercanas a la empresa indican que se buscará una salida que combine indemnizaciones mejoradas, reubicaciones internas y algún mecanismo de retiros voluntarios. El gremio, por su parte, buscará preservar la mayor cantidad posible de puestos de trabajo.

Este caso no es aislado. En las últimas semanas se registraron anuncios de ajuste de personal en otras empresas del rubro metalmecánico y autopartista, todas vinculadas directa o indirectamente a la cadena de valor del petróleo y el gas. La conciliación en Tenaris puede convertirse en precedente para otros conflictos que se cocinan en silencio.

Desde el punto de vista del inversor, lo relevante no es si se despide o no a 150 personas, sino qué capacidad tiene Tenaris de ajustar su estructura de costos en un país donde el costo laboral en dólares sigue siendo elevado para la productividad media del sector. Mientras el conflicto se mantenga dentro de los carriles institucionales, el impacto en la cotización del ADR debería ser acotado. Pero si se extiende más allá de los 15 días hábiles, el ruido puede empezar a reflejarse en el precio de TEN3 y en la percepción de riesgo país del sector industrial argentino.

En resumen, la conciliación obligatoria compra tiempo. El desafío real será si las partes logran cerrar un acuerdo que reconozca tanto la necesidad de ajuste de la empresa como la protección razonable de los trabajadores. En la Argentina de 2025, ese equilibrio sigue siendo esquivo.