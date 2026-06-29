Adorni y la tensión en YPF: ¿renunciará por su millonaria remuneración?

Con la salida confirmada de Manuel Adorni del Ejecutivo, crecen las especulaciones sobre su futuro en el directorio de YPF. El caso de Guillermo Francos ilustra las presiones por cargos que pagan sueldos altos pero generan conflictos éticos y políticos.

La salida de Manuel Adorni del gobierno nacional, confirmada esta semana, reaviva un debate recurrente en la administración de Javier Milei: qué hacer con los funcionarios que ocupan sillones en directorios de empresas estatales o de mayoría estatal, especialmente cuando esos puestos vienen con remuneraciones que superan con creces los sueldos públicos.

El caso más reciente y paradigmático es el de Guillermo Francos. El actual ministro del Interior había sido designado como director en YPF en mayo de 2024. Su incorporación generó ruido inmediato porque, según datos de la propia petrolera, los directores independientes y representantes del Estado perciben remuneraciones anuales que, en algunos casos, superan los US$ 200.000 brutos. En un contexto de ajuste fiscal y recortes en el sector público, esa cifra se volvió políticamente incómoda.

Fuentes cercanas al ministro indicaron que Francos ya habría renunciado a su dieta en YPF, aunque mantiene formalmente la silla. El movimiento se interpretó como una forma de evitar el costo político de figurar como “funcionario que cobra dos sueldos altos”. Sin embargo, el precedente abre preguntas sobre el resto de los directores.

El caso Adorni

Adorni fue nombrado director suplente de YPF en abril de 2024, en representación del Estado nacional. Su rol era compatible con su cargo como vocero presidencial, pero ahora que deja el Ejecutivo, la pelota queda en su cancha: ¿renunciará también al directorio o mantendrá el puesto por la compensación económica?

Según el último reporte de remuneraciones de YPF disponible (correspondiente al ejercicio 2024 y publicado en la CNV), los directores titulares perciben una dieta mensual promedio que ronda los 1.800.000 pesos más variables por asistencia a comités, lo que anualizado y en dólares blue supera holgadamente los US$ 150.000. Para un periodista o un funcionario de carrera, esa cifra representa un cambio significativo de vida.

“Es un puesto que paga bien pero que exige tiempo y exposición”, resumió un exdirector de la petrolera que pidió no ser nombrado. “Si Adorni decide quedarse, tendrá que justificar por qué un exvocero presidencial sigue cobrando una dieta millonaria de una empresa que el gobierno quiere ‘despolitizar’”.

Quiénes tienen silla hoy en el directorio de YPF

El board actual de la petrolera estatal está compuesto por 11 miembros. Entre los nombres que representan al Estado nacional figuran:

Horacio Marín (presidente, con fuerte perfil técnico y bajo perfil político)

(presidente, con fuerte perfil técnico y bajo perfil político) Guillermo Francos (en proceso de renuncia formal a la dieta)

(en proceso de renuncia formal a la dieta) Manuel Adorni (suplente, en definición)

(suplente, en definición) Carlos Alberto Felices

Eduardo Rodríguez (representante de las provincias productoras)

Además, hay directores independientes con experiencia en energía y finanzas, varios de ellos con remuneraciones similares. La composición refleja el equilibrio que Milei buscó al principio de su gestión: técnicos, aliados políticos y representantes provinciales.

El dilema de los “sueldos altos”

El debate no es nuevo. Durante los gobiernos anteriores, la designación de directores en YPF, Banco Nación, Aerolíneas Argentinas o ENARSA fue habitual como forma de retribución política. La novedad bajo esta administración es que muchos de esos funcionarios provienen de un discurso anti-casta y de ajuste del gasto público.

“El problema no es que paguen bien, es que paguen bien a quien no aporta valor específico al directorio”, planteó un analista de mercados que sigue de cerca la petrolera. “Si el objetivo es profesionalizar YPF, convendría que los directores sean elegidos por expertise y no por cercanía al poder”.

Desde el lado de los funcionarios, el argumento suele ser que el cargo exige dedicación exclusiva y que renunciar a la dieta equivale a trabajar ad honorem para una empresa que factura miles de millones de dólares. El contrapunto es que, en muchos casos, el tiempo real dedicado al directorio no supera las 20-30 horas mensuales.

¿Qué puede pasar con Adorni?

Hay tres escenarios probables:

Renuncia total al directorio para evitar cualquier ruido político y dedicarse a la actividad privada o mediática. Renuncia solo a la remuneración pero mantiene la silla como “director sin dieta”, siguiendo el camino que se le atribuye a Francos. Decide quedarse y cobrar, argumentando que ya no es funcionario público y que el puesto fue aprobado por la asamblea de accionistas.

Fuentes del sector energético creen que la opción 2 es la más probable por pragmatismo: mantener presencia en el board sin sumar costo fiscal ni político visible.

Lo cierto es que la salida de Adorni del Ejecutivo pone bajo la lupa un mecanismo poco transparente que se repite en varias empresas del Estado. Mientras el gobierno pregona la reducción del gasto, los directorios siguen siendo un espacio donde la política y los incentivos económicos se cruzan de manera incómoda.

El caso Francos-Adorni no es solo una anécdota de salida de funcionarios. Es un termómetro de cuán dispuesta está esta administración a separar la política de la gestión de las grandes empresas estatales. Por ahora, la tensión sigue latente.