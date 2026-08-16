Empresas al límite: 153 procedimientos preventivos de crisis en lo que va de 2026

Los trámites ante la Secretaría de Trabajo se aceleraron a más de uno por día hábil en los primeros siete meses del año. La cifra forma parte de los 448 pedidos iniciados desde el inicio del gobierno de Javier Milei.

La salud del tejido productivo argentino continuó deteriorándose en los primeros siete meses de 2026. Según datos oficiales obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública, hasta el 23 de julio se habían iniciado 153 procedimientos preventivos de crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo.

La cifra equivale a más de un trámite por cada día hábil transcurrido en el período. Se trata de una nueva aceleración respecto de los meses anteriores y forma parte de un total de al menos 448 solicitudes cursadas desde el comienzo de la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023.

Los PPC son el mecanismo legal que las empresas utilizan para negociar suspensiones, reducciones de jornada o despidos con menores costos indemnizatorios. Su crecimiento sostenido suele anticipar olas de ajuste laboral, tal como ocurrió en crisis previas. En esta ocasión, la combinación de recesión profunda, ajuste fiscal y tipo de cambio real elevado ha llevado a muchas firmas al límite de su viabilidad.

Comparación con ciclos anteriores

La dinámica actual recuerda, con matices, lo ocurrido durante la salida de la convertibilidad y en la crisis de 2018-2019. En ambos casos, el aumento de los PPC precedió por varios meses a los picos de destrucción neta de empleo registrado. Según series históricas de la propia Secretaría de Trabajo, los trámites suelen concentrarse en sectores intensivos en mano de obra como industria manufacturera, comercio, construcción y servicios a empresas.

Sin embargo, esta vez el contexto internacional es distinto. Mientras en 2002 la devaluación generó un fuerte impulso exportador que luego amortiguó el impacto sobre el empleo, en 2026 la demanda externa se muestra más débil y los costos internos —energía, logística, impuestos— siguen presionando las estructuras de costos de las pymes, que representan la mayoría de los solicitantes.

El Gobierno, por su parte, no respondió varios puntos clave del pedido de información. Entre ellos, el desglose sectorial detallado de los 153 trámites de 2026, la evolución de las aprobaciones versus rechazos y el impacto proyectado en términos de puestos de trabajo afectados. Esa opacidad dificulta una evaluación más precisa del alcance real de la crisis.

¿Qué revelan los números?

Con 153 procedimientos en poco más de siete meses, el ritmo supera el promedio de los últimos cinco años. Fuentes del sector privado estiman que cada PPC involucra, en promedio, entre 30 y 80 trabajadores según el tamaño de la empresa. Si se toma un valor medio conservador, la cifra ya estaría afectando potencialmente a más de 6.000 empleos solo en lo que va del año.

El dato cobra mayor relevancia si se lo lee junto con otros indicadores: caída de la actividad industrial, contracción del consumo y aumento de los concursos de acreedores. Todo apunta a que la fase de “limpieza” del balance de las empresas —necesaria tras años de alta inflación— está siendo más dolorosa y prolongada de lo que muchos analistas esperaban a fines de 2025.

Desde una perspectiva comparada, Argentina no es el único país emergente que enfrenta tensiones. Brasil y México también registraron aumentos en pedidos de reestructuración laboral durante el primer semestre, aunque con intensidades menores. La diferencia radica en que la economía local arrastra una recesión más profunda y un ajuste fiscal sin precedentes en la región.

El dilema de la política económica

El Ejecutivo sostiene que el saneamiento actual es condición necesaria para una recuperación sostenible a partir de 2027. Sin embargo, el costo en términos de tejido productivo y empleo formal es cada vez más visible. La pregunta que nadie responde con claridad es cuánto tiempo puede tolerar la sociedad esta fase contractiva antes de que los efectos sociales y políticos modifiquen la hoja de ruta.

Mientras tanto, las cámaras empresarias reclaman medidas específicas de alivio —baja de contribuciones patronales, acceso al crédito productivo y revisión de tarifas— que hasta ahora han sido postergadas en nombre de la meta fiscal. El riesgo es que, si la cantidad de PPC sigue acelerándose, termine convirtiéndose en una ola de cierres definitivos en lugar de meras reestructuraciones.

El dato de los 153 procedimientos preventivos de crisis no es solo una estadística administrativa. Es la radiografía de un sector privado que, en gran medida, ya agotó sus colchones de liquidez y ahora enfrenta la decisión más dura: ajustar o cerrar.