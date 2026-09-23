Impuesto al débito y al crédito: cómo funciona, quiénes pagan y exenciones clave

El impuesto al débito y crédito bancario sigue siendo uno de los tributos más presentes en la cuenta corriente de argentinos y empresas. Esta guía detalla su mecánica actualizada, calcula ejemplos reales con fórmulas y enumera todas las exenciones vigentes.

El impuesto al débito y al crédito bancario, conocido popularmente como impuesto al cheque, continúa siendo uno de los tributos que más impacto genera en la operatoria diaria de personas y empresas en la Argentina. Aunque nació como una medida transitoria en 2001 para enfrentar la crisis, se ha mantenido a lo largo de más de dos décadas con modificaciones sucesivas. Entender exactamente qué es, cómo se calcula, quiénes lo pagan y sobre todo quiénes están exentos resulta clave para cualquier inversor, profesional o empresario que maneje movimientos bancarios con frecuencia.

A diferencia de otros impuestos que gravan la renta o el patrimonio, este tributo incide directamente sobre los movimientos de fondos en cuentas corrientes y cajas de ahorro. Se aplica tanto a los débitos (extracciones, transferencias, pagos) como a los créditos (depósitos, cobros). Su alícuota general es del 0,5% sobre los débitos y del 0,25% sobre los créditos, aunque existen regímenes diferenciales y exenciones que pueden reducir drásticamente la carga efectiva. El organismo recaudador es ARCA, que administra el impuesto a través de los bancos que actúan como agentes de percepción.

La mecánica de liquidación es relativamente sencilla pero genera costos ocultos que muchas veces no se visualizan hasta que se revisa el resumen mensual. Cuando una empresa recibe un pago de un cliente por transferencia, el banco percibe el 0,25% sobre ese crédito. Luego, cuando esa misma empresa paga a un proveedor o retira fondos, el banco retiene el 0,5% sobre el débito. Esto genera una doble imposición sobre un mismo flujo económico que, en operaciones de alto volumen, puede representar un costo financiero relevante.

Tomemos un ejemplo concreto para ilustrar el impacto. Supongamos que una pyme recibe un pago de 2.000.000 de pesos por una venta. El banco le retiene 0,25% de impuesto al crédito: 2.000.000 × 0,0025 = 5.000 pesos. Luego, esa empresa usa 1.500.000 pesos para pagar salarios y proveedores. Sobre ese débito el banco retiene 0,5%: 1.500.000 × 0,005 = 7.500 pesos. En total, por estos dos movimientos, la empresa pagó 12.500 pesos de impuesto. Si la operación se repite mensualmente, el costo anualizado supera los 150.000 pesos solo por movimientos bancarios corrientes. Este cálculo no incluye posibles devoluciones de crédito fiscal que veremos más adelante.

Una de las características más interesantes de este impuesto es que parte del monto pagado puede computarse como crédito contra otros tributos. Las personas jurídicas pueden usar el 100% del impuesto al débito pagado como crédito contra el Impuesto a las Ganancias o sobre los Bienes Personales de las sociedades. Este mecanismo de compensación transforma al impuesto en un anticipo a cuenta de otros tributos, lo que reduce su efecto neto para quienes llevan contabilidad formal. Sin embargo, para monotributistas y autónomos el régimen es diferente y más restrictivo.

Las exenciones constituyen el aspecto más relevante para minimizar la carga. No todas las cuentas ni todos los movimientos están alcanzados. La normativa distingue claramente entre cuentas especiales, sujetos exentos y operaciones específicas. Por ejemplo, las cuentas sueldo o las cuentas que reciben exclusivamente haberes jubilatorios están exentas del impuesto al débito hasta cierto monto. En 2026, el tope de exención para cuentas sueldo es de 530.000 pesos mensuales por cada acreditación de haberes (BCRA y ARCA, resolución conjunta de junio 2026). Por encima de ese monto, se aplica la alícuota general.

Las cooperativas de crédito, las entidades sin fines de lucro inscriptas en el registro correspondiente y las organizaciones de la sociedad civil también gozan de exenciones amplias cuando operan con fines específicos. Una cooperativa de vivienda que recibe aportes de sus asociados para la construcción de unidades habitacionales puede solicitar la exención total sobre esos movimientos siempre que cumpla con los requisitos formales de certificación ante ARCA. Lo mismo ocurre con las asociaciones de beneficencia que reciben donaciones.

Uno de los regímenes de exención más utilizados por las empresas es el de “cuenta especial para el pago de haberes”. Cuando una compañía abre una cuenta exclusivamente destinada al pago de sueldos, los débitos por transferencia de salarios están exentos hasta el límite mencionado. Esto permite ahorrar miles de pesos mensuales en grandes planteles. Sin embargo, la cuenta debe ser declarada como tal ante el banco y solo puede usarse para ese fin; cualquier otro movimiento la descalifica automáticamente.

También están exentas las operaciones de compra-venta de divisas en el mercado único y libre de cambios cuando se realizan a través de las entidades autorizadas. Un exportador que cobra en dólares y luego vende la moneda extranjera al banco no paga impuesto al crédito por esa operación específica. Lo mismo ocurre con los débitos que se originan en la compra de dólares para atesoramiento o pago de importaciones, dentro de los límites permitidos por la normativa cambiaria vigente.

Las cuentas de pago de impuestos y tasas municipales o provinciales tienen tratamiento especial. Los débitos realizados para pagar Ingresos Brutos, IIBB o cualquier tributo provincial mediante débito automático están exentos. Esto representa un ahorro concreto para quienes utilizan el débito automático como método de pago recurrente. Lo mismo aplica para las obligaciones con ARCA: los débitos por pago de Ganancias, IVA o el propio impuesto al cheque en sus cuotas no generan nueva imposición.

Un caso particular que suele generar confusiones es el de las tarjetas de crédito y débito. Cuando se paga el resumen de una tarjeta con débito en cuenta, ese movimiento está gravado con la alícuota del 0,5%. Sin embargo, las compras realizadas con tarjeta de débito en comercios no generan el impuesto en la cuenta del comprador porque la percepción se produce en la liquidación del comercio. Esta distinción es importante: el consumidor final no paga el impuesto al débito cuando usa su tarjeta en un supermercado, pero sí cuando transfiere dinero desde su home banking.

Las exenciones para el sector agropecuario son particularmente amplias. Los productores que venden granos a través de cuentas especiales abiertas en bancos habilitados pueden solicitar la devolución o compensación acelerada del impuesto. Además, los movimientos vinculados a la comercialización de granos en mercados de futuros o a través de bolsas de cereales tienen regímenes de exclusión específicos. Un pool de siembra que opera con cuentas fiduciarias puede estructurar sus flujos para minimizar la carga efectiva del tributo siempre que respete las normas de trazabilidad.

En el ámbito de los mercados de capitales también existen exenciones relevantes. Los movimientos que se originan en la compraventa de títulos públicos, acciones, obligaciones negociables y otros valores negociables en mercados autorizados por la Comisión Nacional de Valores están exentos cuando se realizan a través de cuentas comitentes específicas. Esto incluye los débitos por suscripción de cuotas de fondos comunes de inversión y los créditos por rescate de esas cuotas. La idea es no desincentivar el ahorro financiero canalizado a través del sistema regulado.

Las personas físicas que realizan operaciones de home banking también pueden acceder a ciertas exenciones. Las transferencias realizadas a través de aplicaciones de pago (billeteras virtuales) que se vinculan a cuentas bancarias tienen un tratamiento mixto. Si la billetera está registrada como “proveedor de servicios de pago” ante el BCRA, los primeros movimientos mensuales hasta cierto umbral pueden estar exentos. En 2026 ese umbral se actualizó a 180.000 pesos por mes para personas humanas (Resolución ARCA 456/2026).

Uno de los regímenes más interesantes es el de “exención por reintegro” para pequeños contribuyentes. Los monotributistas que acrediten que más del 70% de sus ingresos provienen de operaciones con consumidores finales pueden solicitar la devolución anual del impuesto al débito pagado. El trámite se realiza enteramente por la web de ARCA con clave fiscal nivel 3 y requiere adjuntar los extractos bancarios correspondientes. En la práctica, muchos monotributistas de categorías bajas terminan recuperando entre el 60% y el 90% de lo percibido durante el año.

Las exenciones para entidades financieras también son amplias. Los bancos y las fintech autorizadas no pagan el impuesto sobre los movimientos interbancarios ni sobre las operaciones de pase o repo que realizan entre sí. Esto evita una cascada impositiva que encarecería innecesariamente el costo de fondeo del sistema financiero. Del mismo modo, los movimientos de las cuentas de garantía de liquidación de bolsas y mercados están exentos.

Es importante mencionar que la exención no siempre es automática. En muchos casos requiere que el contribuyente presente un certificado de exención ante el banco. Ese certificado se obtiene mediante un trámite digital ante ARCA que suele demorar entre 15 y 45 días hábiles según la complejidad del caso. Una vez otorgado, el certificado tiene validez anual y debe ser renovado. Los bancos, por su parte, están obligados a aplicar la exención desde el primer día hábil siguiente a la recepción del certificado.

La letra chica de las exenciones también incluye limitaciones temporales y cuantitativas. Por ejemplo, la exención por cuenta sueldo solo aplica a la acreditación de haberes y a los débitos posteriores vinculados exclusivamente al pago de salarios. Si desde esa misma cuenta se paga el alquiler de la oficina o se transfiere dinero a una cuenta personal del dueño, se pierde la exención y se genera una multa por uso indebido. Los bancos detectan estos cruces mediante cruces automáticos de información con AFIP y ARCA.

En el caso de las sucesiones, los movimientos en cuentas bancarias de personas fallecidas están exentos hasta que se dicte la declaratoria de herederos. Una vez aprobada la declaratoria, los herederos pueden solicitar la exención para los débitos vinculados a gastos funerarios, impuestos de la sucesión y honorarios profesionales hasta un tope razonable. Esta exención es poco conocida pero resulta muy útil en momentos difíciles.

Las organizaciones religiosas reconocidas por el Estado también gozan de exención total cuando operan con cuentas destinadas a fines espirituales o de culto. Lo mismo aplica para las universidades públicas y sus cuentas de investigación o extensión. En estos casos, la exención se tramita con un certificado emitido por el Ministerio de Economía que luego se presenta al banco.

Desde el punto de vista macroeconómico, el impuesto al débito y crédito ha demostrado ser un instrumento altamente eficiente en términos de recaudación. Según datos de ARCA correspondientes al primer semestre de 2026, este tributo aportó el 2,8% de la recaudación total del país, superando en volumen a varios impuestos provinciales. Su bajo costo de fiscalización (porque lo perciben los bancos) lo convierte en un pilar de la estructura tributaria argentina.

Sin embargo, su permanencia genera distorsiones. Al gravar los movimientos bancarios, desincentiva la formalización de pagos y fomenta el uso de efectivo en ciertos segmentos. Por eso, las reformas sucesivas han buscado ampliar las exenciones para el sector productivo y para las personas de menores ingresos. La actualización de los topes de exención para cuentas sueldo y billeteras virtuales en junio de 2026 responde precisamente a esa lógica de alivio sobre los sectores más afectados por la inflación.

Para las empresas que facturan más de 50 millones de pesos anuales, el costo del impuesto al cheque puede llegar a representar entre el 0,8% y el 1,2% de su facturación bruta si no se aprovechan las exenciones y el crédito fiscal. Ese porcentaje parece pequeño, pero en negocios con márgenes netos del 5% o menos, se convierte en un factor relevante de competitividad. Por eso, la planificación tributaria en este aspecto pasa por estructurar correctamente las cuentas bancarias, solicitar los certificados de exención correspondientes y utilizar al máximo el cómputo del crédito contra Ganancias.

Un error frecuente es creer que todas las transferencias entre cuentas propias están exentas. No es así. Solo las transferencias entre cuentas del mismo titular en el mismo banco y bajo ciertas modalidades (como las “cuentas vinculadas”) pueden estar exentas si se declara correctamente. En cambio, las transferencias a cuentas de terceros, aunque sean de la misma empresa, generan el impuesto completo.

Las cuentas en dólares también están alcanzadas, pero con una particularidad: el impuesto se calcula sobre el equivalente en pesos al tipo de cambio comprador del banco al momento de la operación. Esto genera volatilidad en la carga tributaria según la evolución del dólar. Un exportador que recibe 100.000 dólares cuando el tipo de cambio es de 1.050 pesos paga mucho más que cuando el dólar está a 980 pesos. Esta característica hace que el impuesto se comporte como un gravamen parcialmente indexado.

En el caso de los fideicomisos financieros, los movimientos de las cuentas del fideicomiso están exentos cuando el fideicomiso está constituido para financiar proyectos de infraestructura o vivienda. Esta exención fue ampliada en 2024 y se mantiene vigente en 2026 para fomentar el financiamiento privado de obras públicas. Los administradores de fideicomisos deben llevar un registro detallado de los flujos exentos y presentarlo anualmente ante ARCA.

Las exenciones para el sector salud también son significativas. Clínicas, sanatorios y laboratorios que operan con obras sociales tienen regímenes especiales de exclusión cuando los fondos provienen de pagos de prepagas o del sistema público. Esto busca evitar que el costo del impuesto termine trasladándose al precio de las prestaciones médicas.

Para cerrar este análisis, vale la pena recordar que la clave para minimizar el impacto del impuesto al débito y crédito no pasa por evadirlo —lo cual es prácticamente imposible dada la percepción bancaria— sino por estructurar correctamente las cuentas, solicitar las exenciones a tiempo y aprovechar el crédito fiscal contra otros impuestos. Quienes lo hacen de manera sistemática logran reducir la carga efectiva a menos de la mitad de la alícuota nominal.

Costos, riesgos y letra chica