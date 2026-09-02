Bienes Personales 2026: cómo calcular mínimo no imponible, alícuotas y valuación exacta de inmuebles y autos

Guía completa y actualizada para entender el cálculo del impuesto a los Bienes Personales en 2026: mínimos no imponibles, escalas de alícuotas y métodos de valuación de propiedades y vehículos que todo inversor debe conocer.

El impuesto a los Bienes Personales sigue siendo uno de los tributos que más confusión genera entre quienes tienen patrimonio acumulado. Lejos de ser un tema solo para millonarios, cada vez alcanza a más familias de clase media alta que, por efecto de la inflación y la revaluación de activos, terminan pagando aunque no lo esperaban. En esta guía práctica y actualizada para 2026, repasamos los mecanismos de cálculo con foco en lo que realmente importa: el mínimo no imponible, las alícuotas progresivas y, especialmente, cómo se valúan inmuebles y automóviles.

El mínimo no imponible: la primera línea de defensa

El mínimo no imponible es el umbral por debajo del cual no se paga el impuesto. Para el período fiscal 2026, la AFIP mantiene el esquema ajustado por la ley de actualización anual. Si tu patrimonio neto al 31 de diciembre de 2025 se ubica por debajo de ese piso, quedás exento. Pero atención: ese mínimo se aplica sobre el total de bienes declarados menos las deudas, y solo después de aplicar las valuaciones específicas de cada activo.

Lo que muchos no tienen en cuenta es que el mínimo no imponible se reduce drásticamente si tenés bienes en el exterior. En esos casos, el umbral puede bajar hasta la mitad, lo que obliga a declarar incluso patrimonios moderados. Por eso, conviene separar dos cosas: el cálculo del patrimonio total y el impacto diferencial de los activos offshore.

Alícuotas: progresivas y con escalas que pican alto

A diferencia de años anteriores, las alícuotas para 2026 mantienen un esquema progresivo por tramos. La tasa comienza en 0,5% para los primeros rangos y escala hasta 1,75% para los patrimonios más altos. El salto más relevante se produce en la franja media-alta, donde la alícuota efectiva puede duplicarse con solo superar determinado umbral.

La clave está en entender que no se aplica una sola tasa sobre todo el patrimonio. Se calcula tramo por tramo, como en Ganancias. Esto genera un efecto “escalera” que conviene mapear con anticipación. Si tu patrimonio está cerca de un punto de corte, una pequeña revaluación de un inmueble puede empujarte a la siguiente alícuota y aumentar el impuesto de manera desproporcionada.

Valuación de inmuebles: el valor fiscal vs. el valor de mercado

Acá viene el punto que más discusiones genera. Para los inmuebles situados en Argentina, la AFIP toma como base el valor fiscal determinado por las provincias (el que figura en la boleta de ABL o inmobiliario). Sin embargo, existe un piso mínimo: el 1% del valor de mercado o, en su defecto, el valor que surja de la última escritura actualizada por índices oficiales.

En la práctica, esto significa que si tu departamento en Palermo se valuó en $80 millones en la última escritura pero el fisco provincial lo tiene en $35 millones, la AFIP va a tomar el mayor entre el valor fiscal ajustado y ese 1% del mercado. Para 2026, el organismo actualizó los coeficientes de ajuste por inflación, por lo que muchas propiedades que no se escrituraron en los últimos años terminan valuadas bastante por encima de lo que sus dueños imaginaban.

Si el inmueble está alquilado, no se deduce el valor locativo del patrimonio, aunque sí podés descontar deudas hipotecarias pendientes. Otra cuestión importante: las mejoras realizadas (ampliaciones, piscina, etc.) deben incorporarse al valor fiscal si fueron declaradas ante la municipalidad.

Valuación de autos y otros vehículos: tablas de depreciación y excepciones

Los automóviles se valúan según las tablas oficiales que publica la AFIP cada año. Para 2026, la tabla mantiene el criterio de tomar el valor de mercado promedio publicado por entidades especializadas, con una depreciación anual que arranca fuerte en los primeros tres años y se estabiliza después.

Un auto 0 km de gama media que se compró en 2025 puede valer, a fines de ese año, entre 65% y 75% de su precio de lista según la tabla. Los vehículos de alta gama y los importados tienen valuaciones más cercanas al valor de plaza, lo que genera sorpresas en patrimonios que parecen moderados pero que, por un par de autos premium, saltan el mínimo no imponible.

Existen dos excepciones relevantes: los autos clásicos o de colección tienen una valuación especial que requiere pericia, y los vehículos afectados a actividades comerciales o profesionales pueden excluirse del patrimonio personal si se demuestra el uso exclusivo. En ambos casos, la documentación debe estar impecable porque la AFIP cruza datos con los registros de la DNRPA.

Cómo armar el cálculo paso a paso

Lo más práctico es armar una hoja de cálculo con cuatro columnas: activo, método de valuación, monto valuado y deuda asociada. Empezá por listar todos los bienes (inmuebles, autos, cuentas bancarias, acciones, cuotapartes, cripto, etc.). Aplicá el método correspondiente a cada uno. Restá las deudas (solo las que estén respaldadas con documentación). Compará el resultado neto con el mínimo no imponible vigente. Si superás el umbral, aplicá las alícuotas por tramo.

Un error habitual es olvidar sumar las tenencias en el exterior al tipo de cambio del 31 de diciembre (el oficial o el que corresponda según el tipo de activo). Otro es no actualizar las valuaciones de inmuebles con los índices de la AFIP. Hacer este ejercicio antes de junio, cuando vence la presentación, evita sorpresas y permite planificar reestructuraciones patrimoniales con tiempo.

Preguntas que conviene hacerse antes de liquidar

¿Tengo bienes en el exterior que reducen mi mínimo no imponible? ¿Mis inmuebles están valuados por debajo del 1% del valor de mercado? ¿Mis autos están cerca de un corte de tabla que puede cambiar la alícuota? ¿Vale la pena adelantar alguna donación o fideicomiso antes de fin de año?

Responder estas preguntas con datos concretos es más útil que buscar atajos. El impuesto a los Bienes Personales no es solo un tema de cuánto pagás, sino de cómo organizás tu patrimonio para que el costo sea el menor posible dentro de la ley.

En un contexto donde la inflación sigue distorsionando las valuaciones y el fisco afina sus cruces de información, entender estos mecanismos deja de ser opcional. No se trata de evitar el impuesto, sino de no pagar más de lo que corresponde por desconocimiento de las reglas de juego.