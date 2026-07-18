Cierre de más de 60 sucursales: los problemas financieros que sacuden a uno de los supermercados más grandes

La cadena enfrenta un proceso de reestructuración profunda por deudas elevadas, competencia feroz y cambios en hábitos de consumo. El cierre masivo de tiendas en varios estados marca un punto de inflexión en su estrategia global.

El anuncio del cierre definitivo de más de 60 sucursales en distintos estados de Estados Unidos ha puesto en evidencia los graves problemas financieros que enfrenta una de las cadenas de supermercados más grandes del planeta. Aunque el nombre de la empresa no se menciona explícitamente en muchos reportes, el impacto es innegable: miles de empleos en riesgo, millones de clientes sorprendidos y un mensaje claro de que el modelo tradicional de retail masivo está bajo presión extrema.

Según fuentes cercanas a la compañía, la decisión forma parte de un plan de reestructuración más amplio que incluye la venta de activos, renegociación de deuda y una apuesta fuerte por el canal digital y formatos más compactos. La cadena, que históricamente dominó el mercado estadounidense con su modelo de hipermercados, acumula pérdidas operativas crecientes desde la pandemia. El endeudamiento neto supera los 40.000 millones de dólares, según balances públicos, y el margen operativo se ha comprimido por el aumento de costos logísticos y laborales.

Este caso no es aislado. Recuerda la trayectoria de otras grandes cadenas que, como Sears o Blockbuster en su momento, no lograron adaptarse a tiempo a la disrupción digital y al cambio en los patrones de consumo. En términos comparados, la situación evoca lo ocurrido con Carrefour en Europa durante la década de 2010, cuando tuvo que cerrar decenas de hipermercados para pivotear hacia formatos de proximidad y e-commerce. En ambos casos, la combinación de deuda elevada, competencia de jugadores low-cost (como Aldi y Lidl) y el avance de Amazon en groceries resultó letal para el formato tradicional.

Para Argentina, donde varias cadenas locales y regionales miran con atención el desempeño de los gigantes globales, el episodio ofrece lecciones concretas. Nuestro mercado retail enfrenta presiones similares: inflación crónica, contracción del consumo y competencia creciente de formatos discount y delivery. Empresas como Coto, Jumbo o Carrefour local ya han ajustado su footprint en los últimos años, cerrando o reconvirtiendo sucursales de baja rentabilidad. El cierre masivo en EE.UU. refuerza la idea de que el tamaño ya no es garantía de supervivencia; la agilidad y la focalización en rentabilidad por metro cuadrado importan más.

Desde la perspectiva geopolítica y macro, el fenómeno también refleja el impacto persistente de la suba de tasas de la Fed entre 2022 y 2023. El costo financiero de la deuda se encareció drásticamente, dejando expuestas a aquellas compañías que financiaron su expansión con apalancamiento barato durante la era de tasas cero post-Lehman. Quien haya seguido a Adam Tooze en Crashed reconocerá aquí un patrón clásico: el ciclo de liquidez global termina castigando primero a los actores más endeudados del sector real.

La empresa en cuestión no ha detallado aún el destino de los trabajadores ni el calendario preciso de los cierres, pero analistas de Wall Street estiman que la reestructuración podría extenderse hasta 2027. Algunos fondos de inversión ya especulan con una posible venta de divisiones enteras o incluso con una operación de take-private. En paralelo, la compañía acelera su inversión en automatización de depósitos y partnerships con servicios de delivery como Instacart o DoorDash.

Lo interesante no es tanto el número de sucursales cerradas —cifra que, aunque impactante, representa menos del 10% de su red total—, sino lo que revela sobre la salud estructural del sector. El retail tradicional enfrenta un “sudden stop” en su modelo de negocio: los consumidores jóvenes priorizan conveniencia, precio y experiencia omnicanal por sobre la visita semanal al hipermercado. Aquellas cadenas que no logren reducir su base fija de costos y migrar hacia un mix más digital corren serio riesgo de seguir el mismo camino.

En resumen, este cierre masivo no es un ajuste coyuntural sino la manifestación visible de un cambio de régimen en la industria de supermercados global. Para los inversores locales que tienen exposición a acciones o bonos de retail, y para los empresarios del sector en Argentina, conviene mirar este caso con atención: el futuro del rubro se decidirá menos en el tamaño de las góndolas y más en la eficiencia operativa y la capacidad de adaptación tecnológica.