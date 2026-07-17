Pampa Energía invertirá u$s 2.700 millones en la planta de urea más grande de la región

El grupo de Marcelo Mindlin avanza con una inversión récord en Bahía Blanca que posicionará a la Argentina como exportador relevante de fertilizantes nitrogenados. El proyecto busca capturar el ciclo de gas barato y la demanda global de urea.

Pampa Energía, el holding controlado por Marcelo Mindlin, anunció una inversión de 2.700 millones de dólares para construir en Bahía Blanca una de las plantas de urea más grandes del mundo. El proyecto, que se ubicará en el complejo petroquímico de la zona, convertirá gas natural en fertilizante nitrogenado con escala regional e impacto exportador.

Según los datos disponibles, la planta tendrá una capacidad de producción de alrededor de 1,4 millones de toneladas anuales de urea, lo que la colocaría entre las diez mayores del planeta. La decisión llega en un momento en que los precios internacionales del fertilizante se mantienen elevados por la guerra en Ucrania y las restricciones a las exportaciones de Rusia y China, dos de los principales proveedores globales.

Contexto macro y energético

La inversión se enmarca en la estrategia de Pampa de integrar verticalmente su portafolio de gas. La empresa ya es uno de los mayores productores de gas natural del país a través de sus bloques en Vaca Muerta y en la Cuenca Austral. Convertir ese gas en urea permite capturar mayor valor agregado y, al mismo tiempo, reducir la estacionalidad típica de la demanda residencial de gas.

Desde el punto de vista fiscal y cambiario, el proyecto es relevante: una planta de este tamaño podría generar exportaciones por entre 600 y 900 millones de dólares anuales una vez que opere a régimen, según estimaciones de analistas del sector. Eso contribuiría a mejorar la cuenta corriente energética, que en los últimos años fue deficitaria en los meses de invierno.

Comparación internacional

Brasil, principal comprador potencial, importa más de 6 millones de toneladas de urea al año. Una planta argentina con costos de gas competitivos podría tener ventaja logística y de precio frente a proveedores de Medio Oriente o del Mar Negro. Algo similar ocurrió en Trinidad y Tobago o en Indonesia, donde el acceso a gas barato permitió desarrollar industrias petroquímicas exportadoras de fertilizantes.

En Argentina ya existe capacidad instalada de urea (Profertil, joint venture de YPF y Agrium), pero su escala es menor. La nueva planta de Pampa duplicaría prácticamente la capacidad nacional actual y colocaría al país como jugador relevante en un mercado global que supera las 180 millones de toneladas anuales.

Desafíos y riesgos

El principal desafío es la disponibilidad de gas firme durante todo el año. Aunque Vaca Muerta ha cambiado el paradigma, la infraestructura de transporte (el Gasoducto Néstor Kirchner y las expansiones pendientes) será clave para garantizar el suministro al complejo bahiense sin afectar el consumo residencial en invierno.

Otro punto sensible es el precio interno del gas. Si el Gobierno mantiene o profundiza el esquema de subsidios al gas residencial, el costo de oportunidad para la industria petroquímica puede subir. Pampa Energía deberá negociar contratos de largo plazo que aseguren rentabilidad incluso en escenarios de precios internacionales de urea más bajos que los actuales.

Desde el punto de vista ambiental, una planta de esta magnitud genera interrogantes sobre emisiones de CO₂ y consumo de agua. Aunque las tecnologías modernas reducen el impacto, el proyecto necesitará aprobaciones rigurosas de las autoridades provinciales y nacionales.

Impacto en mercados y cadena agroindustrial

Para el sector agropecuario local, el aumento de oferta de urea podría atenuar la dependencia de importaciones y, eventualmente, moderar los precios internos del fertilizante. Eso es relevante en un contexto donde el costo de insumos explica gran parte de la brecha de productividad entre Argentina y sus competidores regionales.

En los mercados financieros, la noticia fue bien recibida. Las acciones de Pampa Energía subieron más de 4% en la rueda posterior al anuncio, reflejando la expectativa de que el proyecto fortalezca el segmento de downstream de la compañía y diversifique sus ingresos más allá de la generación eléctrica y la exploración.

Mirada de mediano plazo

El anuncio de Pampa confirma una tendencia que se viene observando desde 2021: el capital privado está dispuesto a apostar fuerte por proyectos de valor agregado en energía siempre que existan reglas de juego estables y acceso a mercados. La planta de urea se suma a otras iniciativas de gran escala en litio, gas y renovables que buscan aprovechar las ventajas comparativas argentinas.

Queda por ver el esquema de financiamiento. Con un desembolso de 2.700 millones de dólares, es probable que combine equity propio, deuda bancaria internacional y, eventualmente, financiamiento de proveedores de tecnología (posiblemente chinos o europeos). La capacidad de Pampa para cerrar ese paquete en un contexto de tasas altas globales será una prueba relevante de la madurez del proyecto.

Lo concreto es que, si se ejecuta según lo anunciado, Bahía Blanca se consolidará como un polo petroquímico de escala sudamericana y la Argentina dará un paso concreto hacia la diversificación de su matriz exportadora más allá de la soja y el petróleo crudo.