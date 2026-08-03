Cómo funcionan los créditos hipotecarios UVA y cuánto puede subir realmente la cuota

Más allá de la polémica, una guía clara sobre el mecanismo de ajuste UVA, los factores que determinan el aumento de las cuotas y cómo anticipar su impacto en el bolsillo.

Los créditos hipotecarios UVA irrumpieron en 2016 como una herramienta para intentar resolver el problema histórico del acceso a la vivienda en Argentina. Su lógica central es sencilla en teoría: atar el valor del préstamo y las cuotas a una unidad de cuenta que se actualiza diariamente según la inflación. Sin embargo, la experiencia de miles de deudores mostró que la simplicidad conceptual choca con la volatilidad real de la economía local.

La Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) se calcula multiplicando el valor de la Unidad de Valor Adquisitivo por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que a su vez replica la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) con un leve rezago. En la práctica, esto significa que tanto el capital adeudado como cada cuota mensual se ajustan de forma automática con la inflación. Si la inflación mensual es del 4 %, la cuota sube aproximadamente ese porcentaje, más los intereses fijos que se aplican sobre el saldo ajustado.

A diferencia de los préstamos tradicionales en pesos fijos, donde la cuota es nominalmente constante (salvo refinanciaciones), en los UVA la cuota es variable. Esto genera dos efectos simultáneos: en períodos de inflación baja y salarios que crecen por encima, la carga se aligera; en escenarios de alta inflación o salarios estancados, la cuota puede volverse insostenible con rapidez. La variación #1 que importa entender hoy es que el ajuste no es solo por IPC: hay un componente de interés que se calcula sobre el capital ya actualizado, lo que produce un efecto compuesto.

Tomemos un caso concreto sin nombres ni casos de 2017. Supongamos un crédito de 80 millones de pesos de 2024 a 20 años con tasa fija del 5 % anual más UVA. La primera cuota podría rondar los 450.000 pesos. Si durante doce meses la inflación acumulada es del 55 % (un escenario moderado para estándares locales), la cuota pasaría a superar los 690.000 pesos al año siguiente, siempre que el salario no haya acompañado ese ritmo. El salto no es lineal: el primer año el aumento es puro UVA más interés; el segundo, el interés se aplica sobre un capital ya mayor.

El Banco Central publica diariamente el valor de la UVA en su sitio. Cualquier deudor puede consultar el valor del día y proyectar su cuota multiplicando el factor de ajuste acumulado. La fórmula práctica que usan los asesores es: Cuota_nueva = Cuota_anterior × (UVA_hoy / UVA_hace_12_meses) × (1 + tasa_fija_mensual). Este multiplicador es el que realmente determina cuánto sube la cuota, no solo la inflación del mes.

Una de las críticas más repetidas es que el sistema traslada todo el riesgo inflacionario al deudor. En países con inflación crónica, esto equivale a decir que el banco se protege y el tomador asume la incertidumbre. Sin embargo, la contracara es que sin este mecanismo, los bancos simplemente no prestarían a plazos largos en pesos. La alternativa histórica fueron los créditos en dólares o los UVA disfrazados de otras unidades.

Para mitigar el riesgo de salto abrupto de cuota, existen dos caminos prácticos. El primero es el sistema de tope: algunos bancos ofrecen seguros o cláusulas que limitan el aumento de la cuota al 20-35 % del ingreso familiar verificable. El segundo, más usado desde 2022, es pagar cuotas complementarias voluntarias para amortizar capital y reducir el saldo ajustable. Cada 100.000 pesos de capital prepago hoy equivale a evitar varios miles de pesos de cuota futura ajustada por UVA.

Desde el punto de vista macro, los UVA funcionan mejor cuando la inflación tiende a bajar. En 2021-2022, con inflación trepando hacia el 100 % anual, muchas familias vieron cómo sus cuotas duplicaban o triplicaban su participación en el ingreso. La recomposición salarial posterior alivió a algunos, pero dejó secuelas en la mora y en la confianza del sistema. Hoy, con un esquema de desaceleración inflacionaria, el UVA vuelve a mostrar atractivo relativo, siempre que el tomador pueda tolerar una cuota que no es fija en términos reales.

Vale separar dos cosas: el ajuste por UVA no es lo mismo que la indexación total. La tasa de interés nominal se mantiene fija; solo el capital y la cuota base se actualizan. Eso genera que en un escenario de inflación cayendo fuerte, la tasa real efectiva termine siendo alta durante un tiempo. Es el precio que se paga por la protección contra la inflación que destruye el valor real del préstamo.

Antes de sacar conclusiones apresuradas conviene mirar el historial comparado. Brasil usó unidades similares en los años noventa (la UFIR) y luego las abandonó cuando logró estabilizar. Chile mantiene el UF desde hace décadas con inflación baja y funciona razonablemente. Argentina está todavía en la fase de prueba de estrés permanente. Quien tome un UVA hoy debe asumir que está firmando un contrato cuya cuota puede subir 40 %, 70 % o más en un año malo, según lo que haga el IPC.

La recomendación práctica es clara: antes de firmar, simular al menos tres escenarios de inflación (optimista, central y pesimista) durante los próximos 36 meses. Usar la calculadora oficial del BCRA o de la entidad prestadora y agregar un colchón de ingresos del 30 % por encima de la cuota proyectada. Quien no pueda tolerar una suba de cuota del 50 % en un año no debería entrar al sistema UVA, por más atractiva que parezca la tasa inicial.

El futuro del sistema dependerá de si logramos bajar la inflación estructural a un dígito anual. Mientras eso no ocurra, los UVA seguirán siendo una solución imperfecta para un problema profundo: la imposibilidad de tener crédito hipotecario en una moneda que conserve valor predecible. Entender exactamente cómo se calcula la cuota y qué la mueve no elimina el riesgo, pero al menos permite tomarlo con los ojos abiertos.