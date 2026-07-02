Calendario de Anses para julio 2026: fechas confirmadas para jubilados, AUH y asignaciones

El organismo previsional ajustó el cronograma de pagos de julio 2026 por el fin de semana largo, buscando evitar aglomeraciones en cajeros. Conocé las fechas exactas para jubilaciones, pensiones, AUH y otras asignaciones.

El calendario de pagos de Anses para julio 2026 ya está confirmado y trae algunos ajustes por el feriado del 9 de julio, que genera un fin de semana largo. El objetivo principal es distribuir mejor las fechas para evitar aglomeraciones en los cajeros automáticos y sucursales, algo que se repite cada vez que hay feriados largos en el medio del mes.

Según informó el organismo, los pagos comenzarán el miércoles 1 de julio y se extenderán hasta el final del mes, con cortes según el tipo de prestación y el último número del DNI. Este esquema es clave para más de 17 millones de beneficiarios que dependen de estos ingresos mensuales.

Jubilaciones y pensiones

Los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cobrarán según el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: jueves 9 de julio

DNI terminados en 4 y 5: viernes 10 de julio

DNI terminados en 6 y 7: lunes 13 de julio (se corrió por el fin de semana largo)

DNI terminados en 8 y 9: martes 14 de julio

En julio no habrá bono adicional ni aumento por movilidad, ya que el último ajuste se aplicó en junio. El monto promedio de las jubilaciones mínimas rondará los $320.000, aunque varía según aportes y moratorias.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares

La AUH, asignaciones por embarazo y otras prestaciones familiares se pagarán entre el 6 y el 20 de julio, también ordenadas por terminación de DNI:

DNI 0: lunes 6 de julio

DNI 1: martes 7 de julio

DNI 2: miércoles 8 de julio

DNI 3: jueves 9 de julio

DNI 4: viernes 10 de julio

DNI 5: lunes 13 de julio

DNI 6: martes 14 de julio

DNI 7: miércoles 15 de julio

DNI 8: jueves 16 de julio

DNI 9: viernes 17 de julio

Para quienes cobran con la Tarjeta Alimentar, el pago se acreditará junto con la AUH sin fecha separada. Recordá que en julio no rige el pago de la asignación por escolaridad, que se liquida en marzo y septiembre.

Otras prestaciones y consejos prácticos

Las pensiones no contributivas (por invalidez, madres de 7 hijos y vejez) siguen el mismo calendario que las jubilaciones. Las asignaciones por prenatal y postnatal también se ajustan al esquema de asignaciones familiares.

Desde la perspectiva del inversor o del hogar que administra estos ingresos, conviene planificar el uso de estos fondos. Si tenés parte de tu plata en un plazo fijo o en un FCI money market, mirá que las fechas de acreditación no coincidan con vencimientos de inversiones para evitar quedarte sin liquidez.

Consejo: Si podés, retirá en días intermedios de la semana y evitá el lunes 13 y martes 14, que concentran varios grupos por el corrimiento del feriado. Usá la app de Mi Anses o la web oficial para confirmar tu fecha exacta y evitar filas innecesarias.

El calendario completo ya está disponible en el sitio de Anses. Como siempre, estos esquemas pueden tener pequeños ajustes de última hora por feriados adicionales, aunque por ahora no hay anuncios en ese sentido.

En un contexto donde la inflación sigue siendo un tema sensible, recibir estos pagos en tiempo y forma es clave para millones de hogares. Planificar con anticipación el uso de esos fondos puede marcar la diferencia entre mantener el poder adquisitivo o perderlo en gastos imprevistos.