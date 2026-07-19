Cómo construir una cartera diversificada en un mundo de rivalidades geopolíticas

Más allá de la clásica regla 60/40, armar una cartera diversificada hoy exige incorporar la dimensión geoeconómica. Un enfoque que combina activos reales, monedas alternativas y exposición selectiva a bloques comerciales para navegar la fragmentación global.

La diversificación ya no es solo una cuestión de clases de activos. En un escenario donde la rivalidad entre Estados Unidos y China redefine cadenas de suministro, flujos de capital y reglas de juego tecnológicas, construir una cartera que resista shocks asimétricos exige mirar más allá de la clásica división entre acciones y bonos.

Durante las últimas tres décadas, la globalización despolitizada permitió que una cartera equilibrada en dólares, con sesgo hacia el S&P 500 y bonos del Tesoro, entregara retornos consistentes con volatilidad moderada. Ese mundo ya no existe. La fragmentación geoeconómica —desde la guerra comercial de 2018 hasta los controles de exportación de semiconductores y la militarización de las reservas de divisas— cambió las correlaciones tradicionales.

Por qué la diversificación clásica quedó corta

La regla 60/40 (60% acciones, 40% bonos) funcionó porque en momentos de estrés los bonos subían cuando las acciones caían. Ese comportamiento anti-cíclico se rompió en 2022, cuando inflación persistente y suba de tasas hicieron caer ambos. Quien haya estudiado a Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff sabe que las crisis de deuda en economías avanzadas suelen venir acompañadas de correlaciones más altas entre clases de activos.

Además, la concentración del mercado estadounidense —donde siete empresas representan casi 30% del S&P 500— reduce la verdadera diversificación. Un inversor argentino que solo tenga CEDEARs de las “Magnificent Seven” está más expuesto a decisiones regulatorias de Washington y a la política monetaria de la Fed de lo que imagina.

El triángulo geoeconómico como marco

En lugar de pensar solo en riesgo-retorno, propongo estructurar la cartera alrededor de tres ejes que reflejan la nueva realidad: exposición al dólar y aliados, exposición a Asia y bloques alternativos, y activos reales como hedge contra fragmentación.

Núcleo duro en monedas de reserva y aliados (40-50%)

Mantener una base en dólares sigue siendo racional, pero ya no alcanza con bonos del Tesoro y acciones tecnológicas. Incorporar bonos soberanos de Australia, Canadá o Corea del Sur —países con vínculos estrechos con Washington pero con ciclos económicos menos correlacionados— añade capas de diversificación. Fondos cotizados que replican bonos investment grade de mercados desarrollados fuera de EE.UU. cumplen un rol similar.

En el plano accionario, preferir empresas con cadenas de suministro diversificadas (“friend-shoring”) en lugar de las hiperconcentradas en China. Sectores como defensa, energía nuclear y farmacéutica con producción en múltiples jurisdicciones occidentales ofrecen mejor protección.

Exposición selectiva al bloque asiático y emergentes no alineados (20-25%)

China ya no es solo un mercado de crecimiento; es un actor geopolítico que responde con subsidios, controles de capital y reservas estratégicas. Una exposición directa vía acciones A-shares o bonos soberanos en renminbi debe ser limitada y táctica. Mejor canalizarla a través de empresas de la ASEAN (Vietnam, Indonesia, Malasia) que se benefician del “China+1” sin cargar todo el riesgo político de Beijing.

India aparece aquí como opción estructural: demografía favorable, reforma digital y menor dependencia de exportaciones hacia China. ETFs que sigan el mercado indio o fondos temáticos de infraestructura digital en el subcontinente tienen sentido en horizontes de cinco a diez años.

Activos reales y hedges contra la desglobalización (25-35%)

La fragmentación eleva el valor de los commodities como reserva de valor y generadores de renta. Oro físico o ETFs de oro siguen siendo el clásico seguro, pero conviene complementarlo con plata, cobre y litio —metales críticos para la transición energética y la rivalidad tecnológica.

Bienes raíces productivos (depósitos logísticos, data centers, tierras agrícolas en países estables) también ganan atractivo: en un mundo de disrupciones en cadenas de suministro, los activos que producen bienes no comerciables o que resuelven cuellos de botella se revalorizan.

Finalmente, una pequeña porción (5-10%) en criptoactivos como Bitcoin puede actuar como “oro digital” en escenarios de pérdida de confianza en monedas fiduciarias, siempre que se entienda su volatilidad y correlación creciente con activos de riesgo.

Cómo armarla desde Argentina

El inversor local enfrenta restricciones cambiarias, cepo y un menú acotado de instrumentos. La solución pasa por combinar CEDEARs, bonos dollar-linked, FCI que invierten en mercados globales y, cuando el marco regulatorio lo permita, acceso a plataformas internacionales.

Un ejemplo concreto de asignación para un perfil moderado:

35% en bonos soberanos y corporativos dollar-linked o hard dollar (incluyendo títulos argentinos soberanos en default reestructurado que cotizan con yield atractivo).

20% en CEDEARs de empresas estadounidenses con exposición global diversificada (defensa, energía, salud).

15% en ETFs de mercados emergentes asiáticos (India, Vietnam, Indonesia).

15% en oro y commodities vía fideicomisos o ETFs listados localmente.

10% en real estate productivo a través de fondos cerrados o CAFs.

5% en Bitcoin a través de vehículos regulados.

Esta estructura no es estática. Requiere revisiones trimestrales ante cambios en la política de la Fed, anuncios de sanciones o disrupciones en el comercio global. La clave es mantener la disciplina: vender cuando un activo se vuelve demasiado correlacionado con el resto de la cartera y rebalancear hacia aquellos que conservan baja correlación.

El rol de la paciencia y el horizonte temporal

La diversificación geoeconómica no entrega resultados en meses. Quien lea a Dani Rodrik entenderá que los costos de la globalización fragmentada se distribuyen de manera desigual en el tiempo: los inversores con horizonte largo capturan mejor los beneficios de la diversificación real. Aquellos que buscan retornos rápidos suelen terminar concentrados en lo que “está funcionando ahora”, destruyendo precisamente la diversificación que buscaban.

En última instancia, una cartera bien construida en este contexto no busca maximizar retorno esperado sino minimizar la probabilidad de ruina ante shocks que hoy son más frecuentes y menos predecibles. Esa es la verdadera evolución del concepto que Harry Markowitz planteó en 1952: no solo covarianzas estadísticas, sino comprensión de cómo el poder, las instituciones y las alianzas moldean los retornos en el largo plazo.

Quien logre combinar esa lente con disciplina operativa estará mejor preparado para los próximos ciclos de auge y estrés que la rivalidad sistémica entre grandes potencias inevitablemente traerá.