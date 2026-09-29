Cómo calcular el monto de un crédito hipotecario según tu sueldo y los requisitos clave

Descubrí cómo los bancos determinan cuánto te prestan para comprar una vivienda en función de tus ingresos, qué proporciones de endeudamiento aplican y cuáles son los requisitos reales que exigen en la práctica.

Cuando alguien empieza a pensar seriamente en comprar su primera vivienda o en cambiar de casa, una de las primeras preguntas que surge es cuánto te prestan para un crédito hipotecario según tu sueldo. La respuesta no es un número fijo ni una fórmula mágica que se aplique igual en todos los bancos. Depende de una combinación de variables que incluyen tus ingresos demostrables, tu capacidad de pago, el valor del inmueble elegido, las tasas de interés vigentes y las políticas de riesgo crediticio que cada entidad financiera aplica en cada momento.

En la Argentina de 2026, después de varios años de volatilidad macroeconómica y de ajustes en las regulaciones del Banco Central, los bancos volvieron a abrir la ventanilla de créditos hipotecarios con mayor intensidad. Sin embargo, siguen siendo préstamos de largo plazo donde la entidad quiere asegurarse de que el deudor no va a caer en default. Por eso la relación entre sueldo y monto prestable es el eje central de toda la evaluación.

La regla básica: el ratio de endeudamiento

La métrica que más se utiliza para determinar cuánto te prestan para un crédito hipotecario según tu sueldo es el ratio cuota-ingreso. En términos simples, los bancos no quieren que la cuota mensual del préstamo supere un porcentaje determinado de tus ingresos netos mensuales. Ese porcentaje suele oscilar entre el 25% y el 35%, dependiendo del banco, del perfil del solicitante y de si hay codeudores o garantías adicionales.

Supongamos que una persona percibe un sueldo neto de 1.200.000 pesos mensuales. Si el banco aplica un ratio máximo del 30%, la cuota máxima que podría pagar rondaría los 360.000 pesos por mes. Ese dato es el punto de partida para calcular hacia atrás cuánto capital pueden prestarle a 20 o 30 años de plazo y con la tasa de interés que esté vigente en ese momento.

Para hacer el cálculo concreto hay que introducir la tasa de interés. Supongamos una tasa fija del 4,5% anual en UVA o una tasa mixta que combine UVA con un spread fijo. La fórmula financiera del sistema de amortización francés (el más usado en hipotecarios) permite despejar el capital prestable. La cuota se calcula como:

Cuota = Capital × [r(1+r)^n] / [(1+r)^n - 1]

donde r es la tasa mensual y n el número de cuotas.

Si invertimos la fórmula para despejar el capital, con una cuota de 360.000 pesos, una tasa efectiva mensual del 0,375% (4,5% anual) y un plazo de 240 meses (20 años), el capital que surge ronda los 58 millones de pesos. Ese sería el monto aproximado que podrían prestarle según su sueldo. Si el banco es más conservador y aplica un ratio del 25%, la cuota baja a 300.000 pesos y el capital prestable cae a unos 48 millones.

Estos números son meramente ilustrativos porque las tasas y los índices UVA cambian, pero sirven para mostrar cómo el sueldo opera como limitante principal. Un sueldo más alto no solo permite una cuota mayor; también mejora la percepción de riesgo del banco y puede abrir el acceso a mejores condiciones.

Factores que ajustan el monto hacia arriba o hacia abajo

No todo se reduce al sueldo neto declarado en el recibo de sueldo. Los bancos miran el ingreso demostrable de los últimos 12 a 24 meses. Si el solicitante es monotributista, van a pedir facturación promedio, declaraciones juradas y, en muchos casos, un certificado de ingresos emitido por contador público. Para empleados en relación de dependencia, el recibo de sueldo más la certificación de ingresos y deducciones (CIDI) del ANSES son documentos clave.

Además del ingreso principal, se pueden sumar otros ingresos complementarios siempre que estén debidamente acreditados: alquileres de propiedades, honorarios profesionales, dividendos de sociedades o pensiones. Cada banco tiene su propia política sobre qué porcentaje de esos ingresos complementarios acepta incorporar al cálculo. Algunos toman el 70% de los alquileres netos; otros solo el 50%.

El historial crediticio también pesa. Si la persona tiene un buen score en las bases de datos de riesgo crediticio (veraz, Nosis, etc.), el banco puede ser más flexible con el ratio de endeudamiento. En cambio, si hay antecedentes de cheques rechazados, refinanciaciones o atrasos en tarjetas, el ratio se puede endurecer hasta el 20% o directamente rechazar la operación.

La edad del solicitante es otro factor relevante. Los bancos suelen exigir que al finalizar el préstamo el titular no supere los 75 u 80 años. Por eso, una persona de 55 años con un buen sueldo va a recibir un plazo máximo más corto, lo que reduce el monto que le pueden prestar aunque la cuota-ingreso le dé holgura.

Requisitos documentales y de garantía que piden los bancos

Más allá del cálculo del monto según sueldo, los requisitos para acceder a un crédito hipotecario son exigentes y requieren preparación. El primer filtro es la precalificación, un trámite rápido donde el banco te pide:

Últimos tres recibos de sueldo o comprobantes de ingresos

DNI

CUIT/CUIL

Declaración jurada de ingresos y deudas

Datos del inmueble que se pretende comprar (domicilio, titular registral, valuación aproximada)

Si la precalificación es favorable, se pasa a la etapa de evaluación crediticia formal. Allí se solicitan:

Certificado de ingresos emitido por empleador o contador

Certificado de no adeudar a la AFIP y ARCA (ex AFIP)

Certificado de antecedentes penales

Informe de dominio y gravámenes del inmueble (que debe estar libre de deudas)

Tasación realizada por un tasador matriculado aceptado por el banco

Seguro de vida e incendio a favor del banco

El inmueble debe cumplir con ciertas características: tiene que ser de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. No se otorgan créditos hipotecarios para segundas viviendas, locales comerciales o terrenos sin construcción en la mayoría de las líneas vigentes.

Además, el banco exige que el valor del préstamo no supere un porcentaje del valor de tasación del inmueble. Ese loan to value (LTV) suele estar entre el 70% y el 80%. Si la vivienda vale 80 millones de pesos y el LTV máximo es 75%, el banco no prestará más de 60 millones aunque el sueldo del solicitante permita una cuota mayor. Esa es una de las restricciones más importantes y que muchos aspirantes subestiman.

El rol de los codeudores y las garantías adicionales

Una forma de ampliar el monto que te prestan según tu sueldo es incorporar codeudores. Generalmente se aceptan hasta dos codeudores solidarios. Sus ingresos se suman al cálculo del ratio de endeudamiento, pero también sus deudas y su historial crediticio. Si uno de los codeudores tiene un ratio de endeudamiento alto por otros préstamos, puede terminar perjudicando la operación en lugar de ayudarla.

Algunas líneas más modernas permiten la utilización de garantías adicionales como fianzas bancarias, seguros de caución o incluso prendas sobre vehículos. Sin embargo, estas opciones todavía son poco frecuentes en el mercado hipotecario argentino y suelen encarecer el costo total del crédito.

Cómo impacta el índice UVA y las tasas variables

Desde que se generalizaron las líneas UVA, el cálculo de cuánto te prestan según tu sueldo se volvió más complejo. La cuota inicial se calcula con la tasa de interés más el ajuste diario del UVA. Los bancos suelen simular la cuota proyectada a diferentes escenarios de inflación para asegurarse de que, incluso en un escenario de aceleración inflacionaria, la cuota no supere el 35% del ingreso proyectado.

Esto genera una brecha entre la cuota inicial y la cuota “estrés”. Un solicitante puede calificar con la cuota inicial pero ser rechazado en el test de estrés si su sueldo no muestra suficiente holgura para absorber aumentos del UVA superiores al salario.

Por eso muchos analistas recomiendan que, antes de solicitar el crédito, la persona analice su evolución salarial de los últimos tres años y compare ese crecimiento con la evolución del UVA en el mismo período. Si el salario creció sistemáticamente por encima del UVA, las chances de que la cuota se vuelva impagable bajan considerablemente.

Ejemplo práctico con diferentes perfiles

Tomemos tres perfiles distintos para ver cómo varía el monto prestable.

Perfil A: empleado en relación de dependencia de 34 años, sueldo neto 1.800.000 pesos, sin otras deudas, buen historial crediticio, quiere comprar un departamento de 90 millones en CABA. Con un ratio del 30% puede acceder a una cuota de 540.000 pesos. A 25 años y tasa 5% anual UVA, el banco le podría prestar alrededor de 82 millones. Como el LTV máximo es 75%, el préstamo real sería de 67,5 millones y él debería poner 22,5 millones de pesos de ahorro propio más los gastos de escrituración (que rondan 8-10% adicional).

Perfil B: profesional independiente de 42 años, facturación promedio mensual 2.500.000 pesos, monotributista categoría H, con dos codeudores (padres jubilados con ingresos estables). El banco acepta el 65% de su facturación neta como ingreso demostrable (1.625.000 pesos). Con codeudores, el ratio sube al 35%. El monto teórico prestable supera los 110 millones, pero el inmueble que quiere comprar vale 130 millones y el LTV es 70%, por lo que el límite lo pone la tasación.

Perfil C: pareja joven con dos sueldos netos combinados de 1.400.000 pesos. Uno de ellos tiene un pequeño crédito personal vigente. El banco suma los dos ingresos pero resta la cuota del crédito personal del disponible. El ratio combinado queda en 28% y el monto prestable ronda los 52 millones a 20 años. Suficiente para un departamento de dos ambientes en un barrio emergente del Gran Buenos Aires, pero insuficiente para zonas premium.

Estos ejemplos muestran que no hay una sola respuesta. El monto que te prestan según tu sueldo es solo una de las variables; el valor del inmueble y el porcentaje de financiación terminan definiendo si la operación cierra o no.

Los costos totales más allá de la cuota

Cuando uno calcula cuánto le prestan, es fácil olvidarse de los costos asociados que hay que pagar de bolsillo. Los gastos de escrituración, el impuesto de sellos, los honorarios del escribano, la tasación, el seguro de título, los gastos de inscripción registral y las comisiones del banco pueden sumar entre 9% y 13% del valor del inmueble. Ese dinero no se financia y debe salir del ahorro previo del comprador.

Además, durante la vida del préstamo habrá que pagar seguros integrales de incendio y vida que se renuevan anualmente y que se debitán junto con la cuota. En los primeros años representan entre 0,4% y 0,8% del capital adeudado.

Estrategias para maximizar el monto según tu sueldo

Quienes quieren acceder a un mayor financiamiento tienen varias palancas a su disposición. La más obvia es aumentar los ingresos demostrables: pasar a relación de dependencia, blanquear ingresos adicionales o esperar un aumento salarial que quede registrado en los recibos de los últimos meses.

Otra estrategia es reducir el endeudamiento previo. Cancelar tarjetas de crédito, préstamos personales o prendas antes de solicitar el hipotecario libera cupo en el ratio cuota-ingreso.

Elegir un inmueble con mejor relación valor-metro cuadrado también ayuda. Un departamento más económico en una zona con buena proyección permite que el mismo sueldo financie un porcentaje mayor del valor total.

Finalmente, comparar entre diferentes bancos es fundamental. No todos aplican el mismo ratio, ni el mismo LTV, ni las mismas tasas. Algunos bancos públicos tienen líneas más generosas para ciertos sectores (docentes, fuerzas de seguridad, científicos) que incluyen bonificaciones en tasa o mayor porcentaje de financiación.

La mirada comparada: cómo se hace en otros países

En países como España o Chile, el ratio de endeudamiento suele ser más estricto (entre 30% y 35% máximo) pero las tasas son más bajas y los plazos más largos. En Estados Unidos, el debt-to-income ratio puede llegar al 43% si el solicitante tiene un muy buen crédito (FICO por encima de 740). Allí también se considera el historial de pago de alquileres como ingreso indirecto, algo que en Argentina todavía es poco frecuente.

La diferencia más grande está en la estabilidad macro. En economías con inflación baja, el banco puede proyectar con mayor certeza la evolución del ingreso real del deudor. En Argentina, esa incertidumbre se traslada a requisitos más duros de ingresos demostrables y a tests de estrés más exigentes.

Errores frecuentes que limitan el monto aprobado

Muchos solicitantes cometen errores evitables que terminan reduciendo el crédito que les otorgan. Uno de los más comunes es presentar documentación incompleta o inconsistente. Si los ingresos declarados en la AFIP no coinciden con los recibos de sueldo, el banco descuenta el 30% o 40% de los ingresos para el cálculo.

Otro error es elegir el inmueble antes de saber exactamente cuánto le prestan. Se enamora de un departamento que vale 120 millones cuando su capacidad real de crédito es de 65 millones y pierde tiempo y dinero en reservas y estudios que después no se pueden concretar.

También es frecuente subestimar los gastos adicionales. Personas que ahorraron el 20% del valor del inmueble se encuentran después con que necesitan otro 12% para gastos y se ven obligadas a pedir un préstamo personal complementario que, a su vez, empeora el ratio de endeudamiento y puede hacer caer la aprobación del hipotecario.

Cómo prepararse con anticipación

La mejor forma de maximizar el monto que te prestan según tu sueldo es empezar a prepararse con 12 a 18 meses de anticipación. Eso implica:

Mantener los ingresos formalizados y crecientes

Pagar todas las obligaciones en tiempo y forma para construir buen historial crediticio

Ahorrar de manera sistemática para tener el pie de capital necesario

Monitorear la evolución de tasas y UVA para elegir el momento de entrada

Consultar con un asesor hipotecario independiente antes de acercarse al banco para tener una simulación realista

Los bancos suelen dar simuladores online, pero estos son orientativos. La simulación definitiva solo se obtiene después de presentar toda la documentación y pasar el análisis de riesgo. Por eso es clave no ilusionarse con números de calculadoras genéricas.

En resumen, saber cuánto te prestan para un crédito hipotecario según tu sueldo requiere entender que no hay una respuesta única. Es un cálculo que combina matemática financiera, políticas crediticias, evaluación de riesgos y contexto macroeconómico. Quien comprende cómo funcionan los ratios, qué documentos fortalecen el legajo y cómo impacta el valor del inmueble tiene muchas más chances de cerrar la operación en los términos más favorables posibles.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total: la tasa de interés más el ajuste UVA (o la tasa fija según la línea) más seguros y gastos administrativos puede elevar el costo financiero efectivo por encima del 8% anual real según escenario inflacionario (BCRA, septiembre 2026).

Plazo de liquidación: entre 45 y 90 días corridos desde la aprobación hasta la escrituración, dependiendo de la complejidad del legajo y la tasación.

Impuestos: el impuesto de sellos varía por provincia (entre 0,8% y 2,5% del valor del inmueble) y se paga al momento de escriturar. Además, está el impuesto a los débitos y créditos en la cuenta donde se debita la cuota.

Requisitos: ingreso neto demostrable mínimo según banco (generalmente equivalente a 4 o 5 salarios mínimos), edad máxima al vencimiento (75-80 años), LTV máximo 70-80%, inmueble destinado a vivienda única y permanente.

Peor escenario: aceleración inflacionaria que haga subir el UVA más rápido que los salarios, combinado con pérdida de empleo. En ese caso la cuota puede absorber más del 50% del ingreso y generar riesgo de ejecución hipotecaria. Los bancos suelen incluir cláusulas de refinanciación pero no están obligados a otorgarlas.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.