Sin fondos en FADEA, los Hércules y programas aéreos clave entran en zona de riesgo

Restricciones presupuestarias en la Fábrica Argentina de Aviones de Córdoba complican el mantenimiento de los C-130 Hércules y otros proyectos estratégicos, con impacto directo en la Campaña Antártica.

Las restricciones presupuestarias que enfrenta la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA) en Córdoba están poniendo en jaque el mantenimiento y modernización de aeronaves clave para la defensa y las operaciones logísticas del país.

Desde fuentes del ámbito militar reconocen que la falta de fondos compromete seriamente los programas en curso, entre ellos el overhaul de los legendarios C-130 Hércules, que siguen siendo la columna vertebral del transporte estratégico argentino.

La situación adquiere mayor gravedad por su impacto directo en la Campaña Antártica 2026-2027. Los Hércules son esenciales para el abastecimiento de las bases argentinas en el continente blanco, y cualquier demora en su disponibilidad puede comprometer la continuidad de las operaciones científicas y logísticas que se desarrollan cada verano austral.

Pongamos números y contexto. FADEA no solo fabrica y repara aeronaves; es el principal centro de mantenimiento pesado para la flota de transporte militar. Sin asignaciones presupuestarias suficientes, los plazos de entrega se extienden y los costos operativos de la Fuerza Aérea se incrementan al tener que recurrir a proveedores externos o postergar misiones.

El problema no es nuevo, pero se agravó en los últimos meses. El recorte en el gasto público destinado al sector defensa, sumado a la priorización de otras áreas, dejó a FADEA con un presupuesto que apenas alcanza para cubrir salarios y gastos corrientes, según admiten off the record funcionarios del Ministerio de Defensa.

¿Qué programas están en la cuerda floja?

Además de los Hércules, se ven afectados el proyecto de modernización de los Pampa IA-63, el desarrollo de nuevos sistemas de simulación y la línea de producción de piezas para aeronaves de origen norteamericano y europeo. Todo esto forma parte de un entramado industrial que emplea a cientos de trabajadores calificados en Córdoba y que genera conocimiento estratégico.

Desde el punto de vista económico, mantener operativa una flota de transporte militar con aviones que promedian más de 50 años de servicio requiere inversión continua. Cada Hércules que queda en tierra por falta de mantenimiento representa no solo un costo de oportunidad militar sino también una pérdida de soberanía logística en la Antártida y en el Atlántico Sur.

El impacto se extiende al sector privado. FADEA terceriza parte de su cadena de suministro con pymes cordobesas que fabrican componentes aeronáuticos. La parálisis presupuestaria genera un efecto dominó que ya se siente en la industria local.

La mirada comparada. Países de la región como Chile y Brasil han incrementado en los últimos años su inversión en mantenimiento y modernización de flotas militares. Argentina, en cambio, sigue dependiendo de una infraestructura que se va degradando por falta de recursos, lo que genera una brecha creciente en capacidades.

Fuentes consultadas coinciden en que, sin una inyección de fondos urgente, el riesgo no es solo operativo sino también industrial: perder capacidades que tardaron décadas en construirse.

En el corto plazo, el desafío es priorizar. ¿Se mantiene primero la flota antártica o los aviones destinados a misiones de control del espacio aéreo? Esa es la disyuntiva que hoy enfrentan los responsables de la defensa nacional.

El caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión más profunda: cuál es el rol que el Estado argentino quiere dar a su industria aeroespacial y de defensa. Porque sin presupuesto consistente, ni los Hércules vuelan ni se construye futuro en el sector.