Cómo la tasa de la Fed moldea el costo del financiamiento argentino

Más allá del impacto directo en el dólar, los movimientos de la Fed alteran el spread soberano, la curva de bonos locales y la capacidad de rollover de la deuda argentina. Un análisis de los canales indirectos que pocos miran.

La relación entre la política monetaria de la Reserva Federal y la economía argentina suele reducirse, en los medios, al comportamiento del dólar blue o del riesgo país el día del anuncio. Esa mirada es incompleta. El canal más persistente y menos comentado es el que opera a través del costo de financiamiento del sector público y del sector privado argentino.

El spread soberano como termómetro sensible

Cuando la Fed sube su tasa de referencia (fed funds), el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano se eleva. Eso obliga a los bonos emergentes a ofrecer un spread mayor para seguir siendo atractivos. En el caso argentino, este efecto se amplifica porque el país ya parte de un nivel de riesgo país estructuralmente alto. Un incremento de 25 puntos básicos en la tasa de la Fed suele traducirse en un aumento de entre 80 y 150 puntos básicos en el EMBI Argentina, según el tramo de la curva y el contexto fiscal local.

Este movimiento no es solo contable. Eleva el costo al que el Tesoro puede colocar nueva deuda en dólares o en pesos indexados. Durante 2022-2023, por ejemplo, cada ciclo de tightening de la Fed coincidió con una reducción del plazo promedio de colocación de letras y bonos CER, forzando al Gobierno a concentrar vencimientos en el corto plazo. Esa dinámica reduce el espacio de maniobra fiscal y obliga a una mayor dependencia del financiamiento del Banco Central.

El canal de las tasas locales y el carry trade

La tasa de política monetaria local no se fija en el vacío. Los inversores locales y extranjeros comparan la tasa real ex-ante en pesos con la que ofrecen los Treasuries más el spread soberano. Cuando la Fed baja sus tasas, el carry trade en pesos se vuelve más atractivo (siempre que el Riesgo País no se dispare). Eso permite al BCRA mantener tasas de interés reales menos contractivas sin perder depósitos a plazo.

En cambio, un ciclo de alzas de la Fed obliga al BCRA a subir más de lo que querría su tasa de política para evitar una fuga hacia activos en dólares. Ese mayor costo de esterilización se traduce en mayor cuasifiscal, que luego se traslada al déficit consolidado. Es un mecanismo poco visible pero que explica por qué, en varios episodios recientes, el superávit primario se vio neutralizado por el rojo cuasifiscal justo cuando la Fed estaba en modo tightening.

El impacto diferenciado según el tramo de la curva

No todos los bonos argentinos reaccionan igual. Los títulos cortos en pesos (Lecaps, Leliqs residuales, bonos CER de corta duración) suelen mostrar mayor sensibilidad a los movimientos de la Fed porque compiten directamente con el carry trade internacional. Los bonos largos en dólares, en cambio, reaccionan más por el canal de riesgo default y por el precio de los CDS.

Un ejercicio sencillo: entre junio de 2022 y marzo de 2023, la Fed subió su tasa en 450 puntos básicos acumulados. En ese mismo período, el bono GD30 argentino (uno de los más líquidos) perdió cerca de 18 puntos porcentuales de paridad, mientras que el spread promedio del tramo medio se amplió en 620 puntos básicos. Parte de esa pérdida se explica por el deterioro fiscal local, pero la porción atribuible al tightening global rondó el 40 %, según descomposiciones realizadas con modelos de factores.

El dilema del Banco Central argentino

La autoridad monetaria local enfrenta un trilema imperfecto cuando la Fed actúa. Si sigue de cerca el movimiento de las tasas norteamericanas, sacrifica el nivel de actividad. Si se desentiende, pierde reservas y credibilidad. La opción intermedia —intervención cambiaria esterilizada— genera cuasifiscal que, a su vez, presiona sobre la inflación futura.

Este trilema se vuelve más agudo cuanto mayor es la brecha cambiaria. Con cepo, el canal de transmisión se traslada al mercado de bonos en pesos y al mercado de futuros. Allí, la tasa implícita de devaluación que descuenta el mercado se vuelve muy sensible a la tasa externa. Cuando la Fed baja tasas, la brecha tiende a comprimirse porque el carry en pesos mejora; cuando sube, la brecha se ensancha porque el dólar futuro se vuelve más atractivo.

Lecciones de ciclos anteriores

El ciclo de alzas de 2018 es ilustrativo. La Fed comenzó a normalizar su balance y a subir tasas en un contexto en el que Argentina tenía un déficit fiscal primario de casi 4 % del PBI y reservas netas negativas. El resultado fue una corrida cambiaria que forzó la llegada al FMI. En 2022, con un esquema de cepo más rígido, el impacto fue más gradual pero igualmente visible en la curva de tasas y en la pérdida de valor de los bonos soberanos.

Por el contrario, el ciclo de bajas de tasas que comenzó la Fed en septiembre de 2024 (en este nuevo escenario) abre una ventana de oportunidad. Si el Gobierno argentino logra consolidar un superávit fiscal primario creíble, la baja de tasas externas puede traducirse en una compresión duradera del spread y en una extensión de plazos de la deuda en pesos. Esa combinación es rara en la historia económica reciente del país y merece ser aprovechada con prudencia.

Qué mirar en los próximos meses

En lugar de obsesionarse con el nivel puntual del dólar, los analistas deberían prestar atención a tres variables que funcionan como termómetro del impacto indirecto de la Fed:

La evolución del spread entre la tasa de los bonos CER a 12 meses y la tasa de política del BCRA. Cuando ese spread se comprime, indica que el carry local sigue siendo competitivo a pesar de la tasa externa. El rollover promedio de los vencimientos de deuda en pesos del Tesoro. Si cae por debajo de 80 %, es señal de que el costo de financiamiento se está volviendo prohibitivo. La brecha entre el dólar MEP y el CCL. Cuando la Fed baja tasas y esta brecha se reduce, suele ser indicador de mayor confianza en la sostenibilidad del ancla fiscal.

Entender estos canales no elimina la vulnerabilidad argentina, pero permite anticipar los momentos en que la política monetaria norteamericana actúa como aliado o como obstáculo. En un país con restricción externa crónica, ignorar cómo se mueve la tasa de la Fed es equivalente a manejar sin mirar el espejo retrovisor. El retrovisor, en este caso, se llama costo de capital y capacidad de endeudamiento sostenible.