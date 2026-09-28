Cómo calcular los impuestos en una herencia o sucesión en Argentina paso a paso

Guía completa y práctica para entender qué impuestos aplica la sucesión hereditaria según cada provincia, cómo se calculan los aranceles judiciales, el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y los costos reales que enfrenta un heredero con ejemplos numéricos actualizados.

Cuando alguien fallece y deja bienes, la sucesión hereditaria no solo implica trámites notariales y judiciales. También implica una serie de costos impositivos que varían según la provincia donde se radica el juicio sucesorio o donde se encuentran los bienes. Entender exactamente qué impuestos se pagan en una herencia o sucesión en Argentina es clave para evitar sorpresas y planificar con tiempo.

A diferencia de muchos países de la región, Argentina no tiene un impuesto nacional a las herencias desde 2001. Sin embargo, la mayoría de las provincias recuperaron o crearon sus propios impuestos a la transmisión gratuita de bienes. Además, siempre hay que sumar los aranceles judiciales y los honorarios de profesionales que intervienen en el proceso. Esta guía te explica todo el mecanismo de manera práctica, con ejemplos dimensionados y foco en el inversor o profesional que recibe una herencia de mediano o alto valor.

El marco legal actual: ausencia de impuesto nacional y autonomía provincial

Desde la derogación del Impuesto a las Herencias a nivel nacional en 2001 (Ley 25.587), cada jurisdicción provincial legisla de forma independiente. Esto genera un mapa muy desigual: hay provincias donde la carga es prácticamente nula y otras donde supera el 10% del valor de los bienes transmitidos. El organismo recaudador en todos los casos es ARCA (Administración Federal de Ingresos Públicos) solo cuando se trata de impuestos nacionales; para los provinciales es la agencia de recaudación de cada distrito.

El impuesto provincial a la herencia grava la transmisión gratuita de bienes por causa de muerte. No grava la herencia en sí misma sino el acto de recibirla. Por eso se llama “impuesto a la transmisión gratuita de bienes” o “impuesto a las herencias” según la norma local. Su base imponible suele ser el valor fiscal o valor de mercado de los inmuebles, vehículos, saldos bancarios, acciones, cuotas de FCI y otros activos al momento del fallecimiento o al de la presentación de la liquidación.

Cómo se determina la provincia competente para cobrar el impuesto

La regla general es que el impuesto se paga en la provincia donde se inicia el juicio de sucesión. Sin embargo, cuando hay inmuebles en varias jurisdicciones, cada provincia puede exigir su parte sobre los bienes radicados en su territorio. Esto obliga al heredero a presentar declaraciones juradas separadas y pagar en más de un lugar. Si la persona falleció en Buenos Aires pero tenía un departamento en Córdoba y una cuenta en Santa Fe, es probable que se deban tramitar tres liquidaciones distintas.

Además, los plazos para presentar la declaración y pagar varían: en algunos distritos es de 6 meses desde el fallecimiento, en otros desde la declaratoria de herederos. No cumplirlos genera multas e intereses que rápidamente elevan el costo total.

Impuestos y aranceles que siempre aparecen en una sucesión

Aunque el impuesto a la herencia no exista en todas las provincias, hay tres componentes inevitables:

Aranceles judiciales o tasa de justicia Honorarios de abogado, escribano y perito valuador Impuesto provincial a la transmisión gratuita de bienes (cuando corresponde)

Los aranceles judiciales suelen oscilar entre el 1% y el 2,5% del valor del acervo hereditario, con topes y deducciones variables. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la tasa de justicia es del 2% sobre el valor de los bienes, pero se aplica después de deducir deudas y con un tope que depende del juzgado.

Ejemplo práctico: sucesión de $80 millones en la provincia de Buenos Aires

Supongamos que una persona fallece dejando un departamento valuado en $45 millones (según valuación fiscal), un auto de $6 millones, $22 millones en plazos fijos y acciones por $7 millones. El total del acervo es $80 millones. No hay deudas relevantes.

Primero hay que pagar la tasa de justicia. En la provincia de Buenos Aires la alícuota es del 2% (SCBA, resolución vigente a septiembre 2026). Sobre $80 millones eso serían $1.600.000. Sin embargo, la norma permite deducir gastos funerarios y ciertas deudas, y en muchos juzgados se aplica un tope práctico que reduce la base. Aun así, supongamos que se pagan $1.200.000 de tasa de justicia.

Luego viene el impuesto a la transmisión gratuita de bienes de la provincia de Buenos Aires. La ley 14.044 (modificada por ley 15.453) establece alícuotas progresivas según el valor recibido y el vínculo con el causante. Para descendientes directos (hijos) la escala arranca en 4% para valores superiores a $2.000.000 y puede llegar al 8,5% en tramos más altos. Para un heredero único que recibe $80 millones, el cálculo aproximado (usando la tabla vigente) arroja unos $4.800.000 de impuesto.

Sumando ambos conceptos, el costo impositivo y judicial supera los $6 millones, es decir, casi el 7,5% del total heredado. Si hubiera dos herederos, cada uno pagaría su parte proporcional, pero los aranceles judiciales se pagan una sola vez sobre el total.

Comparación entre provincias: dónde duele más y dónde menos

El panorama es muy distinto según dónde se radique la sucesión:

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no existe impuesto provincial a las herencias desde 2011. Solo se pagan aranceles judiciales (alrededor del 1,5% con tope) y honorarios profesionales. Esto convierte a CABA en una de las jurisdicciones más amigables para sucesiones de alto valor.

En la provincia de Buenos Aires, como vimos, la carga combinada suele estar entre 6% y 9% dependiendo del parentesco y el valor.

Córdoba tiene un impuesto a la herencia con alícuotas que van del 4% al 21,9% según el grado de parentesco y el monto. Para hijos la alícuota efectiva suele rondar el 8-12% una vez superados los $5 millones (Dirección General de Rentas de Córdoba, tablas 2026).

Santa Fe aplica alícuotas del 5% al 17% y exige valuación de mercado para acciones y criptoactivos, lo que puede elevar la base imponible significativamente.

Mendoza y Salta tienen regímenes más moderados, con deducciones importantes para vivienda única y alícuotas que raramente superan el 6% para descendientes directos.

En cambio, provincias como Entre Ríos, Chubut o Tierra del Fuego aplican tasas muy bajas o directamente no cobran impuesto a la herencia, aunque sí aranceles judiciales.

Esta disparidad explica por qué muchas familias con bienes en varias provincias intentan radicar la sucesión en la jurisdicción más conveniente, aunque no siempre es posible legalmente.

Cómo se valúan los distintos tipos de activos en una sucesión

Uno de los puntos más conflictivos es la valuación. No todos los bienes se miden de la misma manera:

Inmuebles: se toma el valor fiscal (ATeN o equivalente provincial) o el valor de mercado según pericia. Muchas veces el fiscal es más bajo, pero ARCA o la provincia pueden impugnarlo si consideran subvaluación.

Saldos bancarios y plazos fijos: valor nominal al día del fallecimiento más intereses devengados.

Acciones y cuotapartes de FCI: se usa el valor de cierre del día anterior al fallecimiento en el caso de BYMA o el valor cuotaparte publicado por la CNV.

Criptoactivos: aquí hay mayor incertidumbre. Algunas provincias exigen valuación al tipo de cambio del exchange más grande al día del deceso. Otras todavía no tienen criterio claro, lo que genera discusiones en el expediente.

Automotores: valor de tabla oficial de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA).

Un error frecuente es usar la valuación del impuesto inmobiliario o del automotor sin actualizarla. Eso puede derivar en una verificación de la agencia recaudadora y una liquidación complementaria con recargos.

Deducciones, exenciones y beneficios según vínculo familiar

La mayoría de las provincias que cobran el impuesto distinguen fuertemente según el parentesco. Los descendientes directos (hijos, nietos), cónyuges y ascendientes (padres) tienen alícuotas más bajas y montos exentos más altos. Hermanos y sobrinos pagan más. Los extraños a la familia (amigos, concubinos sin reconocimiento) enfrentan las tasas más altas.

En Buenos Aires, por ejemplo, hay una deducción de $1.500.000 para cónyuges e hijos (actualizado por resolución 2026 de ARBA). Además, la vivienda única y de ocupación permanente del causante puede tener una exención parcial o total según el caso.

Otra deducción común son los gastos funerarios (hasta un tope) y las deudas comprobadas del fallecido. Estos conceptos se restan del acervo bruto antes de calcular el impuesto.

El rol del seguro de vida y los fideicomisos en la planificación sucesoria

Un aspecto poco tratado es cómo ciertos instrumentos financieros escapan o reducen la carga impositiva. Los seguros de vida con beneficiario designado directamente no entran en la masa hereditaria en muchas provincias, por lo que no pagan impuesto a la transmisión. Lo mismo ocurre con los fideicomisos irrevocables constituidos en vida (siempre que no sean simulados).

Esto explica por qué cada vez más profesionales de altos ingresos arman estructuras fiduciarias o contratan seguros con beneficiarios designados: no solo evitan el juicio de sucesión largo sino que reducen o eliminan el impuesto provincial. Sin embargo, estas herramientas tienen costos de constitución y requieren planificación con varios años de anticipación.

Plazos, multas e intereses: el costo oculto de demorar

Presentar la liquidación impositiva fuera de plazo genera recargos que van del 2% al 5% mensual según la provincia. En Buenos Aires, por ejemplo, el interés resarcitorio más la multa pueden elevar la deuda un 40% en solo un año de atraso (ARBA, resolución 15/2026).

Por eso conviene iniciar el trámite sucesorio lo antes posible, aunque los herederos no tengan urgencia por repartir los bienes. El juez puede autorizar pagos parciales de impuestos mientras se completa la valuación de los activos más complejos.

Costos de profesionales: cuánto cobran realmente un abogado y un escribano

Además de los impuestos, hay que presupuestar honorarios. La ley de aranceles profesionales establece mínimos, pero en la práctica se negocia un porcentaje del acervo. Para una sucesión de $80 millones sin complejidades, es común ver honorarios de abogado entre 3% y 5% + IVA, más los del escribano y el perito valuador. Esto fácilmente agrega otro 4-6% al costo total.

Muchos herederos intentan hacer el trámite por cuenta propia para ahorrar, pero la ley exige patrocinio letrado obligatorio en casi todas las jurisdicciones. El ahorro termina siendo ilusorio cuando aparecen observaciones de ARBA o de la agencia provincial.

Estrategias legales para minimizar la carga impositiva de manera lícita

Aunque no se puede evitar completamente el pago, sí se puede planificar:

Donaciones en vida con reserva de usufructo (reduce la base imponible futura).

Constitución de sociedades anónimas o SRL para concentrar inmuebles (en algunas provincias las cuotas sociales tienen tratamiento distinto).

Uso intensivo de seguros de vida y retiro.

Radicación de domicilio fiscal en provincia con régimen más benigno (cuando sea posible).

Todas estas herramientas deben ser asesoradas por un abogado especializado en derecho sucesorio y un contador con experiencia en impuestos provinciales. Hacerlo mal puede derivar en una recharacterización por parte de la agencia recaudadora y el pago de ajustes más multas.

El caso de las herencias con bienes en el exterior

Cuando parte de los bienes están afuera (cuentas en EE.UU., propiedades en Uruguay, acciones de empresas extranjeras), la cosa se complica. Argentina grava al residente por su patrimonio mundial. Por lo tanto, el heredero que vive en Argentina debe declarar también los bienes del exterior en la liquidación provincial, aunque ya haya pagado impuesto a la herencia en el país donde se encuentran.

Algunos convenios bilaterales evitan la doble imposición, pero no todos. Uruguay, por ejemplo, tiene un impuesto a las herencias del 12% para no residentes, lo que genera una carga acumulada importante si no se planifica.

Costos, riesgos y letra chica

Costo total aproximado: entre 4% y 12% del valor de los bienes según provincia, parentesco y complejidad (datos ARBA, DGR Córdoba y AGIP al 30/06/2026).

Plazo de liquidación del impuesto: generalmente entre 6 y 12 meses desde la declaratoria de herederos.

Impuestos aplicables: aranceles judiciales (1-2,5%), impuesto provincial a la transmisión gratuita (0-22% según jurisdicción) e IVA sobre honorarios profesionales (21%).

Requisitos: patrocinio letrado obligatorio, valuación pericial de bienes, presentación de DDJJ ante la agencia provincial recaudadora.

Peor escenario: demora superior a 24 meses, impugnación de valuaciones, recargos por mora del 50% adicional y juicio de expropiación si no se paga.

Este contenido es informativo, no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión.